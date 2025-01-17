https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/istanbul-cumhuriyet-bassavcisi-gurlekin-adliyeye-geldigine-iliskin-haberlere-sorusturma-baslatildi-1092769069.html

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin haberlere soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin haberlere soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturmayla... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T03:14+0300

2025-01-17T03:14+0300

2025-01-17T03:14+0300

türkiye

cumhuriyet başsavcılığı

istanbul

aziz ihsan aktaş

akın gürlek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/06/02/1056904147_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_a6354b8f31ceb02ffd8bed9a03a0a740.jpg

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'a yönelik soruşturmayla ilgili bazı basın organlarında, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye gelerek soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı' yönünde çıkan haberlere ilişkin soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve örgüt elebaşı olduğu değerlendirilen Aziz İhsan Aktaş'ın da aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik soruşturmayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Gürlek'in adliyeye geldiğine dair haberlere resen soruşturma başlattı.Bazı basın organlarında, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in geç saatlerde adliyeye geldiği ve soruşturmada görevli hakimleri etkilemeye çalıştığı' haberlerine yönelik soruşturmanın 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatıldığı bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/besiktas-belediye-baskani-riza-akpolat-tutuklandi-1092768424.html

türkiye

istanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

beşiktaş belediye başkanı rıza akpolat, beşiktaş belediye başkanı rıza akpolat tutuklama, rıza akpolat tutuklama, beşiktaş belediye başkanı tutuklama, ihsan aktaş, aziz ihsan aktaş kimdir nerelidir, riza akpolat, aziz ihsan aktaş kim, besiktas belediye baskani, akın gürlek, akın gürlek kimdir,