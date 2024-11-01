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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241101/kredi-karti-60-ay-yapilandirma-ne-zaman-basliyor-1089918608.html
Kredi kartı 60 ay yapılandırma ne zaman başlıyor?
Kredi kartı 60 ay yapılandırma ne zaman başlıyor?
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilecek... 01.11.2024, Sputnik Türkiye
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların bireysel borçlarını 60 aya kadar yapılandırması için imkan sağlayacak. Asgari ödeme tutarını ödeyemeyen, kredi kartı limiti 50 bin lira ve üzerinde olan kişiler, bankalar tarafından yapılandırma başlıyor.Bugün başlıyorBireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklandı.Uygulama bugün yürürlüğe girecek. Buna göre 60 ay yapılandırma 1 Kasım 2024 Cuma günü itibariyle 81 ilde tüm bankalarda resmen başlayacak. Merkez Bankası, 24 Ekim’de referans oranı yüzde 3.11 olarak açıkladı. Bu bağlamda da borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor. Kredi kartı borcuna 60 ay yapılandırmaBireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241030/bakan-uraloglundan-toplu-ulasimda-tek-kart-donemi-aciklamasi-kredi-karti-olarak-da-kullanilabilecek-1089839770.html
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Kredi kartı 60 ay yapılandırma ne zaman başlıyor?

11:37 01.11.2024
© İHAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2024
© İHA
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Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilecek. Peki, Kredi kartı borcu yapılandırma ne zaman? İşte Kredi kartı borcu 60 ay yapılandırma detayları.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), vatandaşların bireysel borçlarını 60 aya kadar yapılandırması için imkan sağlayacak. Asgari ödeme tutarını ödeyemeyen, kredi kartı limiti 50 bin lira ve üzerinde olan kişiler, bankalar tarafından yapılandırma başlıyor.

Bugün başlıyor

Bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranları kredi kartı dönem borcuna göre referans orana bağlı olarak farklılaştırılırken, belirlenecek oranlar 24 Ekim'de açıklandı.
Uygulama bugün yürürlüğe girecek. Buna göre 60 ay yapılandırma 1 Kasım 2024 Cuma günü itibariyle 81 ilde tüm bankalarda resmen başlayacak.
Merkez Bankası, 24 Ekim’de referans oranı yüzde 3.11 olarak açıkladı. Bu bağlamda da borçlunun 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerekiyor.

Kredi kartı borcuna 60 ay yapılandırma

Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabilecek. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyenler, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek.
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Bakan Uraloğlu'ndan toplu ulaşımda tek kart dönemi açıklaması: Kredi kartı olarak da kullanılabilecek
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