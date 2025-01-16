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'Ölüm içkisini', Türkmen lokantasında sattılar: 23 kişi hayatını kaybetti
'Ölüm içkisini', Türkmen lokantasında sattılar: 23 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte içki nedeniyle son üç günde 23 kişi yaşamını yitirdi. Sahte içkinin Türkmen restoranında pet şişelere konularak satıldığı tespit edildi. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T11:56+0300
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türkiye
sahte içki
alkol zehirlenmesi
istanbul
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başakşehir
hayatını kaybetti
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İstanbul'da sahte içki nedeniyle son üç günde 23 kişi hayatını kaybetti. Hastanede ise 43 kişinin tedavisi sürüyor. Sürekli yükselen bilançoda ise sahte içkinin Başakşehir'de Türkmen restoranı olarak bilinen bir lokantada pet şişeler içinde satıldığı ortaya çıktı. Sahte içkiden zehirlenerek İstanbul'da hastanelere başvuran 66 kişiden 23'ü hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin ise sağlık durumları hala belirsiz. Polis 23 kişinin ölümüne neden olan sahte içkinin Başakşehir'de üretildiğini tespit etti. Sahte içki üretilen ve satılan yer mühürlenirken Türkmenistan uyruklu iki kişi tutuklandı. Türkmen restoran olarak biliniyorSahte içkinin ilçede restoran olarak hizmet verdiği dikkat çekerken, aynı zamanda uyuşturucu ticareti de yapıldığı ortaya çıktı. İşletmede ve gözaltına alınan iki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 15 litre kaçak alkol, 35 litre satışa hazır sahte içki, 36 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas terazi, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ve çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi.Ekmek yerine sahte içki üretmişlerAynı mahallede esnaf olan Kazım Kaya, bahse konu işletmenin "Türkmen lokantası" olarak bilindiğini söyledi. Kaya, "Burada ekmek üretimi yapılıyordu. Sahte alkol ve yasaklı madde satışı yaptıklarını polis baskın yapana kadar bilmiyorduk. İşletme, lokanta gibi faaliyet gösteriyordu ve gelen müşteriler genelde yabancı uyrukluydu. Daha önce haberimiz olsaydı ilgili makamlara bildirirdik ve belki bu kadar kişi hayatını kaybetmezdi." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/istanbul-valiliginden-sahte-icki-aciklamasi-son-48-saatte-66-vaka-yasandi-23-kisi-hayatini-kaybetti-1092720493.html
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sahte içki, alkol zehirlenmesi, istanbul, türkmen, başakşehir, hayatını kaybetti, sahte alkol
sahte içki, alkol zehirlenmesi, istanbul, türkmen, başakşehir, hayatını kaybetti, sahte alkol

'Ölüm içkisini', Türkmen lokantasında sattılar: 23 kişi hayatını kaybetti

11:56 16.01.2025
© İlyas Kaçarsahte içki
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© İlyas Kaçar
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İstanbul'da sahte içki nedeniyle son üç günde 23 kişi yaşamını yitirdi. Sahte içkinin Türkmen restoranında pet şişelere konularak satıldığı tespit edildi.
İstanbul'da sahte içki nedeniyle son üç günde 23 kişi hayatını kaybetti. Hastanede ise 43 kişinin tedavisi sürüyor. Sürekli yükselen bilançoda ise sahte içkinin Başakşehir'de Türkmen restoranı olarak bilinen bir lokantada pet şişeler içinde satıldığı ortaya çıktı.
Sahte içkiden zehirlenerek İstanbul'da hastanelere başvuran 66 kişiden 23'ü hayatını kaybetti. Hastanede tedavi altına alınan kişilerin ise sağlık durumları hala belirsiz. Polis 23 kişinin ölümüne neden olan sahte içkinin Başakşehir'de üretildiğini tespit etti. Sahte içki üretilen ve satılan yer mühürlenirken Türkmenistan uyruklu iki kişi tutuklandı.

Türkmen restoran olarak biliniyor

Sahte içkinin ilçede restoran olarak hizmet verdiği dikkat çekerken, aynı zamanda uyuşturucu ticareti de yapıldığı ortaya çıktı. İşletmede ve gözaltına alınan iki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 15 litre kaçak alkol, 35 litre satışa hazır sahte içki, 36 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas terazi, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ve çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi.

Ekmek yerine sahte içki üretmişler

Aynı mahallede esnaf olan Kazım Kaya, bahse konu işletmenin "Türkmen lokantası" olarak bilindiğini söyledi. Kaya, "Burada ekmek üretimi yapılıyordu. Sahte alkol ve yasaklı madde satışı yaptıklarını polis baskın yapana kadar bilmiyorduk. İşletme, lokanta gibi faaliyet gösteriyordu ve gelen müşteriler genelde yabancı uyrukluydu. Daha önce haberimiz olsaydı ilgili makamlara bildirirdik ve belki bu kadar kişi hayatını kaybetmezdi." dedi.
sahte içki - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
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İstanbul Valiliği'nden 'sahte içki' açıklaması: 'Son 48 saatte 66 vaka yaşandı, 23 kişi hayatını kaybetti'
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