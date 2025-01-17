https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/lavrov-iran-ile-stratejik-ortaklik-anlasmasi-esit-ulkeler-arasinda-iliski-kurulmasina-ornek-teskil-1092802163.html

Lavrov: İran ile stratejik ortaklık anlaşması eşit ülkeler arasında ilişki kurulmasına örnek teşkil ediyor

Lavrov: İran ile stratejik ortaklık anlaşması eşit ülkeler arasında ilişki kurulmasına örnek teşkil ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile İran arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşmasının, egemen ve eşit ülkeler arasında iş birliği kurulmasına örnek teşkil... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

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dünya

sergey lavrov

rusya

iran

kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması

vladimir putin

mesud pezeşkiyan

kremlin

telegram

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Telegram'daki ‘Mayak’ı Dinlediniz’ kanalına değerlendirdi.Lavrov, “Bu anlaşma egemen ve eşit devletler arasında ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğine dair bir örnek teşkil ediyor” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Kremlin'de yaptıkları görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasını imzaladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-ve-iran-arasinda-imzalanan-kapsamli-stratejik-anlasmasinin-detaylari-ortaya-cikti-1092800885.html

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sergey lavrov, rusya, iran, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, kremlin, telegram