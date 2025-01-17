https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-basbakanligi-rehinelerin-19-ocakta-serbest-kalmasi-bekleniyor-1092785375.html

İsrail Başbakanlığı: Rehinelerin 19 Ocak'ta serbest kalması bekleniyor

İsrail Başbakanlığı: Rehinelerin 19 Ocak'ta serbest kalması bekleniyor

Sputnik Türkiye

Hamas- İsrail ateşkesi sonrasındaki gelişmeler devam ederken İsrail Başbakanlığı, esir takasının 19 Ocak Pazar günü gerçekleşmesinin beklendiğini duyurdu. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T13:38+0300

2025-01-17T13:38+0300

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israil- filistin çatışması

hamas

gazze

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israil

israil-filistin

rehine

rehine krizi

esir takası

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İsrail ile Hamas arasında duyurulan ateşkeste gelişmeler devam ediyor. İsrail Başbakanlığı, bugünkü açıklamasında "Güvenlik Kabinesi, hükümetin onayı ve anlaşmanın yürürlüğe girmesi beklenirken rehinelerin serbest bırakılması planlanan çerçeveye göre uygulanacak, rehinelerin Pazar günü serbest bırakılması bekleniyor" denildi. Öte yandan dünya basınına yansıyan habere göre, Hamas, Gazze'deki ateşkes anlaşmasının şartlarıyla ilgili olarak ortaya çıkan engellerin çözüldüğünü açıkladı. Serbest kalacaklar arasında 2 Fransa vatandaşı da varFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanlığının açıklamasını takiben "Gazze anlaşmasının ilk aşamasında serbest bırakılacak 33 rehine arasında vatandaşlarımız Ofer Kalderon ve Ohad Yahalomi de yer alıyor" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-gazzede-ateskes-anlasmasinin-imzalandigini-dogruladi-1092773619.html

gazze

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hamas, gazze, ortadoğu, israil, israil-filistin, rehine, rehine krizi, esir takası