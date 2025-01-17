https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/hava-durumunda-rekorlara-imza-atan-2024te-bu-sefer-karbondioksit-yogunlugundaki-hizli-artis-1092784746.html

Hava durumunda rekorlara imza atan 2024'te bu sefer karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artış kayıtlara geçti

Hava durumunda rekorlara imza atan 2024'te bu sefer karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artış kayıtlara geçti

Sputnik Türkiye

En sıcak yıl seçilen 2024'teki hava olayları rekorları devam ediyor. ABD'nin Hawaii eyaletindeki gözlem evinin kayıtlarına göre atmosferik karbondioksit... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T14:38+0300

2025-01-17T14:38+0300

2025-01-17T14:38+0300

yaşam

meteoroloji genel müdürlüğü

met

karbondioksit

hava kirliliği

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Havadaki karbondioksit yoğunluğunu 1958 yılından bu yana ölçen Hawaii'deki Mauna Loa Gözlemevi, 2024 yılında karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artışı tespit etti. İngiltere meteoroloji müdürlüğünden (MET) yapılan açıklamada, ölçümlerin kendi tahminlerini yüksek oranda aştığını vurgulayarak uydu ölçümlerinin de dünya genelindeki çok büyük bir artışı teyit ettiğini belirtti.2024 yılında meydana gelen yüksek sıcaklıklar, yakıt emisyonunda hızlı artış ve orman yangınları sonucunda atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun hızla yükseldiğini kaydeden uzmanlar, CO₂ ve diğer sera gazlarının birikmesinin iklimi şimdiden zarar verici seviyelere kadar ısıttığının altını çizdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın etkileri Türkiye'de görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 15.6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın 'en sıcak yılı' olarak kayıt altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/dunya-meteoroloji-orgutu-duyurdu-2024-kayitlardaki-en-sicak-yil-olma-yolunda-1090299226.html

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Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, met, karbondioksit, hava kirliliği