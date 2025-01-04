https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/marmara-denizine-kiyisi-olan-belediyelere-musilaj-uyarisi-surecin-takipcisi-olacagiz-1092348228.html

Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelere müsilaj uyarısı: 'Sürecin takipçisi olacağız'

Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelere müsilaj uyarısı: 'Sürecin takipçisi olacağız'

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan belediyelere, ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin tamamlanması... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T17:08+0300

2025-01-04T17:08+0300

2025-01-04T17:08+0300

türkiye

marmara denizi

istanbul

kocaeli

çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı

müsilaj

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Marmara Denizi'nde 2021'de ortaya çıkan müsilajın başarıyla temizlendiği belirtilerek müsilaj afetinin tekrarlanmaması için kirlilik girdisinin azaltılması ve ileri arıtma tesislerinin devreye alınması gerektiği vurgulandı.Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, belediyelerin 22 maddelik Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında taahhüt ettikleri projeleri hayata geçirmeleri gerektiği bildirilen açıklamada, "Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde belediyeler, atık su arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştürme zorunluluğu getiren iş termin planlarını hazırlamakla yükümlüdür" ifadeleri kullanıldı.'169 tesisten 42'sinde çalışmalar tamamlandı'Açıklamada, Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Tekirdağ büyükşehir belediyeleriyle Yalova ve Çanakkale belediyelerine, uyarı yazısı gönderilerek ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin tamamlanmasının istendiği bildirildi.Marmara Havzası'ndaki atık su arıtma tesislerinin dönüşüm sürecinin yetersiz olduğuna işaret edilen açıklamada, şunları kaydedildi:'Sürecin takipçisi olacağız'Marmara Denizi'nde çevresel felaketlerin tekrar yaşanmaması için belediyelerin üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, Bakanlığın sürecin takipçisi olacağı belirtildi.Belediyelerin, atık su arıtma tesislerinin ileri biyolojik atık su arıtma tesislerine dönüşümüyle ilgili yer tahsisi, imar planı ve finans sorunlarını bir an önce çözmesi gerektiğine dikkati çekilen açıklamada, "Havzadaki atık su arıtma tesislerinin ileri arıtmaya dönüşümünde yeterli seviyeye ulaşılamadığı görülmektedir. Mevzuatta tanımlanan sürenin sonuna yaklaşıldığı göz önüne alınarak, atık su altyapı yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerekmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241231/marmara-denizinin-musilaji-buyuk-boyutlara-ulasti-onune-gelen-canliyi-hapsediyor-1092208055.html

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marmara denizi, istanbul, kocaeli, çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı, müsilaj, bursa, yalova, çanakkale, balıkesir, tekirdağ