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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/israil-gazzede-ateskes-anlasmasinin-imzalandigini-dogruladi-1092773619.html
İsrail, Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalandığını doğruladı
İsrail, Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalandığını doğruladı
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzaladıklarını ve Başbakan Benyamin Netanyahu’nun anlaşmanın onaylanması için bakanlar... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T08:56+0300
2025-01-17T09:03+0300
israil- filistin çatışması
ortadoğu
israil
gazze
hamas
israil başbakanlık ofisi
benyamin netanyahu
ateşkes
esir takası
anlaşma
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İsrail Başbakanlık Ofisi'nin, İsrail, Hamas, ABD ve Katar temsilcilerinin Doha'da, rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze Şeridi'nde ateşkesi öngören anlaşmayı imzaladıklarını duyurduğu ve Netanyahu'nun bu konuda bilgilendirildiğini açıkladı.Jerusalem Post gazetesinin haberinde, “Başbakanlık Ofisi, Cuma sabahı yaptığı açıklamada İsrail, Hamas, ABD ve Katar temsilcilerinin Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için bir anlaşma imzaladıklarını doğruladı" ifadesine yer verildi. Haberde, "Netanyahu anlaşmadan haberdar edildi ve planı onaylamak üzere bir kabine toplantısı düzenlemesi talimatı verildi” dendi.'Netanyahu gizlice savaşı yeniden başlatma sözünü verdi' iddiasıWashington Post gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hükümet koalisyonunun bölünmesini engellemek için aşırı sağcı ortaklarına Gazze Şeridi'nde savaşa devam etme sözünü verdiğini belirtti.Gazeteye konuşan bir kaynak, “Netanyahu kapalı kapılar ardında aşırı sağcı müttefiklerine ateşkesin 42 günlük ilk aşamasından sonra savaşın yeniden başlayabileceği sözünü veriyor” ifadesini kullandı.İsrail ve Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşmasına vardığı duyurulduktan sonra Netanyahu, hükümetteki iki önemli müttefikleri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir tarafından sert dille eleştirilmişti. Smotrich ve Gvir, anlaşmanın onaylanması durumunda hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.Ateşkes ve esir takası anlaşmasıİsrail ve Hamas arasında Katar'ın başkenti Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın aracılığıyla yapılan görüşmelerin ardından ateşkes anlaşmasını imzaladı.ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ise ateşkesin sağlandığını ve rehinlerin kısa süre içinde serbest kalacağını duyurdu.Ateşkesin ilk aşamasının altı hafta süreceği açıklanırken Hamas'ın 33 İsrailli rehineye karşılık çok daha fazla sayıda Filistinli tutukluyla değiş tokuş etmeyi taahhüt ettiği belirtildi. Kaç tutuklunun serbest bırakılacağı henüz netleşmezken Hamas'ın her canlı rehine için daha fazla tutuklu talep ettiği ifade edildi. Filistinli kaynaklar, serbest bırakılan toplam Filistinli sayısının yaklaşık bin olacağını duyurdu. Ateşkesin ilk safhasında İsrail askerlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekileceği açıklandı. İkinci aşamada, rehinelerin tamamı serbest bırakılacak. Üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşası sağlanacak.İsrail ile Hamas arasında imzalanan anlaşmanın maddeleri şu şekilde:
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ortadoğu, israil, gazze, hamas, israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, ateşkes, esir takası, anlaşma, jerusalem post, washington post, abd, bezalel smotrich, itamar ben-gvir
ortadoğu, israil, gazze, hamas, israil başbakanlık ofisi, benyamin netanyahu, ateşkes, esir takası, anlaşma, jerusalem post, washington post, abd, bezalel smotrich, itamar ben-gvir

