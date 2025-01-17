https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-gazzede-ateskes-anlasmasinin-imzalandigini-dogruladi-1092773619.html

İsrail, Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalandığını doğruladı

İsrail, Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalandığını doğruladı

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzaladıklarını ve Başbakan Benyamin Netanyahu’nun anlaşmanın onaylanması için bakanlar... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T08:56+0300

2025-01-17T08:56+0300

2025-01-17T09:03+0300

israil- filistin çatışması

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benyamin netanyahu

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İsrail Başbakanlık Ofisi'nin, İsrail, Hamas, ABD ve Katar temsilcilerinin Doha'da, rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze Şeridi'nde ateşkesi öngören anlaşmayı imzaladıklarını duyurduğu ve Netanyahu'nun bu konuda bilgilendirildiğini açıkladı.Jerusalem Post gazetesinin haberinde, “Başbakanlık Ofisi, Cuma sabahı yaptığı açıklamada İsrail, Hamas, ABD ve Katar temsilcilerinin Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için bir anlaşma imzaladıklarını doğruladı" ifadesine yer verildi. Haberde, "Netanyahu anlaşmadan haberdar edildi ve planı onaylamak üzere bir kabine toplantısı düzenlemesi talimatı verildi” dendi.'Netanyahu gizlice savaşı yeniden başlatma sözünü verdi' iddiasıWashington Post gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hükümet koalisyonunun bölünmesini engellemek için aşırı sağcı ortaklarına Gazze Şeridi'nde savaşa devam etme sözünü verdiğini belirtti.Gazeteye konuşan bir kaynak, “Netanyahu kapalı kapılar ardında aşırı sağcı müttefiklerine ateşkesin 42 günlük ilk aşamasından sonra savaşın yeniden başlayabileceği sözünü veriyor” ifadesini kullandı.İsrail ve Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşmasına vardığı duyurulduktan sonra Netanyahu, hükümetteki iki önemli müttefikleri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir tarafından sert dille eleştirilmişti. Smotrich ve Gvir, anlaşmanın onaylanması durumunda hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.Ateşkes ve esir takası anlaşmasıİsrail ve Hamas arasında Katar'ın başkenti Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın aracılığıyla yapılan görüşmelerin ardından ateşkes anlaşmasını imzaladı.ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ise ateşkesin sağlandığını ve rehinlerin kısa süre içinde serbest kalacağını duyurdu.Ateşkesin ilk aşamasının altı hafta süreceği açıklanırken Hamas'ın 33 İsrailli rehineye karşılık çok daha fazla sayıda Filistinli tutukluyla değiş tokuş etmeyi taahhüt ettiği belirtildi. Kaç tutuklunun serbest bırakılacağı henüz netleşmezken Hamas'ın her canlı rehine için daha fazla tutuklu talep ettiği ifade edildi. Filistinli kaynaklar, serbest bırakılan toplam Filistinli sayısının yaklaşık bin olacağını duyurdu. Ateşkesin ilk safhasında İsrail askerlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekileceği açıklandı. İkinci aşamada, rehinelerin tamamı serbest bırakılacak. Üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşası sağlanacak.İsrail ile Hamas arasında imzalanan anlaşmanın maddeleri şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/gronland-basbakani-edege-abdnin-bir-parcasi-olmak-istemiyoruz-1092771834.html

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