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Rıza Akpolat'ın ifadesi: Suçlamalara ne yanıt verdi?
Rıza Akpolat'ın ifadesi: Suçlamalara ne yanıt verdi?
Sputnik Türkiye
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesinden, İhsan Aktaş isimli kişiye son 4 yılda 18 ihale vermek ve şahsi araçlarını yine aynı kişiye... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T12:01+0300
2025-01-17T12:01+0300
türkiye
rıza akpolat
beşiktaş
beşiktaş belediyesi
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Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" soruşturması kapsamında dört gündür gözaltında tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a, savcılık ifadesinde, gözaltındaki iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve belediyenin iştiraki BELTAŞ ile ilgili sorular yönetildi.Akpolat ifadesinde ne dedi?Akpolat, Aktaş'la ilgili soruya, "Kendisini belediyemize taşeronluk yapması nedeniyle biliyorum. Kişisel ticari ilişkim yoktur. Yüz yüze görüşmem olmamıştır. Aziz İhsan Aktaş'a ait diğer firmaları bilmem" yanıtı verdi.Akpolat, Beşiktaş Belediyesinin iştiraki olan BELTAŞ A.Ş.' ye ait Ortaköy ve Rumeli Hisarı'nda bulunan taşınmazların satımına ne zaman ve kim tarafından karar verildiğiyle ilgili soruya da, "Şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihaleye çıkma kararı almıştır. Yönetim kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir" cevabı verdi.Akpolat'a, "Aziz İhsan Aktaş'in sahibi olduğu şirketlerin, 2020 yılından itibaren Beşiktaş Belediyesi'nden 18 ihale alması ve bu ihalelerin çoğunun pazarlıkla yapılması" da soruldu. Akpolat, bu soruya, ""Adı geçen firmaları tanımıyorum. Kaç tane ihale aldıklarını bilmem. İhale süreci belediyemizin ilgili birimleri tarafından takip edilir. Toplantılarda neticelenen ihaleler hakkında konuşulur ancak firma sahipleri yahut ihale süreci anlatılmaz" yanıtı verdi.Rıza Akpolat ne ile suçlanıyor?- 18.07.2024 tarihinde yapılacak emlak satış ihalesi ihale için 5 ay öncesine ait değerleme raporunun kullanılması- Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda taşınmazın değerlerinin 269 milyon 620 bin TL, 4 milyon 334 bin dolar, 4 milyon Euro belirtilmesine rağmen, Türk Lirası olarak belirlenen değer ile döviz cinsinden yapılan değerleme arasındaki tutarsızlık- 08.01.2025 tarihli rapora göre; satım tarihi 26.07.2024 tarihinde taşınmazın mevcut haliyle değeri 580.825.932 TL, rapor tarihinde ise mevcut halinin değeri 651.291.198 TL olması- Adına kayıtlı Emza Akaryakıt adına kayıtlı ve kasko değeri 2 milyon 259 bins lira olan aracın 10.06.2024 tarihinde 5 milyon 500 bin TL bedelle satışı- Adına kayıtlı Emza Akaryakıt isimli firma adına kayıtlı ve kasko değeri 6 milyon 871 bin TL aracın 9.500.000 TL bedelle satışıAkpolat, genel olarak belediye ihaleleri ve şirketine ait araçların satışı konusunda doğrudan sorumlu olmadığını belirterek kendisini savundu."Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satışlarından maddi menfaat elde ettiniz mi?" sorusuna "Belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Dolayısıyla ihalelerde yapılan işlemleri benim bilmem mümkün değildir" cevabı veren Akpolat, tutuklanmasına da itiraz etti. Savcılık, Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş‘ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheliyi tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Nöbetçi hakimlikteki işlemleri tamamlanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya ve BELTAŞ Başkanı Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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beşiktaş belediye başkanı rıza akpolat, rıza akpolat, rıza akpolat ifade
beşiktaş belediye başkanı rıza akpolat, rıza akpolat, rıza akpolat ifade

Rıza Akpolat'ın ifadesi: Suçlamalara ne yanıt verdi?

