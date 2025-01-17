https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/hava-durumunda-rekorlara-imza-atan-2024te-bu-sefer-karbondioksit-yogunlugundaki-hizli-artis-1092784746.html
Hava durumunda rekorlara imza atan 2024'te bu sefer karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artış kayıtlara geçti
Hava durumunda rekorlara imza atan 2024'te bu sefer karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artış kayıtlara geçti
Sputnik Türkiye
En sıcak yıl seçilen 2024'teki hava olayları rekorları devam ediyor. ABD'nin Hawaii eyaletindeki gözlem evinin kayıtlarına göre atmosferik karbondioksit... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T14:38+0300
2025-01-17T14:38+0300
2025-01-17T14:38+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
met
karbondioksit
hava kirliliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092788618_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a5c967fecd81b3b8c110037cdee1b48d.jpg
Havadaki karbondioksit yoğunluğunu 1958 yılından bu yana ölçen Hawaii'deki Mauna Loa Gözlemevi, 2024 yılında karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artışı tespit etti. İngiltere meteoroloji müdürlüğünden (MET) yapılan açıklamada, ölçümlerin kendi tahminlerini yüksek oranda aştığını vurgulayarak uydu ölçümlerinin de dünya genelindeki çok büyük bir artışı teyit ettiğini belirtti.2024 yılında meydana gelen yüksek sıcaklıklar, yakıt emisyonunda hızlı artış ve orman yangınları sonucunda atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun hızla yükseldiğini kaydeden uzmanlar, CO₂ ve diğer sera gazlarının birikmesinin iklimi şimdiden zarar verici seviyelere kadar ısıttığının altını çizdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın etkileri Türkiye'de görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 15.6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın 'en sıcak yılı' olarak kayıt altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/dunya-meteoroloji-orgutu-duyurdu-2024-kayitlardaki-en-sicak-yil-olma-yolunda-1090299226.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/11/1092788618_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6a7dd238b1fdfb0dfeb7b3c0c110755f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
meteoroloji genel müdürlüğü, met, karbondioksit, hava kirliliği
meteoroloji genel müdürlüğü, met, karbondioksit, hava kirliliği
Hava durumunda rekorlara imza atan 2024'te bu sefer karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artış kayıtlara geçti
En sıcak yıl seçilen 2024'teki hava olayları rekorları devam ediyor. ABD'nin Hawaii eyaletindeki gözlem evinin kayıtlarına göre atmosferik karbondioksit konsantrasyonunda en hızlı yıllık artış 2024'te görüldü.
Havadaki karbondioksit yoğunluğunu 1958 yılından bu yana ölçen Hawaii'deki Mauna Loa Gözlemevi, 2024 yılında karbondioksit yoğunluğundaki hızlı artışı tespit etti. İngiltere meteoroloji müdürlüğünden (MET) yapılan açıklamada, ölçümlerin kendi tahminlerini yüksek oranda aştığını vurgulayarak uydu ölçümlerinin de dünya genelindeki çok büyük bir artışı teyit ettiğini belirtti.
2024 yılında meydana gelen yüksek sıcaklıklar, yakıt emisyonunda hızlı artış ve orman yangınları sonucunda atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun hızla yükseldiğini kaydeden uzmanlar, CO₂ ve diğer sera gazlarının birikmesinin iklimi şimdiden zarar verici seviyelere kadar ısıttığının altını çizdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmanın etkileri Türkiye'de görülürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre 2024 15.6 derecelik ortalama sıcaklık ile son 53 yılın 'en sıcak yılı' olarak kayıt altına alındı.