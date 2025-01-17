https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-rusyada-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzalanacak-1092778193.html

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rusya’da: Stratejik ortaklık anlaşması imzalanacak

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rusya’da: Stratejik ortaklık anlaşması imzalanacak

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ı taşıyan uçak, Rusya’nın başkenti Moskova’nın Vnukovo Havalimanına indi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T10:49+0300

2025-01-17T10:49+0300

2025-01-17T10:56+0300

dünya

iran

mesud pezeşkiyan

rusya

vladimir putin

andrey rudenko

ziyaret

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092777976_0:0:3312:1864_1920x0_80_0_0_f0a54107c77a10bb15903a11f3420073.jpg

İran lideri Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.Pezeşkiyan, havalimanında Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Protokol Departmanı Başkanı İgor Bogdaşev tarafından karşılandı.İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Aralık sonunda yaptığı açıklamada, İran liderinin 17 Ocak’ta Moskova’yı ziyaret edeceğini bildirmişti. Daha sonra Kremlin, İran Cumhurbaşkanının Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşeceğini doğrulamıştı.İki ülke liderinin, Rusya ve İran arasında 2001’de imzalanan ‘ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkelerine’ ilişkin mevcut anlaşmanın yerini alması amaçlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı imzalaması bekleniyor.Yeni anlaşma ile ilgili çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı. Anlaşmanın Ekim ayında Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığı bildirilmiş, ancak tarafların, imza töreninin İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/gronland-basbakani-edege-abdnin-bir-parcasi-olmak-istemiyoruz-1092771834.html

iran

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

iran, mesud pezeşkiyan, rusya, vladimir putin, andrey rudenko, ziyaret