İsrail, Gazze’de ateşkes anlaşmasının imzalandığını doğruladı

08:56 17.01.2025 (güncellendi: 09:03 17.01.2025)
© Fotoğraf : Binyamin Netanyahu X hesabıNetanyahu: Ortadoğu için tarihi bir gün
Netanyahu: Ortadoğu için tarihi bir gün - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© Fotoğraf : Binyamin Netanyahu X hesabı
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İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'la ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzaladıklarını ve Başbakan Benyamin Netanyahu’nun anlaşmanın onaylanması için bakanlar kurulunu toplayacağını doğruladı.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nin, İsrail, Hamas, ABD ve Katar temsilcilerinin Doha'da, rehinelerin serbest bırakılmasını ve Gazze Şeridi'nde ateşkesi öngören anlaşmayı imzaladıklarını duyurduğu ve Netanyahu'nun bu konuda bilgilendirildiğini açıkladı.
Jerusalem Post gazetesinin haberinde, “Başbakanlık Ofisi, Cuma sabahı yaptığı açıklamada İsrail, Hamas, ABD ve Katar temsilcilerinin Doha'da rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması için bir anlaşma imzaladıklarını doğruladı" ifadesine yer verildi.
Haberde, "Netanyahu anlaşmadan haberdar edildi ve planı onaylamak üzere bir kabine toplantısı düzenlemesi talimatı verildi” dendi.

'Netanyahu gizlice savaşı yeniden başlatma sözünü verdi' iddiası

Washington Post gazetesi, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun hükümet koalisyonunun bölünmesini engellemek için aşırı sağcı ortaklarına Gazze Şeridi'nde savaşa devam etme sözünü verdiğini belirtti.
Gazeteye konuşan bir kaynak, “Netanyahu kapalı kapılar ardında aşırı sağcı müttefiklerine ateşkesin 42 günlük ilk aşamasından sonra savaşın yeniden başlayabileceği sözünü veriyor” ifadesini kullandı.
İsrail ve Hamas’ın ateşkes ve esir takası anlaşmasına vardığı duyurulduktan sonra Netanyahu, hükümetteki iki önemli müttefikleri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir tarafından sert dille eleştirilmişti. Smotrich ve Gvir, anlaşmanın onaylanması durumunda hükümetten çekilme tehdidinde bulunmuştu.

Ateşkes ve esir takası anlaşması

İsrail ve Hamas arasında Katar'ın başkenti Doha'da, ABD, Mısır ve Katar'ın aracılığıyla yapılan görüşmelerin ardından ateşkes anlaşmasını imzaladı.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ise ateşkesin sağlandığını ve rehinlerin kısa süre içinde serbest kalacağını duyurdu.
Ateşkesin ilk aşamasının altı hafta süreceği açıklanırken Hamas'ın 33 İsrailli rehineye karşılık çok daha fazla sayıda Filistinli tutukluyla değiş tokuş etmeyi taahhüt ettiği belirtildi. Kaç tutuklunun serbest bırakılacağı henüz netleşmezken Hamas'ın her canlı rehine için daha fazla tutuklu talep ettiği ifade edildi. Filistinli kaynaklar, serbest bırakılan toplam Filistinli sayısının yaklaşık bin olacağını duyurdu. Ateşkesin ilk safhasında İsrail askerlerinin Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekileceği açıklandı. İkinci aşamada, rehinelerin tamamı serbest bırakılacak. Üçüncü aşamada ise Gazze'nin yeniden inşası sağlanacak.
İsrail ile Hamas arasında imzalanan anlaşmanın maddeleri şu şekilde:
Ateşkesin devam ettiği her gün, 50'si yakıt taşıyan 600 kamyon insani yardım Gazze'ye girecek. Kamyonların 300'ü şeridin kuzeyine gönderilecek.
İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gözaltında tutulan 19 yaş altı tüm Filistinli kadın ve çocukları, ilk aşamanın sonuna kadar serbest bırakacak.
Hamas, anlaşmanın ilk gününde 3 rehineyi serbest bırakacak. Ayrıca, ilk aşamada toplam 33 İsrailli rehine serbest bırakılacak.
İsrail her sivil rehineye karşılık 30, her İsrailli kadın askere karşılık ise 50 Filistinli tutukluyu serbest bırakacak. Bu, 1000'den fazla tutuklu Filistinlinin serbest bırakılması anlamına geliyor.
Anlaşmanın ilk aşamasında İsrail güçleri Gazze'den kademeli olarak çekilecek ve yerinden edilmiş Filistinliler bölgeye geri dönecek.
Ateşkesin 16'ncı gününde tüm İsrailli esirlerin serbest bırakılması ve İsrail ordusunun tamamen çekilmesi amacıyla anlaşmanın sonraki aşamaları için görüşmelere başlanacak.
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