Lavrov: İran ile stratejik ortaklık anlaşması eşit ülkeler arasında ilişki kurulmasına örnek teşkil ediyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Los Angeles’taki yangında sosyal adaletsizliğin fotoğrafı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İsmail Arı: 'Bakanlıklara giden yol cemaatlerden geçiyor'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ateşkes 19 Ocak itibariyle geçerli olacak
12:06
84 dk
HABER MASASI
Geçmişten günümüze ''Çocuklarda en çok görülen takıntılar''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
'Yapay zeka 2024 yılında elimiz ayağımız oldu'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsrail’in Hamas’la masaya oturmasını değerlendiren uzmanlar: Ateşkes sağlanması ‘Filistinlilerin başarısı’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Cumhuriyetçiler tarafından Meksika’ya nasıl bir askeri müdahale yapılacağı tartışılıyor bugün’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
18:15
29 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
BMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Hüseyin Yayman'ın telefon trafiği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
09:06
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TRT’ye ait Tabii lisanssız yayın mı yapıyor?
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:29
2 dk
HABER MASASI
‘’OKB ve Takıntı nedir ? Uzman Psikolog Aysu Çelenoğlu anlatıyor.
13:31
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Yapay zeka konulu filmler
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Aile hekimleri mesai dışında ücreti karşılığında hizmet sunabilecek
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Gazze ateşkesinin detayları
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
17:41
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
MÜZİĞİN HÜZÜNLÜ SESİ
Efsanevi müzisyenin hayatı Mısır güzellik kraliçesi seçilmesiyle değişti
18:15
13 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
6 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:07
83 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/lavrov-iran-ile-stratejik-ortaklik-anlasmasi-esit-ulkeler-arasinda-iliski-kurulmasina-ornek-teskil-1092802163.html
Lavrov: İran ile stratejik ortaklık anlaşması eşit ülkeler arasında ilişki kurulmasına örnek teşkil ediyor
Lavrov: İran ile stratejik ortaklık anlaşması eşit ülkeler arasında ilişki kurulmasına örnek teşkil ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile İran arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşmasının, egemen ve eşit ülkeler arasında iş birliği kurulmasına örnek teşkil... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T20:13+0300
2025-01-17T20:12+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
iran
kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması
vladimir putin
mesud pezeşkiyan
kremlin
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091028190_0:17:779:455_1920x0_80_0_0_034339b009afcb7cf30e18a242df84c6.png
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Telegram'daki ‘Mayak’ı Dinlediniz’ kanalına değerlendirdi.Lavrov, “Bu anlaşma egemen ve eşit devletler arasında ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğine dair bir örnek teşkil ediyor” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Kremlin'de yaptıkları görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasını imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-ve-iran-arasinda-imzalanan-kapsamli-stratejik-anlasmasinin-detaylari-ortaya-cikti-1092800885.html
rusya
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/01/1091028190_76:0:705:472_1920x0_80_0_0_ffaa512daf9b4e1f3dac35bfc55fa358.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sergey lavrov, rusya, iran, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, kremlin, telegram
sergey lavrov, rusya, iran, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, kremlin, telegram

Lavrov: İran ile stratejik ortaklık anlaşması eşit ülkeler arasında ilişki kurulmasına örnek teşkil ediyor

20:13 17.01.2025
© Sputnik / Алексей ФилипповSergey Lavrov
Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Sputnik / Алексей Филиппов
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile İran arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşmasının, egemen ve eşit ülkeler arasında iş birliği kurulmasına örnek teşkil ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Telegram'daki ‘Mayak’ı Dinlediniz’ kanalına değerlendirdi.
Lavrov, “Bu anlaşma egemen ve eşit devletler arasında ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğine dair bir örnek teşkil ediyor” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Kremlin'de yaptıkları görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasını imzaladı.
Rusya ve İran, Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzaladı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
POLİTİKA
Rusya ve İran arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Anlaşması'nın detayları ortaya çıktı
19:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала