https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/msb-acikladi-suriyenin-kuzeyinde-saldiri-hazirligindaki-29-pkkypgli-etkisiz-hale-getirildi-1092781688.html
MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T12:02+0300
2025-01-17T12:02+0300
2025-01-17T12:07+0300
türkiye
milli savunma bakanlığı (msb)
pkk
ypg
suriye
askeri operasyon
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.
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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, ypg, suriye, askeri operasyon
milli savunma bakanlığı (msb), pkk, ypg, suriye, askeri operasyon
MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
12:02 17.01.2025 (güncellendi: 12:07 17.01.2025)
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.