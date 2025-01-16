MEB'den özel okullar için yeni karar: Velilerden artık o ücret talep edilmeyecek

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'CHP, "kırmızı kart" kampanyası potansiyelini kullanamadı'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Boşanmak için de kredi gerekecek
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Gönül Boran Özüpak: ‘Emekli ve emekçiler aza kanaat etme konusunda Nobel ödülüne aday’
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
En saçma takıntınız ne?
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zeka teknolojisi ne boyutta?
14:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
ÖZEL HABER
İBB açıkladı: Toplu ulaşıma zam
15:09
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Beyaz yakalılardan 4 kat fazla kazanıyorlar: Mesleği yapabilmek için bunları gözden çıkarmak gerek
17:41
3 dk
SESLİ HABER
Ayasofya'nın yer altındaki sırları aydınlanıyor
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Tutuklu devlet başkanı Güney Kore tarihine geçti
18:16
3 dk
ÖZEL HABER
Bebek bezinde bile var: Pestisit nedir? Nasıl temizlenir?
18:26
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
20:30
15 dk
BİR ROCK MÜZİK EFSANESİ
The Cranberries'ten daha fazlası
22:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Dizi sektörü hangi pastayı bölüşemiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
İstanbul Barosu, olağanüstü kurultaya gidiyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/mebden-ozel-okullar-icin-yeni-karar-velilerden-artik-o-ucret-talep-edilmeyecek-1092737019.html
MEB'den özel okullar için yeni karar: Velilerden artık o ücret talep edilmeyecek
MEB'den özel okullar için yeni karar: Velilerden artık o ücret talep edilmeyecek
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda "ders kitabı" adı altında velilerden alınan ücretlerle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Bakanlık, 2024-2025 eğitim... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T09:36+0300
2025-01-16T09:36+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
özel okul
kitap
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_2c5f9428bbff032a29d1a5cc256c2afb.jpg
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda velilerden "ders kitabı" ücreti talep edilmesiyle ilgili açıklama yaparak bu uygulamaya son verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okullarda yalnızca Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması zorunlu hale getirildi.Ders kitabı ücreti talep eden okullara, brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası ve gerekirse kurum açma izni iptali gibi yaptırımlar uygulanacak.Ücretsiz kitaplar zorunlu olacakBakanlık, tüm eğitim kademelerinde MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının kullanılması esasını benimsedi. 2024-2025 döneminde, özel okullarda okutulan kitaplar Bakanlık tarafından denetlenecek ve ücretsiz dağıtılan kitaplar dışında materyal kullanan kurumlar tespit edilecek.Milli Eğitim Bakanlığı, her öğrenci için yeterli sayıda ücretsiz ders kitabını özel okullara ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.Velilerin maddi yükü hafifletilecekDüzenleme, özel okul velilerinin yüksek kitap masraflarından kurtulmasını hedefliyor. Bakanlık, öğrenci başarısını artırmaya yönelik olarak onaylı kitapların yanı sıra, velilerden farklı kaynaklar için ödeme talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlarda, Bakanlık onaylı kitapların kaynak olarak kullanılacağını açıkladı. Bu adımın, hem öğrenim kalitesini artırması hem de sınav sorularında standardizasyon sağlaması bekleniyor.MEB, "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talep eden okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında cezai işlem uygulayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/banka-karti-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-artik-zorunlu-bugunden-itibaren-yururlukte-1092733239.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/07/1090123097_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f85117a5949f802ce8139d6beba24d99.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, kitap
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, kitap

MEB'den özel okullar için yeni karar: Velilerden artık o ücret talep edilmeyecek

09:36 16.01.2025
© AAÖğrenci ara tatil
Öğrenci ara tatil - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
© AA
Abone ol
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda "ders kitabı" adı altında velilerden alınan ücretlerle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren tüm özel okullarda MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının zorunlu olduğunu hatırlatarak, ücret talep eden kurumlara ağır cezalar uygulanacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda velilerden "ders kitabı" ücreti talep edilmesiyle ilgili açıklama yaparak bu uygulamaya son verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okullarda yalnızca Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması zorunlu hale getirildi.
Ders kitabı ücreti talep eden okullara, brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası ve gerekirse kurum açma izni iptali gibi yaptırımlar uygulanacak.

Ücretsiz kitaplar zorunlu olacak

Bakanlık, tüm eğitim kademelerinde MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının kullanılması esasını benimsedi. 2024-2025 döneminde, özel okullarda okutulan kitaplar Bakanlık tarafından denetlenecek ve ücretsiz dağıtılan kitaplar dışında materyal kullanan kurumlar tespit edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, her öğrenci için yeterli sayıda ücretsiz ders kitabını özel okullara ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.

Velilerin maddi yükü hafifletilecek

Düzenleme, özel okul velilerinin yüksek kitap masraflarından kurtulmasını hedefliyor. Bakanlık, öğrenci başarısını artırmaya yönelik olarak onaylı kitapların yanı sıra, velilerden farklı kaynaklar için ödeme talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlarda, Bakanlık onaylı kitapların kaynak olarak kullanılacağını açıkladı. Bu adımın, hem öğrenim kalitesini artırması hem de sınav sorularında standardizasyon sağlaması bekleniyor.
MEB, "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talep eden okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında cezai işlem uygulayacak.
Banka kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.01.2025
EKONOMİ
Banka kartı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı, artık zorunlu: Bugünden itibaren yürürlükte
07:50
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала