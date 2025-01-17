https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/istanbul-cumhuriyet-bassavcisi-gurlekin-adliyeye-geldigine-iliskin-haberlere-sorusturma-baslatildi-1092769069.html
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin haberlere soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin haberlere soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturmayla... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T03:14+0300
2025-01-17T03:14+0300
2025-01-17T03:14+0300
türkiye
cumhuriyet başsavcılığı
istanbul
aziz ihsan aktaş
akın gürlek
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Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturmayla ilgili bazı basın organlarında, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye gelerek soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı' yönünde çıkan haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in adliyeye geldiğine dair haberlere resen soruşturma başlattı.Bazı basın organlarında, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı' haberlerine yönelik soruşturmanın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatıldığı bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-tutuklandi-1092768424.html
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin haberlere soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye gelerek soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı haberlerine soruşturma başlattı.
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturmayla ilgili bazı basın organlarında, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye gelerek soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı' yönünde çıkan haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in adliyeye geldiğine dair haberlere resen soruşturma başlattı.
Bazı basın organlarında, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı' haberlerine yönelik soruşturmanın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatıldığı bildirildi.