https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kredi-karti-60-ay-yapilandirma-ne-zaman-basliyor-1089918608.html

Kredi kartı 60 ay yapılandırma ne zaman başlıyor?

Kredi kartı 60 ay yapılandırma ne zaman başlıyor?

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilecek... 01.11.2024, Sputnik Türkiye

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2024-11-01T11:37+0300

2024-11-01T11:37+0300

ekonomi

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yapılandırma

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların bireysel borçlarını 60 aya kadar yapılandırması için imkan sağlayacak. Asgari ödeme tutarını ödeyemeyen, kredi kartı limiti 50 bin lira ve üzerinde olan kişiler, bankalar tarafından yapılandırma başlıyor.Bugün başlıyorBireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklandı.Uygulama bugün yürürlüğe girecek. Buna göre 60 ay yapılandırma 1 Kasım 2024 Cuma günü itibariyle 81 ilde tüm bankalarda resmen başlayacak. Merkez Bankası, 24 Ekim’de referans oranı yüzde 3.11 olarak açıkladı. Bu bağlamda da borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Kredi kartı borcuna 60 ay yapılandırmaBireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.

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