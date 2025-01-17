https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rus-ordusundan-bir-haftada-8-grup-bombardimani-11-yerlesimi-ele-gecirildi-1092790599.html

Rus ordusundan bir haftada 8 grup saldırı: 11 yerleşim ele geçirildi

Rus ordusundan bir haftada 8 grup saldırı: 11 yerleşim ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, önemli kazanımlar ederek konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T15:39+0300

2025-01-17T15:39+0300

2025-01-17T15:37+0300

ukrayna krizi

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rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

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Özel askeri harekatın son bir haftasındaki gelişmelerle ilgili basın bülteni yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da belirlenen hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile 8 grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna silah üretim sanayisini besleyen doğalgaz ve enerji tesisleri, mühimmat depoları, yakıt depoları ve askeri hava üsleri altyapıları, İHA ve insansız deniz araçlarının montaj ve depolama tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların konuşlanma noktaları başarıyla imha edildi.Rus ordu birimlerinin kararlı faaliyetleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 6, Kursk Bölgesi’nde 4 ve Harkov Bölgesi’nde 1 olmak üzere toplam 11 yerleşim birimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı.Ukrayna ordusunun bir haftalık süreçteki kaybının 12 bin 945 asker, üçü Alman yapımı Leopard olmak üzere 26 tank ve 157 zırhlı savaş aracı olduğunun altı çizildi.Ukrayna ordusunun 16 Ocak Perşembe günü, 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füze kullanarak Belgorod Bölgesi’ndeki tesislere yönelik füze saldırısı düzenleme girişiminde bulunduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, tüm füzelerin havada vurulduğunu ve olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Rusya hava savunma güçleri son bir haftada 12 adet ATACMS’ın yanı sıra, 8 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 7 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 48 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 747 uçak tipi İHA engelledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bir haftada 49 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-ukrayna-halki-zelenskiy-icin-savasmak-istemiyor-1092775293.html

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