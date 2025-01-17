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Arda Güler pişirdi, Endrick Moreira yedi: Maçın kaderi 70. dakikadan sonra değişti, Ancelotti'ye tribün tepkisi geldi
Arda Güler pişirdi, Endrick Moreira yedi: Maçın kaderi 70. dakikadan sonra değişti, Ancelotti'ye tribün tepkisi geldi
Sputnik Türkiye
İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk etti. Real Madrid rakibini uzatmalar sonrası 5-2 mağlup ederek turladı. Milli futbolcu Arda... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T10:43+0300
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spor
arda güler
real madrid
vinicius jr
carlo ancelotti
asist
endrick moreira
maç
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Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo'yu ağırladı. Real Madrid 37. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.Arda 70. dakikada girdiBaşkent ekibi ikinci yarının ilk dakikalarında Vinicius Jr. ile farkı ikiye çıkardı. Milli futbolcu Arda Güler yedek başladığı maçın 70. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.Celta Vigo 83'te Bamba, 90+1'de Alonso ile bulduğu gollerle bir anda skoru 2-2'ye taşıdı ve maçı bu skorla uzatmalara götürdü.Arda'nın asistleri maça damga vurduUzatmaların ilk yarısı da 2-2 sona ererken, 108'de Arda Güler'in asistinde Endrick, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.Ancelotti'ye tepki112'de Valverde ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, 119'da yine Arda Güler'in asisti ve Endrick'in golüyle skoru belirledi. Mücadeleyi Real Madrid, 5-2 kazanırken Ancelotti ve Tchouameni'ye yapılan ıslıklı protestolar dikkat çekti.Sonradan oyuna giren Arda Güler ve Endrick maçın kaderini değiştirerek sosyal medyada gündem oldu. 2 futbolcunun performansı büyük övgü aldı. İspanyol basınında, "Arda Güler pişiriyor, Endrick yiyor. Real Madrid'i dertten çocuklar kurtardı." manşeti atıldı.Arda Güler yaptığı 2 asistle birlikte süre aldığı son 8 resmi maçta 8 gole etki etmiş oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/ispanya-super-kupasinin-sahibi-barcelona-1092598827.html
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Arda Güler pişirdi, Endrick Moreira yedi: Maçın kaderi 70. dakikadan sonra değişti, Ancelotti'ye tribün tepkisi geldi

10:43 17.01.2025
© Oscar J. BarrosoArda Güler Endrick Moreira
Arda Güler Endrick Moreira - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Oscar J. Barroso
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İspanya Kral Kupası son 16 turunda Real Madrid, Celta Vigo'yu konuk etti. Real Madrid rakibini uzatmalar sonrası 5-2 mağlup ederek turladı. Milli futbolcu Arda Güler sonradan dahil olduğu maçta Endrick'in 2 golünün de asistini yaptı. Öte yandan Real Madrid tribünlerinin Ancelotti ve bazı futbolcuları ıslıklı protesto etmesi dikkat çekti.
Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Celta Vigo'yu ağırladı. Real Madrid 37. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Arda 70. dakikada girdi

Başkent ekibi ikinci yarının ilk dakikalarında Vinicius Jr. ile farkı ikiye çıkardı. Milli futbolcu Arda Güler yedek başladığı maçın 70. dakikasında Brahim Diaz'ın yerine oyuna dahil oldu.
Celta Vigo 83'te Bamba, 90+1'de Alonso ile bulduğu gollerle bir anda skoru 2-2'ye taşıdı ve maçı bu skorla uzatmalara götürdü.

Arda'nın asistleri maça damga vurdu

Uzatmaların ilk yarısı da 2-2 sona ererken, 108'de Arda Güler'in asistinde Endrick, Real Madrid'i bir kez daha öne geçirdi.

Ancelotti'ye tepki

112'de Valverde ile farkı ikiye çıkaran Real Madrid, 119'da yine Arda Güler'in asisti ve Endrick'in golüyle skoru belirledi. Mücadeleyi Real Madrid, 5-2 kazanırken Ancelotti ve Tchouameni'ye yapılan ıslıklı protestolar dikkat çekti.
Sonradan oyuna giren Arda Güler ve Endrick maçın kaderini değiştirerek sosyal medyada gündem oldu. 2 futbolcunun performansı büyük övgü aldı. İspanyol basınında, "Arda Güler pişiriyor, Endrick yiyor. Real Madrid'i dertten çocuklar kurtardı." manşeti atıldı.
Arda Güler yaptığı 2 asistle birlikte süre aldığı son 8 resmi maçta 8 gole etki etmiş oldu.
Barcelona oyuncusu Alejandro Balde - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
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