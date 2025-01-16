https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bedelli-askerlik-yerlerinin-aciklanacagi-tarih-belli-oldu-2025-yili-bedelli-askerlik-celp-ve-sevk-1092736658.html

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: 2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu: 2025 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu

Sputnik Türkiye

2025 yılı bedelli askerlik yerlerinin ilan edileceği tarih açıklandı. 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma... 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T09:36+0300

2025-01-16T09:36+0300

2025-01-16T09:36+0300

türkiye

bedelli asker

bedelli askerlik

bedelli askerlik süresi

asker

milli savunma bakanlığı (msb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103663/37/1036633746_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_2fc845fae16e27aaf28031ee80efb71b.jpg

Bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bedelli askerlik yükümlüsü olan vatandaşların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri, yoklama durumları ve sevk evrakını alabilecekleri tarihlerin "www.turkiye.gov.tr" adresinden ilan edildiği belirtildi.Bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak?2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları, 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.23 Ocak 2025 (bu tarih dâhil) tarihinden sonra bedelli askerlik hizmetinden vazgeçen yükümlüler yeniden bedelli askerliğe müracaat edemeyecek.Bedelli askerlik celp tarihleriBedelli askerlik hizmetinden yararlanmak üzere başvuran ve ödemesini tamamlayan yükümlüler 2025 yılında celp ve sevk dönemlerinde bir aylık temel askerlik eğitimini yapmak için sevk edilecekler. Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle;02 Şubat 202501 Mart 202503 Nisan 202508 Mayıs 202512 Haziran 202510 Temmuz 202507 Ağustos 202504 Eylül 202507 Ekim 202506 Kasım 202504 Aralık 2025En fazla 3 kezYükümlüler, talep etmeleri halinde celp ve sevk dönemi değişikliklerini, sadece 2025 yılı içinde olmak kaydıyla ve mevcut temel eğitim planlaması yapılan celp dönemleri için belirlenen kontenjanlar esas alınarak e-Devlet “Askerliğim” uygulaması üzerinden veya ikametine en yakın askerlik şubesi üzerinden sevke tabi tutulacakları tarihten 10 gün öncesine kadar ve en fazla 3 defa yapabilecektir.Tercih edilebilen celp ve sevk dönemleri anlık kontenjan durumuna göre değişebildiğinden, yükümlüler tercihlerinde bu hususu göz önünde bulunduracaktır. Temel eğitim planlanmayan veya kontenjanı dolu olan celp ve sevk dönemleri için tercih açılmayacaktır. e-Devlet üzerinden yapılan celp ve sevk dönemi değişiklik taleplerinin gerçekleşip gerçekleşmediği “Sınıflandırma Celp ve Sevk İşlemleri” veya “Askerlik Durum Belgesi Sorgulama” hizmetleri üzerinden takip edilebilecektir. Yükümlüler sevk belgelerini tabi oldukları celp ve sevk döneminden 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/msb-duyurdu-bedelli-askerlik-ucreti-belli-oldu-1092484504.html

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