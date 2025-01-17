https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rus-ordusu-dhcdeki-vremevka-yerlesmini-ozgurlestirdi-1092810239.html

Rus ordusu DHC’deki Vremevka yerleşmini özgürleştirdi

Rus ordusu DHC’deki Vremevka yerleşmini özgürleştirdi

Sputnik Türkiye

Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Vremevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T23:12+0300

2025-01-17T23:12+0300

2025-01-17T23:10+0300

ukrayna krizi

vladimir rogov

rus ordusu

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

rusya kamu odası

ukrayna silahlı kuvvetleri

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin DHC’nin Vremevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.Rogov, “Doğu Askeri Grubu’na bağlı 127. Motorize Tüfek Tümeni'nin motorize tüfek alayı saldırı birimleri Vremevka yerleşimininde kontrülü sağlayarak Partizanskaya sokağındaki bir binaya Rus bayrağı çekti” ifadelerini kullandı.Rogov daha önce, Rus birliklerinin Vremevka'nın dış mahallelerine girdiğini ve yerleşim yerini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin işgalinden kurtarmak için çatışmaların başladığını bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Doğu Askeri Grubu’na bağlı birliklerin taktik konumlarını güçlendirerek Vremevka da dahil olmak üzere bazı yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini bozguna uğrattığını duyurmuştu.Vremevka, Ukrayna ordusunun büyük komuta ve lojistik noktasının bulunduğu DHC’ye bağlı kent tipi Velikaya Novosyolka yerleşiminin güneybatısında yer alıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rus-ordusundan-bir-haftada-8-grup-bombardimani-11-yerlesimi-ele-gecirildi-1092790599.html

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vladimir rogov, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya kamu odası, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, rusya savunma bakanlığı