12:01 17.01.2025
© Hakan AkgünRıza Akpolat
Rıza Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Hakan Akgün
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Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın ifadesinden, İhsan Aktaş isimli kişiye son 4 yılda 18 ihale vermek ve şahsi araçlarını yine aynı kişiye yüksek bedelle satmakla suçlandığı anlaşıldı. Belediyeye ait Ortaköy ve Rumeli Hisarı'ndaki iki arazinin Aktaş tarafından satın alındığı belirtildi ve bu durum Akpolat'a soruldu.
Suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinme" soruşturması kapsamında dört gündür gözaltında tutulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a, savcılık ifadesinde, gözaltındaki iş insanı Aziz İhsan Aktaş ve belediyenin iştiraki BELTAŞ ile ilgili sorular yönetildi.

Akpolat ifadesinde ne dedi?

Akpolat, Aktaş'la ilgili soruya, "Kendisini belediyemize taşeronluk yapması nedeniyle biliyorum. Kişisel ticari ilişkim yoktur. Yüz yüze görüşmem olmamıştır. Aziz İhsan Aktaş'a ait diğer firmaları bilmem" yanıtı verdi.

Akpolat, Beşiktaş Belediyesinin iştiraki olan BELTAŞ A.Ş.' ye ait Ortaköy ve Rumeli Hisarı'nda bulunan taşınmazların satımına ne zaman ve kim tarafından karar verildiğiyle ilgili soruya da, "Şeffaf yönetim anlayışı gereğince ihaleye çıkma kararı almıştır. Yönetim kurulu kararında satışın yasal mevzuata uygun olması belirtilmiştir" cevabı verdi.
Akpolat'a, "Aziz İhsan Aktaş'in sahibi olduğu şirketlerin, 2020 yılından itibaren Beşiktaş Belediyesi'nden 18 ihale alması ve bu ihalelerin çoğunun pazarlıkla yapılması" da soruldu. Akpolat, bu soruya, ""Adı geçen firmaları tanımıyorum. Kaç tane ihale aldıklarını bilmem. İhale süreci belediyemizin ilgili birimleri tarafından takip edilir. Toplantılarda neticelenen ihaleler hakkında konuşulur ancak firma sahipleri yahut ihale süreci anlatılmaz" yanıtı verdi.

Rıza Akpolat ne ile suçlanıyor?

- 18.07.2024 tarihinde yapılacak emlak satış ihalesi ihale için 5 ay öncesine ait değerleme raporunun kullanılması
- Beltaş'ın aldığı değerleme raporunda taşınmazın değerlerinin 269 milyon 620 bin TL, 4 milyon 334 bin dolar, 4 milyon Euro belirtilmesine rağmen, Türk Lirası olarak belirlenen değer ile döviz cinsinden yapılan değerleme arasındaki tutarsızlık
- 08.01.2025 tarihli rapora göre; satım tarihi 26.07.2024 tarihinde taşınmazın mevcut haliyle değeri 580.825.932 TL, rapor tarihinde ise mevcut halinin değeri 651.291.198 TL olması
- Adına kayıtlı Emza Akaryakıt adına kayıtlı ve kasko değeri 2 milyon 259 bins lira olan aracın 10.06.2024 tarihinde 5 milyon 500 bin TL bedelle satışı
- Adına kayıtlı Emza Akaryakıt isimli firma adına kayıtlı ve kasko değeri 6 milyon 871 bin TL aracın 9.500.000 TL bedelle satışı
Akpolat, genel olarak belediye ihaleleri ve şirketine ait araçların satışı konusunda doğrudan sorumlu olmadığını belirterek kendisini savundu.
"Beşiktaş Belediyesi'nin yapmış olduğu ihale ve taşınmaz satışlarından maddi menfaat elde ettiniz mi?" sorusuna "Belediyenin yapmış olduğu tüm iş ve işlemleri takip etmem mümkün değildir. Yetkilerimin çoğunluğunu yetki devriyle mesai arkadaşlarıma devrettim. Dolayısıyla ihalelerde yapılan işlemleri benim bilmem mümkün değildir" cevabı veren Akpolat, tutuklanmasına da itiraz etti.

Savcılık, Rıza Akpolat ve Aziz İhsan Aktaş‘ın da aralarında bulunduğu 31 şüpheliyi tutuklama talebi ile sulh ceza hakimliğine sevk etmişti. Nöbetçi hakimlikteki işlemleri tamamlanan Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Esra Yenidünya ve BELTAŞ Başkanı Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da aralarında olduğu 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Rıza Akpolat - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
TÜRKİYE
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
02:19
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