https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/mebden-ozel-okullar-icin-yeni-karar-velilerden-artik-o-ucret-talep-edilmeyecek-1092737019.html
MEB'den özel okullar için yeni karar: Velilerden artık o ücret talep edilmeyecek
MEB'den özel okullar için yeni karar: Velilerden artık o ücret talep edilmeyecek
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda "ders kitabı" adı altında velilerden alınan ücretlerle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Bakanlık, 2024-2025 eğitim... 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T09:36+0300
2025-01-16T09:36+0300
2025-01-16T09:36+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
özel okul
kitap
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Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda velilerden "ders kitabı" ücreti talep edilmesiyle ilgili açıklama yaparak bu uygulamaya son verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okullarda yalnızca Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması zorunlu hale getirildi.Ders kitabı ücreti talep eden okullara, brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası ve gerekirse kurum açma izni iptali gibi yaptırımlar uygulanacak.Ücretsiz kitaplar zorunlu olacakBakanlık, tüm eğitim kademelerinde MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının kullanılması esasını benimsedi. 2024-2025 döneminde, özel okullarda okutulan kitaplar Bakanlık tarafından denetlenecek ve ücretsiz dağıtılan kitaplar dışında materyal kullanan kurumlar tespit edilecek.Milli Eğitim Bakanlığı, her öğrenci için yeterli sayıda ücretsiz ders kitabını özel okullara ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.Velilerin maddi yükü hafifletilecekDüzenleme, özel okul velilerinin yüksek kitap masraflarından kurtulmasını hedefliyor. Bakanlık, öğrenci başarısını artırmaya yönelik olarak onaylı kitapların yanı sıra, velilerden farklı kaynaklar için ödeme talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlarda, Bakanlık onaylı kitapların kaynak olarak kullanılacağını açıkladı. Bu adımın, hem öğrenim kalitesini artırması hem de sınav sorularında standardizasyon sağlaması bekleniyor.MEB, "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talep eden okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında cezai işlem uygulayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/banka-karti-karari-resmi-gazetede-yayimlandi-artik-zorunlu-bugunden-itibaren-yururlukte-1092733239.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, kitap
meb, milli eğitim bakanlığı (meb), özel okul, kitap
MEB'den özel okullar için yeni karar: Velilerden artık o ücret talep edilmeyecek
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), özel okullarda "ders kitabı" adı altında velilerden alınan ücretlerle ilgili yeni düzenlemeler yaptı. Bakanlık, 2024-2025 eğitim öğretim döneminden itibaren tüm özel okullarda MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının zorunlu olduğunu hatırlatarak, ücret talep eden kurumlara ağır cezalar uygulanacağını açıkladı.
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda velilerden "ders kitabı" ücreti talep edilmesiyle ilgili açıklama yaparak bu uygulamaya son verdi. Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibarıyla özel okullarda yalnızca Bakanlık onaylı ders kitaplarının okutulması zorunlu hale getirildi.
Ders kitabı ücreti talep eden okullara, brüt asgari ücretin 20 katına kadar idari para cezası ve gerekirse kurum açma izni iptali gibi yaptırımlar uygulanacak.
Ücretsiz kitaplar zorunlu olacak
Bakanlık, tüm eğitim kademelerinde MEB onaylı ücretsiz ders kitaplarının kullanılması esasını benimsedi. 2024-2025 döneminde, özel okullarda okutulan kitaplar Bakanlık tarafından denetlenecek ve ücretsiz dağıtılan kitaplar dışında materyal kullanan kurumlar tespit edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, her öğrenci için yeterli sayıda ücretsiz ders kitabını özel okullara ulaştırmaya devam edeceğini belirtti.
Velilerin maddi yükü hafifletilecek
Düzenleme, özel okul velilerinin yüksek kitap masraflarından kurtulmasını hedefliyor. Bakanlık, öğrenci başarısını artırmaya yönelik olarak onaylı kitapların yanı sıra, velilerden farklı kaynaklar için ödeme talep edilmesinin hukuka aykırı olduğunu vurguladı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavlarda, Bakanlık onaylı kitapların kaynak olarak kullanılacağını açıkladı. Bu adımın, hem öğrenim kalitesini artırması hem de sınav sorularında standardizasyon sağlaması bekleniyor.
MEB, "ders kitabı" adı altında velilerden ücret talep eden okullara Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 7. maddesi kapsamında cezai işlem uygulayacak.