https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rus-ordusundan-bir-haftada-8-grup-bombardimani-11-yerlesimi-ele-gecirildi-1092790599.html
Rus ordusundan bir haftada 8 grup saldırı: 11 yerleşim ele geçirildi
Rus ordusundan bir haftada 8 grup saldırı: 11 yerleşim ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, önemli kazanımlar ederek konumunu güçlendirmeye devam ediyor. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T15:39+0300
2025-01-17T15:39+0300
2025-01-17T15:37+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
donbass
kursk
harkov
ukrayna ordusu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089288890_0:49:2860:1658_1920x0_80_0_0_bda3c3f1e2f7225655c9a471b61a1857.jpg
Özel askeri harekatın son bir haftasındaki gelişmelerle ilgili basın bülteni yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da belirlenen hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile 8 grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.Bu saldırılar sonucunda Ukrayna silah üretim sanayisini besleyen doğalgaz ve enerji tesisleri, mühimmat depoları, yakıt depoları ve askeri hava üsleri altyapıları, İHA ve insansız deniz araçlarının montaj ve depolama tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların konuşlanma noktaları başarıyla imha edildi.Rus ordu birimlerinin kararlı faaliyetleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 6, Kursk Bölgesi’nde 4 ve Harkov Bölgesi’nde 1 olmak üzere toplam 11 yerleşim birimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı.Ukrayna ordusunun bir haftalık süreçteki kaybının 12 bin 945 asker, üçü Alman yapımı Leopard olmak üzere 26 tank ve 157 zırhlı savaş aracı olduğunun altı çizildi.Ukrayna ordusunun 16 Ocak Perşembe günü, 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füze kullanarak Belgorod Bölgesi’ndeki tesislere yönelik füze saldırısı düzenleme girişiminde bulunduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, tüm füzelerin havada vurulduğunu ve olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.Rusya hava savunma güçleri son bir haftada 12 adet ATACMS’ın yanı sıra, 8 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 7 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 48 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 747 uçak tipi İHA engelledi.Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bir haftada 49 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-ukrayna-halki-zelenskiy-icin-savasmak-istemiyor-1092775293.html
rusya
ukrayna
donbass
kursk
harkov
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089288890_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_51d90d47c8af1e254c8dd59277358ae8.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, kursk, harkov, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, leopard, storm shadow, himars, atacms
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, kursk, harkov, ukrayna ordusu, özel askeri harekat, leopard, storm shadow, himars, atacms
Rus ordusundan bir haftada 8 grup saldırı: 11 yerleşim ele geçirildi
Ukrayna ve Donbass'taki özel askeri harekata devam eden Rusya Silahlı Kuvvetleri, önemli kazanımlar ederek konumunu güçlendirmeye devam ediyor.
Özel askeri harekatın son bir haftasındaki gelişmelerle ilgili basın bülteni yayınlayan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da belirlenen hedeflere yüksek hassasiyetli silahlar ve insansız hava araçları (İHA) ile 8 grup saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
Bu saldırılar sonucunda Ukrayna silah üretim sanayisini besleyen doğalgaz ve enerji tesisleri, mühimmat depoları, yakıt depoları ve askeri hava üsleri altyapıları, İHA ve insansız deniz araçlarının montaj ve depolama tesisleri ile Ukraynalı askerlerin ve yabancı militanların konuşlanma noktaları başarıyla imha edildi.
Rus ordu birimlerinin kararlı faaliyetleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde 6, Kursk Bölgesi’nde 4 ve Harkov Bölgesi’nde 1 olmak üzere toplam 11 yerleşim birimi Ukrayna işgalinden kurtarıldı.
Ukrayna ordusunun bir haftalık süreçteki kaybının 12 bin 945 asker, üçü Alman yapımı Leopard olmak üzere 26 tank ve 157 zırhlı savaş aracı olduğunun altı çizildi.
Ukrayna ordusunun 16 Ocak Perşembe günü, 6 adet ABD yapımı ATACMS taktik füze kullanarak Belgorod Bölgesi’ndeki tesislere yönelik füze saldırısı düzenleme girişiminde bulunduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, tüm füzelerin havada vurulduğunu ve olaydan kimsenin etkilenmediğini kaydetti.
Rusya hava savunma güçleri son bir haftada 12 adet ATACMS’ın yanı sıra, 8 adet İngiltere yapımı Storm Shadow seyir füzesi, 7 adet Fransa yapımı Hammer güdümlü uçak bombası, 48 adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 747 uçak tipi İHA engelledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bir haftada 49 Ukrayna askeri silah bırakarak Rus ordusuna teslim oldu.