https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/iran-cumhurbaskani-pezeskiyan-rusyada-stratejik-ortaklik-anlasmasi-imzalanacak-1092778193.html
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rusya’da: Stratejik ortaklık anlaşması imzalanacak
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rusya’da: Stratejik ortaklık anlaşması imzalanacak
Sputnik Türkiye
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ı taşıyan uçak, Rusya’nın başkenti Moskova’nın Vnukovo Havalimanına indi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T10:49+0300
2025-01-17T10:49+0300
2025-01-17T10:56+0300
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İran lideri Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.Pezeşkiyan, havalimanında Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Protokol Departmanı Başkanı İgor Bogdaşev tarafından karşılandı.İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Aralık sonunda yaptığı açıklamada, İran liderinin 17 Ocak’ta Moskova’yı ziyaret edeceğini bildirmişti. Daha sonra Kremlin, İran Cumhurbaşkanının Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşeceğini doğrulamıştı.İki ülke liderinin, Rusya ve İran arasında 2001’de imzalanan ‘ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkelerine’ ilişkin mevcut anlaşmanın yerini alması amaçlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı imzalaması bekleniyor.Yeni anlaşma ile ilgili çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı. Anlaşmanın Ekim ayında Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığı bildirilmiş, ancak tarafların, imza töreninin İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.
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iran, mesud pezeşkiyan, rusya, vladimir putin, andrey rudenko, ziyaret
iran, mesud pezeşkiyan, rusya, vladimir putin, andrey rudenko, ziyaret
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Rusya’da: Stratejik ortaklık anlaşması imzalanacak
10:49 17.01.2025 (güncellendi: 10:56 17.01.2025)
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ı taşıyan uçak, Rusya’nın başkenti Moskova’nın Vnukovo Havalimanına indi.
İran lideri Mesud Pezeşkiyan, resmi ziyaret dolayısıyla Rusya’nın başkenti Moskova’ya geldi.
Pezeşkiyan, havalimanında Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Protokol Departmanı Başkanı İgor Bogdaşev tarafından karşılandı.
İran’ın Moskova Büyükelçisi Kazım Celali, Aralık sonunda yaptığı açıklamada, İran liderinin 17 Ocak’ta Moskova’yı ziyaret edeceğini bildirmişti. Daha sonra Kremlin, İran Cumhurbaşkanının Rus mevkidaşı Vladimir Putin’le görüşeceğini doğrulamıştı.
İki ülke liderinin, Rusya ve İran arasında 2001’de imzalanan ‘ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkelerine’ ilişkin mevcut anlaşmanın yerini alması amaçlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması’nı imzalaması bekleniyor.
Yeni anlaşma ile ilgili çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı. Anlaşmanın Ekim ayında Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığı bildirilmiş, ancak tarafların, imza töreninin İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtilmişti.