https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/iran-disisleri-bakani-arakciden-rusyayla-imzalanacak-kapsamli-stratejik-ortaklik-anlasmasina-dair-1092707526.html

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rusya'yla imzalanacak Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na dair açıklama

İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den Rusya'yla imzalanacak Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'na dair açıklama

Sputnik Türkiye

Rusya'yla imzalayacakları yeni stratejik anlaşmanın işbirliğinin tüm alanlarını kapsadığını belirten Arakçi, savunma alanındaki işbirliğinin kimseyi tehdit... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T15:29+0300

2025-01-15T15:29+0300

2025-01-15T15:29+0300

dünya

abbas arakçi

iran

kremlin

vladimir putin

rusya

mesud pezeşkiyan

kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

iran dışişleri bakanlığı

savunma

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Cuma günü Moskova'da iki ülke liderleri tarafından imzalanacak Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın işbirliğinin tüm alanlarını kapsadığını belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından imzalanacak anlaşma hakkında Sputnik için bir makale yazan Arakçi, "İran ve Rusya arasında yapılacak 20 yıllık anlaşma, sadece siyasi bir belge değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir yol haritası. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki tüm işbirliği boyutlarını kapsıyor" dedi.Arakçi, anlaşmanın ana alanlarının ekonomi, bilim-teknoloji, kültür, turizm ve insani bağların pekiştirilmesi olduğunun altını çizdi.Anlaşmanın önemli boyutlarından birinin güvenlik ve savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirmesi olduğunu kaydeden Arakçi, "İran ve Rusya, terörle ve aşırıcılıkla mücadelede değerli deneyimlere sahip. Bölgesel ve küresel istikrarın güçlendirilmesini amaçlayan bu ortaklık, yalnızca iki ülkenin çıkarlarına değil, aynı zamanda tüm dünyada barış çıkarlarına da uygundur" ifadelerini kullandı.Rusya ve İran'ın savunma alanındaki işbirliğinin kimseyi tehdit etmediğini, aksine ortak güvenliği güçlendirdiğini belirten Dışişleri Bakanı, şunları söyledi:Cuma günü imzalanacakKremlin'den yapılan açıklamaya göre İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, 17 Ocak Cuma günü Moskova'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.Ticaret, yatırım, ulaştırma, lojistik ve beşeri alanlarda da olmak üzere ikili işbirliğini geliştirme perspektiflerini istişare edecek olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası gündemdeki güncel konuları da masaya yatıracak.Görüşmenin sonunda Putin ve Pezeşkiyan, Rusya ve İran arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nı imzalayacak.Hazırlıklar 2 yıldır sürüyorRusya ve İran arasında 2001’de imzalanan ‘ilişkilerin temelleri ve işbirliği ilkelerine’ ilişkin mevcut anlaşmanın yerini alması amaçlanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile ilgili çalışmalar 2022'de başlatılmıştı. Geçtiğimiz Haziran ayında, tarafların metin üzerinde anlaşmaya vardıkları açıklanmıştı.Medya, anlaşmanın Ekim ayında Kazan'da yapılan BRICS Zirvesi sırasında imzalanmasının planlandığını bildirmişti. Ancak taraflar, imza töreninin İran Cumhurbaşkanı'nın Moskova'ya yapacağı ziyaret sırasında gerçekleştirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/fsb-ukrayna-askeri-istihbarati-rus-askerlere-1-milyon-teklif-etti-1092698560.html

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abbas arakçi, iran, kremlin, vladimir putin, rusya, mesud pezeşkiyan, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, iran dışişleri bakanlığı, savunma, güvenlik