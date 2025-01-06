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Burdur'da yol çalışması sırasında ortaya çıktı: Çok sayıda insan kemikleri bulundu
Burdur'da yol çalışması sırasında ortaya çıktı: Çok sayıda insan kemikleri bulundu
Sputnik Türkiye
Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan çevre düzenlemesi sırasında işçiler tarafından insan kemikleri bulundu. Kazının eski bir Rum mezarlığına ait olabileceği... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T07:26+0300
2025-01-06T07:26+0300
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Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan peyzaj düzenleme çalışmaları sırasında işçiler, kanalizasyon hattı için kazı yaparken birden fazla insan kemiğine rastladı. Durum polise bildirilirken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve kazı çalışmaları genişletildi.Yaklaşık 80-90 yıl öncesine ait olduğu düşünülen kemikler, müze yetkililerine teslim edildi. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü yetkilileri, buluntular üzerinde inceleme başlattı.'Rum mezarlığı olabilir'Kazıyla ilgili konuşan emekli öğretmen ve eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, bölgedeki mezarların eski bir Rum mezarlığına ait olabileceğini ifade etti. Akkaya, "Burdur’da gayrimüslimler, özellikle Rumlar ve Ermeniler, 1920’lere kadar yaşamlarını sürdürdü. Öğretmenevi’nin bulunduğu alanın Rum mezarlığı olduğuna dair eski kaynaklardan duyum almıştım. Bugünkü kazıda bulunan kemikler bu tezi güçlendiriyor" dedi.Akkaya ayrıca, Zafer Mahallesi’nin kuzeyinde bulunan bu alanın Rumların yoğun olarak yaşadığı bir bölgeye yakın olduğunu belirtti.Tarihi tez güçleniyorSebahattin Akkaya’nın açıklamasına göre, Burdur’da Rum nüfusu mübadele öncesinde 300-500 hane civarındaydı. 1922 mübadelesi sırasında Rumların Yunanistan’a göç ettiğini, Türkiye’ye gelen soydaşların ise bu bölgede yerleştiğini belirtti.Akkaya, "Bu kazı, Burdur’daki tarihi bir Rum mezarlığının varlığını ortaya çıkarabilir. Bu tezin doğruluğu, kazı alanındaki çalışmaların tamamlanmasıyla netlik kazanacak" dedi.Çalışmalar devam ediyorBulunan kemiklerin Rum mezarlığına ait olup olmadığını kesinleştirmek için müze yetkilileri ve MAKÜ Antropoloji Bölümü ekipleri detaylı incelemelere başladı.Tarihi açıdan önemli olabilecek bu buluntular, bölgenin çok kültürlü geçmişine dair yeni bilgiler sunabilir. Kesin sonuçların elde edilmesi için kazı ve laboratuvar analizlerinin tamamlanması bekleniyor.
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burdur rum mezarlığı, burdur’da insan kemikleri bulundu, öğretmenevi kazı çalışması, burdur’da rumlar yaşamış mı, mübadele dönemi burdur, sebahattin akkaya açıklaması, rum mezarlığı nerede, burdur tarihi buluntular, antropoloji bölümü kazı raporu, rum mezarlığı kazısı, burdur öğretmenevi kazı sonuçları, burdur çok kültürlü tarih, zafer mahallesi rum mezarlığı, müze yetkilileri kazı incelemesi, burdur’da gayrimüslim mezarlıkları, 80 yıllık kemik bulundu, burdur kültürel tarih,
burdur rum mezarlığı, burdur’da insan kemikleri bulundu, öğretmenevi kazı çalışması, burdur’da rumlar yaşamış mı, mübadele dönemi burdur, sebahattin akkaya açıklaması, rum mezarlığı nerede, burdur tarihi buluntular, antropoloji bölümü kazı raporu, rum mezarlığı kazısı, burdur öğretmenevi kazı sonuçları, burdur çok kültürlü tarih, zafer mahallesi rum mezarlığı, müze yetkilileri kazı incelemesi, burdur’da gayrimüslim mezarlıkları, 80 yıllık kemik bulundu, burdur kültürel tarih,

Burdur'da yol çalışması sırasında ortaya çıktı: Çok sayıda insan kemikleri bulundu

07:26 06.01.2025
© AA / Hitit ÜniversitesiŞapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu
Şapinuva Antik Kenti'nde 3500 yıllık insan kafatası ve uyluk kemiği bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA / Hitit Üniversitesi
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Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan çevre düzenlemesi sırasında işçiler tarafından insan kemikleri bulundu. Kazının eski bir Rum mezarlığına ait olabileceği öne sürülürken, kazı alanında antropologlar ve müze yetkilileri incelemelere başladı. Tarihi mezarlığın Rumlara ait olduğu iddiası araştırılıyor.
Burdur Öğretmenevi bahçesinde yapılan peyzaj düzenleme çalışmaları sırasında işçiler, kanalizasyon hattı için kazı yaparken birden fazla insan kemiğine rastladı. Durum polise bildirilirken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı ve kazı çalışmaları genişletildi.
Yaklaşık 80-90 yıl öncesine ait olduğu düşünülen kemikler, müze yetkililerine teslim edildi. Ayrıca Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü yetkilileri, buluntular üzerinde inceleme başlattı.

'Rum mezarlığı olabilir'

Kazıyla ilgili konuşan emekli öğretmen ve eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, bölgedeki mezarların eski bir Rum mezarlığına ait olabileceğini ifade etti. Akkaya, "Burdur’da gayrimüslimler, özellikle Rumlar ve Ermeniler, 1920’lere kadar yaşamlarını sürdürdü. Öğretmenevi’nin bulunduğu alanın Rum mezarlığı olduğuna dair eski kaynaklardan duyum almıştım. Bugünkü kazıda bulunan kemikler bu tezi güçlendiriyor" dedi.
Akkaya ayrıca, Zafer Mahallesi’nin kuzeyinde bulunan bu alanın Rumların yoğun olarak yaşadığı bir bölgeye yakın olduğunu belirtti.

Tarihi tez güçleniyor

Sebahattin Akkaya’nın açıklamasına göre, Burdur’da Rum nüfusu mübadele öncesinde 300-500 hane civarındaydı. 1922 mübadelesi sırasında Rumların Yunanistan’a göç ettiğini, Türkiye’ye gelen soydaşların ise bu bölgede yerleştiğini belirtti.
Akkaya, "Bu kazı, Burdur’daki tarihi bir Rum mezarlığının varlığını ortaya çıkarabilir. Bu tezin doğruluğu, kazı alanındaki çalışmaların tamamlanmasıyla netlik kazanacak" dedi.

Çalışmalar devam ediyor

Bulunan kemiklerin Rum mezarlığına ait olup olmadığını kesinleştirmek için müze yetkilileri ve MAKÜ Antropoloji Bölümü ekipleri detaylı incelemelere başladı.
Tarihi açıdan önemli olabilecek bu buluntular, bölgenin çok kültürlü geçmişine dair yeni bilgiler sunabilir. Kesin sonuçların elde edilmesi için kazı ve laboratuvar analizlerinin tamamlanması bekleniyor.
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