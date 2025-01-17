https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/lavrov-iran-ile-stratejik-ortaklik-anlasmasi-esit-ulkeler-arasinda-iliski-kurulmasina-ornek-teskil-1092802163.html
Lavrov: İran ile stratejik ortaklık anlaşması eşit ülkeler arasında ilişki kurulmasına örnek teşkil ediyor
Lavrov: İran ile stratejik ortaklık anlaşması eşit ülkeler arasında ilişki kurulmasına örnek teşkil ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile İran arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşmasının, egemen ve eşit ülkeler arasında iş birliği kurulmasına örnek teşkil... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T20:13+0300
2025-01-17T20:13+0300
2025-01-17T20:12+0300
dünya
sergey lavrov
rusya
iran
kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması
vladimir putin
mesud pezeşkiyan
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Telegram'daki ‘Mayak’ı Dinlediniz’ kanalına değerlendirdi.Lavrov, “Bu anlaşma egemen ve eşit devletler arasında ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğine dair bir örnek teşkil ediyor” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Kremlin'de yaptıkları görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasını imzaladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusya-ve-iran-arasinda-imzalanan-kapsamli-stratejik-anlasmasinin-detaylari-ortaya-cikti-1092800885.html
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sergey lavrov, rusya, iran, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, kremlin, telegram
sergey lavrov, rusya, iran, kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması, vladimir putin, mesud pezeşkiyan, kremlin, telegram
Lavrov: İran ile stratejik ortaklık anlaşması eşit ülkeler arasında ilişki kurulmasına örnek teşkil ediyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya ile İran arasındaki Stratejik Ortaklık Anlaşmasının, egemen ve eşit ülkeler arasında iş birliği kurulmasına örnek teşkil ettiğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran ile imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşmasını Telegram'daki ‘Mayak’ı Dinlediniz’ kanalına değerlendirdi.
Lavrov, “Bu anlaşma egemen ve eşit devletler arasında ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğine dair bir örnek teşkil ediyor” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün Kremlin'de yaptıkları görüşmelerin ardından iki ülke arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşmasını imzaladı.