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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-basbakanligi-rehinelerin-19-ocakta-serbest-kalmasi-bekleniyor-1092785375.html
İsrail Başbakanlığı: Rehinelerin 19 Ocak'ta serbest kalması bekleniyor
İsrail Başbakanlığı: Rehinelerin 19 Ocak'ta serbest kalması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Hamas- İsrail ateşkesi sonrasındaki gelişmeler devam ederken İsrail Başbakanlığı, esir takasının 19 Ocak Pazar günü gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T13:38+0300
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israil- filistin çatışması
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rehine
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İsrail ile Hamas arasında duyurulan ateşkeste gelişmeler devam ediyor. İsrail Başbakanlığı, bugünkü açıklamasında "Güvenlik Kabinesi, hükümetin onayı ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi beklenirken rehinelerin serbest bırakılması planlanan çerçeveye göre uygulanacak, rehinelerin Pazar günü serbest bırakılması bekleniyor" denildi. Öte yandan dünya basınına yansıyan habere göre, Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan engellerin çözüldüğünü açıkladı. Serbest kalacaklar arasında 2 Fransa vatandaşı da varFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanlığının açıklamasını takiben "Gazze anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 rehine arasında vatandaşlarımız Ofer Kalderon ve Ohad Yahalomi de yer alıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-gazzede-ateskes-anlasmasinin-imzalandigini-dogruladi-1092773619.html
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hamas, gazze, ortadoğu, israil, israil-filistin, rehine, rehine krizi, esir takası
hamas, gazze, ortadoğu, israil, israil-filistin, rehine, rehine krizi, esir takası

İsrail Başbakanlığı: Rehinelerin 19 Ocak'ta serbest kalması bekleniyor

13:38 17.01.2025 (güncellendi: 13:53 17.01.2025)
© AP Photo / Mohammed HajjarGazze
Gazze - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Mohammed Hajjar
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Hamas- İsrail ateşkesi sonrasındaki gelişmeler devam ederken İsrail Başbakanlığı, esir takasının 19 Ocak Pazar günü gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu.
İsrail ile Hamas arasında duyurulan ateşkeste gelişmeler devam ediyor. İsrail Başbakanlığı, bugünkü açıklamasında "Güvenlik Kabinesi, hükümetin onayı ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi beklenirken rehinelerin serbest bırakılması planlanan çerçeveye göre uygulanacak, rehinelerin Pazar günü serbest bırakılması bekleniyor" denildi.
Öte yandan dünya basınına yansıyan habere göre, Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan engellerin çözüldüğünü açıkladı.

Serbest kalacaklar arasında 2 Fransa vatandaşı da var

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanlığının açıklamasını takiben "Gazze anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 rehine arasında vatandaşlarımız Ofer Kalderon ve Ohad Yahalomi de yer alıyor" dedi.
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