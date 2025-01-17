https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/afgan-medyasi-taliban-kadinlarin-sesinin-tahrik-edici-oldugu-icin-televizyonlarda-kadin-sunuculari-1092786550.html
Taliban, kadın sesinin 'tahrik edici' olduğu için televizyonlarda kadın sunucuları yasakladı
Taliban, kadın sesinin 'tahrik edici' olduğu için televizyonlarda kadın sunucuları yasakladı
Sputnik Türkiye
Afganistan'da kadınların sesinin televizyonda erkekleri 'tahrik ettiği' öne sürülerek kadınların sunucu veya kamera karşısında olması yasaklandı. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T13:59+0300
2025-01-17T13:59+0300
2025-01-17T14:06+0300
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Afganistan’da Taliban yetkilileri, kadınların televizyonlarda sunucu veya program yapımcısı olarak çalışmasını yasakladı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bu karar Taliban’ın 'Ahlakı Teşvik ve Kötülükten Sakındırma Müdürlüğü' tarafından alındı. Hasht-e Subh gazetesinin çarşamba günü yayımladığı haberde, yasağın batıdaki Herat vilayetinde uygulandığı belirtilse de kararın tüm ülkeyi kapsayıp kapsamadığı netlik kazanmadı.Kararın gerekçesi olarak, kadın seslerinin televizyonda erkekleri 'tahrik ettiği' ileri sürüldü. Yetkililer, medya kuruluşlarını bu yeni talimata sıkı bir şekilde uymaları konusunda uyardı. Taliban yönetiminden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Radyo programları sunmaları da yasaklandıDaha önce Afgan kadınlar, vücutlarını ve yüzlerini kapatmaları ve erkeklerle birlikte ekran karşısına çıkmamaları şartıyla televizyonlarda sunuculuk yapabiliyordu. Ancak Taliban’ın yeni kararı bu sınırlı özgürlüğü tamamen ortadan kaldırdı.Geçtiğimiz cuma günü Hasht-e Subh gazetesi, Taliban yetkililerinin Herat’a komşu olan Badgis vilayetinde de kadınların radyo programı sunmalarını yasakladığını duyurdu.Taliban, 2021’de ABD destekli Afgan hükümetini devirmesinden bu yana kadınlara yönelik birçok kısıtlama getirdi. Kadınların tüm vücutlarını kapatmaları zorunlu hale getirilirken, erkeklerle birlikte çalışmaları, altıncı sınıftan sonra okula gitmeleri, yalnız seyahat etmeleri ve kamusal alanlarda yüksek sesle konuşmaları yasaklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/talibandan-medyaya-yeni-kural-insan-ve-hayvan-gorselleri-yasaklanacak--1089235244.html
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afgan, taliban, herat, kadın, afganistan, radyo, televizyon, sunucu, din, islam
afgan, taliban, herat, kadın, afganistan, radyo, televizyon, sunucu, din, islam
Taliban, kadın sesinin 'tahrik edici' olduğu için televizyonlarda kadın sunucuları yasakladı
13:59 17.01.2025 (güncellendi: 14:06 17.01.2025)
Afganistan'da kadınların sesinin televizyonda erkekleri 'tahrik ettiği' öne sürülerek kadınların sunucu veya kamera karşısında olması yasaklandı.
Afganistan’da Taliban yetkilileri, kadınların televizyonlarda sunucu veya program yapımcısı olarak çalışmasını yasakladı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, bu karar Taliban’ın 'Ahlakı Teşvik ve Kötülükten Sakındırma Müdürlüğü' tarafından alındı. Hasht-e Subh gazetesinin çarşamba günü yayımladığı haberde, yasağın batıdaki Herat vilayetinde uygulandığı belirtilse de kararın tüm ülkeyi kapsayıp kapsamadığı netlik kazanmadı.
Kararın gerekçesi olarak, kadın seslerinin televizyonda erkekleri 'tahrik ettiği' ileri sürüldü. Yetkililer, medya kuruluşlarını bu yeni talimata sıkı bir şekilde uymaları konusunda uyardı. Taliban yönetiminden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Radyo programları sunmaları da yasaklandı
Daha önce Afgan kadınlar, vücutlarını ve yüzlerini kapatmaları ve erkeklerle birlikte ekran karşısına çıkmamaları şartıyla televizyonlarda sunuculuk yapabiliyordu. Ancak Taliban’ın yeni kararı bu sınırlı özgürlüğü tamamen ortadan kaldırdı.
Geçtiğimiz cuma günü Hasht-e Subh gazetesi, Taliban yetkililerinin Herat’a komşu olan Badgis vilayetinde de kadınların radyo programı sunmalarını yasakladığını duyurdu.
Taliban, 2021’de ABD destekli Afgan hükümetini devirmesinden bu yana kadınlara yönelik birçok kısıtlama getirdi. Kadınların tüm vücutlarını kapatmaları zorunlu hale getirilirken, erkeklerle birlikte çalışmaları, altıncı sınıftan sonra okula gitmeleri, yalnız seyahat etmeleri ve kamusal alanlarda yüksek sesle konuşmaları yasaklandı.