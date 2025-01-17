https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/hindistanda-polis-dronelara-karsi-dogal-cozum-buldu-kartallari-egitilerek-dronelar-engelleniyor-1092787963.html

Hindistan'da polis dronelara karşı 'doğal' çözüm buldu: Kartallar eğitilerek dronelar engelleniyor

Hindistan'da polis dronelara karşı 'doğal' çözüm buldu: Kartallar eğitilerek dronelar engelleniyor

Sputnik Türkiye

Hindistan'da izinsiz drone kullanımını engellemek için kartallar 3 sene boyunca eğitildi. Kartalların küçük droneları alt ettiği kameralara yansırken, sistemin... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T14:21+0300

2025-01-17T14:21+0300

2025-01-17T14:24+0300

dünya

telangana

batı bengal

pakistan

sahil güvenlik

asya & pasifik

hindistan

drone

drone taksi

polis

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092787701_0:0:980:551_1920x0_80_0_0_0950c34eb0dd9664089bd99deca7bd9d.jpg

Hindistan’ın Telangana eyaletinde polis, önemli ziyaretçi ve büyük kamu etkinliklerinde güvenliği artırmak amacıyla eğitilen kartalları devreye aldı. Telangana Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Güvenlik Birimi (ISW) bünyesinde oluşturulan ve Hindu mitolojisindeki efsanevi kuş 'Garuda'dan esinlenilen bu özel tim, izinsiz uçan dronları tespit edip etkisiz hale getirmekle görevlendirildi.Telangana polisi, bu projeyi hayata geçirmek için üç yılı aşkın süredir yoğun bir çalışma yürüttü. Bu girişim, Hindistan’da ilk ve dünya genelinde Hollanda’dan sonra ikinci örnek oldu. 2016 yılında Hollanda ordusu da benzer bir projeye girişmiş ancak yüksek bakım maliyetleri ve kartalların dron pervanelerinden zarar görmesi nedeniyle projeyi sonlandırmıştı. Telangana polisi ise kartalları başarılı bir şekilde eğitmeyi başardı.Kartallar nasıl eğitildi?Projede, Hyderabad’dan Muhammed Fareed ve Batı Bengal’den Abir Chaudhary isimli şahin eğiticileri görev aldı. Orman Bakanlığı’ndan alınan izinle üç aylık üç kartal yavrusu temin edilerek eğitime alındı, ilerleyen süreçte iki kartal daha eklendi. Yavru kartallar küçük yaşta eğitildikleri için insanlarla güçlü bir bağ kurdu. Eğitim sürecinde kartallar, özel komutlarla yönlendirilerek dronları tanıyıp yakalamaya alıştı. Yakalanan dronlar sonrası kartallara taze et, tavşan, kemirgen ve balık gibi ödüller verildi.Tek sorun var: Dost düşman ayırt edemiyorKartallar, polislerin VIP güvenliği için oluşturduğu 'kırmızı bölgelerde' devreye giriyor. Küçük (nano ve mikro) dronları etkisiz hale getirebilen bu kartallar, henüz daha büyük dronlar için kullanılmıyor. Bununla birlikte, kartallar dronları dost ya da düşman olarak ayırt edemediği için yalnızca belirli alanlarda görev yapıyorlar. Ayrıca, bazı dronların çarpışmayı önleyen sensörleri olması nedeniyle kartalların etkinliği yakından takip ediliyor.Telangana polisinin bu projeye harcadığı bütçe, geleneksel anti-dron sistemleriyle karşılaştırıldığında oldukça düşük. Polis yetkilileri, anti-dron sistemlerinin milyonlarca dolarlık yatırımlar gerektirdiğini, ancak kartal projesinin çok daha ekonomik olduğunu belirtti.Pakistan sınırında kullanılabilirProjede elde edilen başarı sonrası Hindistan ordusu, Sahil Güvenlik ve Sınır Güvenlik Gücü (BSF) de benzer kartal timleri kurmayı gündemine aldı. Son dönemde Pakistan sınırından gelen izinsiz dron saldırılarını engellemek için Hindistan ordusu çeşitli anti-dron sistemlerini devreye almıştı. Ancak Telangana polisi, bu tehdide karşı daha ekonomik ve etkili bir çözüm geliştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/afgan-medyasi-taliban-kadinlarin-sesinin-tahrik-edici-oldugu-icin-televizyonlarda-kadin-sunuculari-1092786550.html

telangana

batı bengal

pakistan

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

telangana, batı bengal, pakistan, sahil güvenlik, asya & pasifik, hindistan, drone, drone taksi, polis, polis akademisi, terör