https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/ozel-okullarin-fiyatlari-uctu-aileler-zor-durumda-1092712559.html

Özel okulların fiyatları uçtu: Aileler zor durumda

Özel okulların fiyatları uçtu: Aileler zor durumda

Sputnik Türkiye

Özel okulların 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için açıkladığı ilkokul ücretleri veliler arasında tartışma yarattı. Çayyolu İlkokulu’nun 1. sınıf kayıt... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T17:24+0300

2025-01-15T17:24+0300

2025-01-15T17:24+0300

türkiye

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eğitim

yüz yüze eğitim

uzaktan eğitim

milli eğitim bakanlığı

milli eğitim bakanlığı (meb)

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Özel okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kayıt dönemi başladı. Ara sınıflarda zam oranı yasal düzenleme gereği en fazla yüzde 54.8 ile sınırlandırılırken, anaokulları ile 1, 5 ve 9. sınıflar için herhangi bir yasal zam oranı bulunmuyor.Sosyal medyada paylaşılan özel okul ücretlerine göre; Çayyolu İlkokulu’nun 1. sınıf kayıt ücretleri, 734 bin TL ile 793 bin TL arasında değişirken 3 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında erken kayıt yaptıran velilere eğitim ücreti üzerinden yüzde 10 peşin ödeme indirimi ve yüzde 8 geçiş indirimi uygulanacağı açıklandı. Şubat ayında kayıt yaptıran velilerin ise yüzde 8 peşin ödeme indirimi ve yüzde 6 geçiş indirimi avantajından yararlanabileceği ifade edildi. Bu durumda toplam maliyet peşin ödeme ile 763 bin TL + KDV’ye, taksitli ödeme ile 671 bin TL + KDV’ye ulaşıyor.Mart ayında kayıt yaptıran veliler için ise indirim oranları yüzde 6 peşin ödeme indirimi ve yüzde 4 geçiş indirimi olarak uygulanıyor. Bu tarihten sonra toplam peşin ödeme tutarı 793 bin TL + KDV’ye, taksitli ödeme ile ise 685 bin TL + KDV’ye yükseliyor.Veliler, bu rakamların aile bütçelerini ciddi şekilde zorladığını dile getirerek “Eğitim hakkı, lüks bir tüketim kalemi haline geldi. Çocuklarımızın geleceği için bu kadar büyük bir bedel ödemek zorunda bırakılmamız kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/mahkemeden-yemek-ucreti-karari-ozel-okul-fazladan-aldigi-parayi-faiziyle-odeyecek-1092455565.html

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