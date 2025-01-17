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Hava durumunda rekorlara imza atan 2024'te bu sefer karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artış kayıtlara geçti
Hava durumunda rekorlara imza atan 2024'te bu sefer karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artış kayıtlara geçti
Sputnik Türkiye
En sıcak yıl seçilen 2024'teki hava olayları rekorları devam ediyor. ABD'nin Hawaii eyaletindeki gözlem evinin kayıtlarına göre atmosferik karbondioksit... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T14:38+0300
2025-01-17T14:38+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
met
karbondioksit
hava kirliliği
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Havadaki karbondioksit yoğunluğunu 1958 yılından bu yana ölçen Hawaii'deki Mauna Loa Gözlemevi, 2024 yılında karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artışı tespit etti. İngiltere meteoroloji müdürlüğünden (MET) yapılan açıklamada, ölçümlerin kendi tahminlerini yüksek oranda aştığını vurgulayarak uydu ölçümlerinin de dünya genelindeki çok büyük bir artışı teyit ettiğini belirtti.2024 yılında meydana gelen yüksek sıcaklıklar, yakıt emisyonunda hızlı artış ve orman yangınları sonucunda atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun hızla yükseldiğini kaydeden uzmanlar, CO₂ ve diğer sera gazlarının birikmesinin iklimi şimdiden zarar verici seviyelere kadar ısıttığının altını çizdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın etkileri Türkiye'de görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 15.6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın 'en sıcak yılı' olarak kayıt altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/dunya-meteoroloji-orgutu-duyurdu-2024-kayitlardaki-en-sicak-yil-olma-yolunda-1090299226.html
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meteoroloji genel müdürlüğü, met, karbondioksit, hava kirliliği
meteoroloji genel müdürlüğü, met, karbondioksit, hava kirliliği

Hava durumunda rekorlara imza atan 2024'te bu sefer karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artış kayıtlara geçti

14:38 17.01.2025
© AP Photo / Manish SwarupHava durumunda rekorlara imza atan 2024'te bu sefer karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artış kayıtlara geçti
Hava durumunda rekorlara imza atan 2024'te bu sefer karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artış kayıtlara geçti - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Manish Swarup
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En sıcak yıl seçilen 2024'teki hava olayları rekorları devam ediyor. ABD'nin Hawaii eyaletindeki gözlem evinin kayıtlarına göre atmosferik karbondioksit konsantrasyonunda en hızlı yıllık artış 2024'te görüldü.
Havadaki karbondioksit yoğunluğunu 1958 yılından bu yana ölçen Hawaii'deki Mauna Loa Gözlemevi, 2024 yılında karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artışı tespit etti. İngiltere meteoroloji müdürlüğünden (MET) yapılan açıklamada, ölçümlerin kendi tahminlerini yüksek oranda aştığını vurgulayarak uydu ölçümlerinin de dünya genelindeki çok büyük bir artışı teyit ettiğini belirtti.
2024 yılında meydana gelen yüksek sıcaklıklar, yakıt emisyonunda hızlı artış ve orman yangınları sonucunda atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun hızla yükseldiğini kaydeden uzmanlar, CO₂ ve diğer sera gazlarının birikmesinin iklimi şimdiden zarar verici seviyelere kadar ısıttığının altını çizdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın etkileri Türkiye'de görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 15.6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın 'en sıcak yılı' olarak kayıt altına alındı.
iklim değişikliği, kuraklık, bitki - Sputnik Türkiye, 1920, 12.11.2024
YAŞAM
Dünya Meteoroloji Örgütü duyurdu: 2024 'kayıtlardaki en sıcak yıl olma yolunda'
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