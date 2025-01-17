https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/olum-ickisi-satan-ciftin-akilalmaz-savunmasi----biz-de-ictik-ama-olmedik-1092783135.html

'Ölüm içkisi' satan çiftin akılalmaz savunması: 'Biz de içtik ama ölmedik'

'Ölüm içkisi' satan çiftin akılalmaz savunması: 'Biz de içtik ama ölmedik'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da sahte alkolden can kayıpları artarken, sattıkları sahte içki nedeniyle ölümlere neden olan çift kendilerini 'biz de içtik' diyerek savundu. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T12:36+0300

2025-01-17T12:36+0300

2025-01-17T12:36+0300

türkiye

cumhuriyet başsavcılığı

türkmenistan

sahte alkol

sahte içki

ölüm

toplu ölüm

ölüm nedeni

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İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı 37'ye yükselirken, 27 kişinin ise durumu kritik. Sahip oldukları Türkmen Lokantası'nda sahte alkol satarak en az 10 kişinin ölümüne neden oldukları gerekçesiyle tutuklanan çift ise kendilerini 'biz de içtik' sözleriyle savundu. Tutuklanan Agazhan Ovezov, "Yakalanmadan bir gün önce bu alkolden kendim de içtim. Bu alkolü içerken enerji içeceği ile karıştırıyorum. Eğer yaşanan ölümler benim sattığım alkolden dolayı olsaydı ben de ölürdüm. Bu sebeple suçlamaları kabul etmiyorum" diyerek savundu. En az 10 kişinin ölümüne neden oldularKüçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 10 kişinin ölümüne sebep olan Türkmenistan uyruklu çift Agazhan Ovezov ve Amangul Dovranova tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Çiftin pet şişe içerisinde Fatih'te bulunan bir tekelden aldığı öğrenilen sahte alkolleri Başakşehir'de 2022'den beri işlettikleri fırında sattıkları ortaya çıkarıldı. Ben de ölürdümSabah'ın haberine göre, Agazhan Ovezov, ölümlere neden olan alkolden 'Bir gün önce ben de içtim' diyerek ifadesinde şunları anlattı: Şimdiye kadar böyle bir durum olmamıştıTutuklanan Amangul Dovranova da eşinin nereden olduğunu bilmediği bir yerden pet şişeler içinde alkol getirdiğini, bu içkileri kendilerinin de içtiğini söyledi.Çiftin sahte alkolü Fatih'teki marketten litresi 50 ila 80 liradan alıp şişelere koyarak sattıkları öne sürülürken ifadelerinde, "Alkolü biz imal etmedik hazır olarak Fatih'ten aldık. İşyerimizde müşterilerimize verdik. Şimdiye kadar böyle bir durum olmamıştı" dedikleri iddia edildi. Çalışmalarda Türkmen lokantasından sahte alkol satın alan 10 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/olum-ickisini-turkmen-lokantasinda-sattilar-23-kisi-hayatini-kaybetti-1092743154.html

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cumhuriyet başsavcılığı, türkmenistan, sahte alkol, sahte içki, ölüm, toplu ölüm, ölüm nedeni