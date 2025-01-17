https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/msb-acikladi-suriyenin-kuzeyinde-saldiri-hazirligindaki-29-pkkypgli-etkisiz-hale-getirildi-1092781688.html

MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

MSB açıkladı: Saldırı hazırlığındaki 29 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi

Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T12:02+0300

2025-01-17T12:02+0300

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türkiye

milli savunma bakanlığı (msb)

pkk

ypg

suriye

askeri operasyon

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek." ifadesine yer verildi.

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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, ypg, suriye, askeri operasyon