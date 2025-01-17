https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-basbakanligi-rehinelerin-19-ocakta-serbest-kalmasi-bekleniyor-1092785375.html
İsrail Başbakanlığı: Rehinelerin 19 Ocak'ta serbest kalması bekleniyor
İsrail Başbakanlığı: Rehinelerin 19 Ocak'ta serbest kalması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Hamas- İsrail ateşkesi sonrasındaki gelişmeler devam ederken İsrail Başbakanlığı, esir takasının 19 Ocak Pazar günü gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T13:38+0300
2025-01-17T13:38+0300
2025-01-17T13:53+0300
israil- filistin çatışması
hamas
gazze
ortadoğu
israil
israil-filistin
rehine
rehine krizi
esir takası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092763610_0:60:1184:726_1920x0_80_0_0_4e0e7f64be11c75f4071d1dc6ad73f84.png
İsrail ile Hamas arasında duyurulan ateşkeste gelişmeler devam ediyor. İsrail Başbakanlığı, bugünkü açıklamasında "Güvenlik Kabinesi, hükümetin onayı ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi beklenirken rehinelerin serbest bırakılması planlanan çerçeveye göre uygulanacak, rehinelerin Pazar günü serbest bırakılması bekleniyor" denildi. Öte yandan dünya basınına yansıyan habere göre, Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan engellerin çözüldüğünü açıkladı. Serbest kalacaklar arasında 2 Fransa vatandaşı da varFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanlığının açıklamasını takiben "Gazze anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 rehine arasında vatandaşlarımız Ofer Kalderon ve Ohad Yahalomi de yer alıyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-gazzede-ateskes-anlasmasinin-imzalandigini-dogruladi-1092773619.html
gazze
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/10/1092763610_69:0:1116:785_1920x0_80_0_0_7db3f6d712da17c8ac12ecca7766cf9a.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hamas, gazze, ortadoğu, israil, israil-filistin, rehine, rehine krizi, esir takası
hamas, gazze, ortadoğu, israil, israil-filistin, rehine, rehine krizi, esir takası
İsrail Başbakanlığı: Rehinelerin 19 Ocak'ta serbest kalması bekleniyor
13:38 17.01.2025 (güncellendi: 13:53 17.01.2025)
Hamas- İsrail ateşkesi sonrasındaki gelişmeler devam ederken İsrail Başbakanlığı, esir takasının 19 Ocak Pazar günü gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu.
İsrail ile Hamas arasında duyurulan ateşkeste gelişmeler devam ediyor. İsrail Başbakanlığı, bugünkü açıklamasında "Güvenlik Kabinesi, hükümetin onayı ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi beklenirken rehinelerin serbest bırakılması planlanan çerçeveye göre uygulanacak, rehinelerin Pazar günü serbest bırakılması bekleniyor" denildi.
Öte yandan dünya basınına yansıyan habere göre, Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan engellerin çözüldüğünü açıkladı.
Serbest kalacaklar arasında 2 Fransa vatandaşı da var
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanlığının açıklamasını takiben "Gazze anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 rehine arasında vatandaşlarımız Ofer Kalderon ve Ohad Yahalomi de yer alıyor" dedi.