https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rus-ordusu-dhcdeki-vremevka-yerlesmini-ozgurlestirdi-1092810239.html
Rus ordusu DHC’deki Vremevka yerleşmini özgürleştirdi
Rus ordusu DHC’deki Vremevka yerleşmini özgürleştirdi
Sputnik Türkiye
Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Vremevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T23:12+0300
2025-01-17T23:12+0300
2025-01-17T23:10+0300
ukrayna krizi
vladimir rogov
rus ordusu
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
rusya kamu odası
ukrayna silahlı kuvvetleri
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
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Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin DHC’nin Vremevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.Rogov, “Doğu Askeri Grubu’na bağlı 127. Motorize Tüfek Tümeni'nin motorize tüfek alayı saldırı birimleri Vremevka yerleşimininde kontrülü sağlayarak Partizanskaya sokağındaki bir binaya Rus bayrağı çekti” ifadelerini kullandı.Rogov daha önce, Rus birliklerinin Vremevka'nın dış mahallelerine girdiğini ve yerleşim yerini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin işgalinden kurtarmak için çatışmaların başladığını bildirmişti.Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Doğu Askeri Grubu’na bağlı birliklerin taktik konumlarını güçlendirerek Vremevka da dahil olmak üzere bazı yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini bozguna uğrattığını duyurmuştu.Vremevka, Ukrayna ordusunun büyük komuta ve lojistik noktasının bulunduğu DHC’ye bağlı kent tipi Velikaya Novosyolka yerleşiminin güneybatısında yer alıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rus-ordusundan-bir-haftada-8-grup-bombardimani-11-yerlesimi-ele-gecirildi-1092790599.html
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vladimir rogov, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya kamu odası, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
vladimir rogov, rus ordusu, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), rusya kamu odası, ukrayna silahlı kuvvetleri, ukrayna, rusya savunma bakanlığı
Rus ordusu DHC’deki Vremevka yerleşmini özgürleştirdi
Rus birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki (DHC) Vremevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği bildirildi.
Rusya Kamu Odası’na bağlı Yeni Bölgelerin Entegrasyonu Koordinasyon Konseyi Başkanı Vladimir Rogov, Sputnik’e yaptığı açıklamada Rus birliklerinin DHC’nin Vremevka yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.
Rogov, “Doğu Askeri Grubu’na bağlı 127. Motorize Tüfek Tümeni'nin motorize tüfek alayı saldırı birimleri Vremevka yerleşimininde kontrülü sağlayarak Partizanskaya sokağındaki bir binaya Rus bayrağı çekti” ifadelerini kullandı.
Rogov daha önce, Rus birliklerinin Vremevka'nın dış mahallelerine girdiğini ve yerleşim yerini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin işgalinden kurtarmak için çatışmaların başladığını bildirmişti.
Rusya Savunma Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, Doğu Askeri Grubu’na bağlı birliklerin taktik konumlarını güçlendirerek Vremevka da dahil olmak üzere bazı yerleşim bölgelerinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerini bozguna uğrattığını duyurmuştu.
Vremevka, Ukrayna ordusunun büyük komuta ve lojistik noktasının bulunduğu DHC’ye bağlı kent tipi Velikaya Novosyolka yerleşiminin güneybatısında yer alıyor.