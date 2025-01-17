https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/pasinyan-putine-ermenistanin-abyle-iliskilerde-attigi-son-adimlari-acikladi-1092788316.html

Paşinyan, Putin'e Ermenistan'ın AB'yle ilişkilerde attığı son adımları açıkladı

Paşinyan, Putin'e Ermenistan'ın AB'yle ilişkilerde attığı son adımları açıkladı

Sputnik Türkiye

Son dönemde AB'yle yakınlaşma politikası izleyen Ermenistan'ın attığı adımları açıklayan Paşinyan, Avrasya Ekonomik Birliği'nin ülke ekonomisine sağladığı... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T14:26+0300

2025-01-17T14:26+0300

2025-01-17T14:26+0300

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermeni tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Paşinyan, Erivan'ın son dönemde AB'yle ilişkiler bağlamında attığı adımlarla ilgili durumu anlattı.Rus lider Putin, Paşinyan'ın açıklaması karşısında, konuyla ilgili yorum ve değerlendirmelerini paylaştı.Putin ve Paşinyan, Aralık 2024'te düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısının devamı niteliğindeki görüşmede, başta enerji alanı olmak üzere ikili işbirliğinin daha fazla derinleştirilmesiyle ilgili güncel konuları da ele aldı.Rus ve Ermeni liderler, Ermeni ekonomisi için de olmak üzere, AEB kapsamındaki ortak faaliyetlerin pratikte önemli faydalar sağladığının altını çizdi.Ermenistan hükümeti, 9 Ocak’ta, ülkenin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini başlatmak üzere parlamentoya sunulan tasarıya destek vermişti. Başbakan Nikol Paşinyan, ülkenin AB'ye katılımına ilişkin kararın halk referandumu yoluyla alınması gerektiğini söylemişti.Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Ermenistan parlamentosuna sunulan AB tasarısının Ermenistan’ın AEB’den çıkışının başlangıcı olarak değerlendirilebileceğini dile getirmişti.Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevork Papoyan da, ülke hükümetinin Avrasya Ekonomik Birliği’nden çıkma konusunu değerlendirmediğini belirtmişti.

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paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, ermenistan, erivan, avrasya ekonomik birliği (aeb), ab, avrupa birliği, rusya, vladimir putin, rusya-ermenistan ilişkileri