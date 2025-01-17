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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ingiliz-uzman-kiev-ve-londra-arasinda-imzalanan-anlasma-ingilterede-ciddiye-alinmiyor-1092808811.html
İngiliz uzman: Kiev ve Londra arasında imzalanan anlaşma İngiltere’de ciddiye alınmıyor
İngiliz uzman: Kiev ve Londra arasında imzalanan anlaşma İngiltere’de ciddiye alınmıyor
Sputnik Türkiye
İngiliz askeri analist Aleksandr Mercouris, Vladimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalanan ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşmasının... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
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vladimir zelenskiy
ingiltere
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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalanan ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşmasının Londra'da tartışmalara yol açmamasının, belgenin kimse tarafından ciddiye alınmamasıyla açıklanabileceğini söyledi.Mercouris, “Bu anlaşmanın bu kadar az tartışılmasının nedeni, Londra'da kimse tarafından ciddiye almamasıdır. Hiç kimse bu anlaşmanın 100 yıl, 50 yıl ya da bir yıl sonra bile bir anlamı olacağına inanmıyor” dedi.Mercouris, sözde ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşmasının Starmer'ın Kiev ziyareti sırasında sadece bir şeyler imzalamak için ihtiyaç duyduğu ‘bir kağıt parçasından’ başka bir şey olmadığını vurguladı.İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Vladimir Zelenskiy’in Kiev’de imzaladıkları ’100 Yıllık Ortaklık’ anlaşması, iki ülkenin ‘güvenliği güçlendirmek’ amacıyla Karadeniz, Azak Denizi ve Baltık Denizi'nde askeri işbirliğini derinleştirme planlarına ilişkin bir madde içeriyor.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, NATO üyesi İngiltere'nin askeri altyapısının Rusya sınırlarına doğru olası ilerlemesinin endişeye neden olmamasının mümkün olmadığını söyledi.Londra'daki Rus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, İngiliz yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar ve resmi belgelerin içeriklerinin İngiltere'nin gerilimi tırmandırma riski barındıran kışkırtıcı planlarına işaret ettiği kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/rusyanin-londra-buyukelciligi-ingilterenin-ukraynaya-iliskin-planlari-provokatif-1092807882.html
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keir starmer, vladimir zelenskiy, ingiltere, ukrayna, londra, kiev, anlaşma, aleksandr mercouris, dmitriy peskov, rusya'nın londra büyükelçiliği, karadeniz, baltık denizi, azak denizi
keir starmer, vladimir zelenskiy, ingiltere, ukrayna, londra, kiev, anlaşma, aleksandr mercouris, dmitriy peskov, rusya'nın londra büyükelçiliği, karadeniz, baltık denizi, azak denizi

İngiliz uzman: Kiev ve Londra arasında imzalanan anlaşma İngiltere’de ciddiye alınmıyor

22:26 17.01.2025
© AP Photo / Kin CheungZelenskiy İngiltere'de
Zelenskiy İngiltere'de - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Kin Cheung
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İngiliz askeri analist Aleksandr Mercouris, Vladimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalanan ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşmasının Londra'da ciddiye alınmadığını belirtti.
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, Kiev rejiminin başı Vladimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer tarafından imzalanan ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşmasının Londra'da tartışmalara yol açmamasının, belgenin kimse tarafından ciddiye alınmamasıyla açıklanabileceğini söyledi.
Mercouris, “Bu anlaşmanın bu kadar az tartışılmasının nedeni, Londra'da kimse tarafından ciddiye almamasıdır. Hiç kimse bu anlaşmanın 100 yıl, 50 yıl ya da bir yıl sonra bile bir anlamı olacağına inanmıyor” dedi.
Mercouris, sözde ‘100 Yıllık Ortaklık’ anlaşmasının Starmer'ın Kiev ziyareti sırasında sadece bir şeyler imzalamak için ihtiyaç duyduğu ‘bir kağıt parçasından’ başka bir şey olmadığını vurguladı.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Vladimir Zelenskiy’in Kiev’de imzaladıkları ’100 Yıllık Ortaklık’ anlaşması, iki ülkenin ‘güvenliği güçlendirmek’ amacıyla Karadeniz, Azak Denizi ve Baltık Denizi'nde askeri işbirliğini derinleştirme planlarına ilişkin bir madde içeriyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov konuya ilişkin yaptığı açıklamada, NATO üyesi İngiltere'nin askeri altyapısının Rusya sınırlarına doğru olası ilerlemesinin endişeye neden olmamasının mümkün olmadığını söyledi.
Londra'daki Rus Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise, İngiliz yetkililer tarafından yapılan son açıklamalar ve resmi belgelerin içeriklerinin İngiltere'nin gerilimi tırmandırma riski barındıran kışkırtıcı planlarına işaret ettiği kaydedildi.
Londra+bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
DÜNYA
Rusya'nın Londra Büyükelçiliği: İngiltere'nin Ukrayna’ya ilişkin planları provokatif
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