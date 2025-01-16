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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bedelli-askerlik-yerlerinin-aciklanacagi-tarih-belli-oldu-2025-yili-bedelli-askerlik-celp-ve-sevk-1092736658.html
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: 2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: 2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu
Sputnik Türkiye
2025 yılı bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih açıklandı. 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T09:36+0300
2025-01-16T09:36+0300
türkiye
bedelli asker
bedelli askerlik
bedelli askerlik süresi
asker
milli savunma bakanlığı (msb)
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Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresinden ilan edildiği belirtildi.Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.Bedelli askerlik celp tarihleriBedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;02 Şubat 202501 Mart 202503 Nisan 202508 Mayıs 202512 Haziran 202510 Temmuz 202507 Ağustos 202504 Eylül 202507 Ekim 202506 Kasım 202504 Aralık 2025En fazla 3 kezYükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2025 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır. e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
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bedelli askerlik, bedelli askerlik başvuru, bedelli askerlik ücreti, bedelli askerlik şartları, bedelli askerlik ne kadar, bedelli askerlik ödeme, bedelli askerlik yaş sınırı, bedelli askerlik işlemleri, bedelli askerlik celp dönemi, bedelli askerlik sorgulama, bedelli askerlik askerlik şubesi, bedelli askerlik yapacaklar, bedelli askerlik güncel ücret, bedelli askerlik 2025, bedelli askerlik başvuru tarihi.

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: 2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu

09:36 16.01.2025
© AA / Mustafa KamacıBedelli askerlerin yemin töreni
Bedelli askerlerin yemin töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA / Mustafa Kamacı
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2025 yılı bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih açıklandı. 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresinden ilan edildiği belirtildi.

Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.

Bedelli askerlik celp tarihleri

Bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;

02 Şubat 2025
01 Mart 2025
03 Nisan 2025
08 Mayıs 2025
12 Haziran 2025
10 Temmuz 2025
07 Ağustos 2025
04 Eylül 2025
07 Ekim 2025
06 Kasım 2025
04 Aralık 2025

En fazla 3 kez

Yükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2025 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.
Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır. e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.
Bedelli askerlik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
EKONOMİ
MSB duyurdu: Bedelli askerlik ücreti belli oldu
9 Ocak, 10:11
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