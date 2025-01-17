https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/meteorolojiden-12-il-icin-kar-yagisi-alarmi-yeni-soguk-dalganin-tarihi-verildi-istanbula-kar-1092770072.html

Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı alarmı: Yeni soğuk dalganın tarihi verildi, İstanbul'a kar gelecek mi?

Meteoroloji'den 12 il için kar yağışı alarmı: Yeni soğuk dalganın tarihi verildi, İstanbul'a kar gelecek mi?

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Ocak hava durumu raporunu yayımladı. İzlanda soğukları İstanbul'u terk etti ancak yeni bir soğuk hava dalgası yolda. Kar yağışı... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T06:21+0300

2025-01-17T06:21+0300

2025-01-17T06:21+0300

türkiye

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminini paylaşarak illeri uyardı. Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasına hazırlanıyor. İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde etkili olan İzlanda soğukları bölgeyi terk ederken, yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve 12 ilde kar yağışı görüleceği açıklandı.Kar yağışı etkisi altına alacak iller arasında Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman, Nevşehir, Tokat, Çorum, Erzincan, Erzurum ve Ardahan yer alıyor. Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi sürüyor.Prof. Dr. Orhan Şen soğuk hava için tarih verdi: İstanbul'a kar yağacak mı?İstanbul'da İzlanda soğuklarının etkisiyle kar beklentisi oluşmuştu. Ancak Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni bir soğuk hava dalgası için tarih verdi. Şen, "Önümüzdeki 4-5 gün içinde yağış beklenmiyor. İstanbul'da sıcaklıklar kademeli olarak 12 dereceye çıkacak. Ancak salı günü itibarıyla Batı bölgelere yağmur geliyor.Yağış Ege Bölgesi'nde, Batı Akdeniz ve Marmara'da etkili olacak" dedi.Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kar yağışı beklenmediğini söyleyen Şen, önümüzdeki hafta sonu ve 30 Ocak gibi yeni soğuk hava dalgasının Türkiye'ye giriş yapacağını belirtti. Şen, "İstanbul'a kar yağacak mı" sorusuna ise soğukların Marmara'dan giriş yapacağının altınız çizerek "İstanbul'a kar yapar mı yapmaz mı belli değil" yanıtını verdi.Kar yağışı beklenen illerİç Anadolu'da Kırıkkale çevrelerinde yağmur beklenirken, Kayseri, Kırşehir, Niğde ve Çankırı gibi illerde karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Bölge genelinde pus ve yer yer don olayları görülecek. İşte kar ve karla karışık yağmur beklenen iller:"Kayseri, Kırşehir, Niğde, Çankırı, Yozgat, Karaman, Nevşehir, Tokat, Çorum, Erzincan, Erzurum ve Ardahan"Doğu Anadolu'da Erzincan, Erzurum ve Ardahan çevreleri kar yağışı ile karşılaşacak. Kars ve Van'da düşük sıcaklıklar gece hayatı olumsuz etkileyecek. Çığ tehlikesi nedeniyle bölgenin dik yamaçlarında tedbirli olunması gerekiyor.Kuvvetli sağanak uyarısıBatı Karadeniz kıyılarında yağmur etkili olurken, iç kesimlerde karla karışık yağmur görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz’de Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri yer yer kuvvetli yağış alacak.İl il hava durumuÇANAKKALE °C, 10°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 7°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 10°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 7°CParçalı ve az bulutluA.KARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 12°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 14°CParçalı ve az bulutluMUĞLA °C, 15°CParçalı ve az bulutluADANA °C, 20°CParçalı ve az bulutluANTALYA °C, 19°CParçalı ve az bulutluHATAY °C, 19°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 20°CParçalı ve az bulutluANKARA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 6°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 6°CParçalı ve çok bulutluSİVAS °C, 3°CParçalı ve çok bulutluBOLU °C, 5°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE °C, 9°CParçalı ve çok bulutluSİNOP °C, 10°CParçalı ve çok bulutluZONGULDAK °C, 8°CParçalı ve çok bulutluAMASYA °C, 8°CParçalı ve çok bulutluARTVİN °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.SAMSUN °C, 11°CParçalı ve çok bulutluTRABZON °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, kıyılarının aralıklı yağmurlu, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, -1°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -2°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 2°CParçalı ve çok bulutluDİYARBAKIR °C, 13°CParçalı ve az bulutluGAZİANTEP °C, 13°CParçalı ve az bulutluSİİRT °C, 13°CParçalı ve az bulutluŞANLIURFA °C, 14°CParçalı ve az bulutlu

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