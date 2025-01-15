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Özel okulların fiyatları uçtu: Aileler zor durumda
Özel okulların fiyatları uçtu: Aileler zor durumda
Sputnik Türkiye
Özel okulların 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için açıkladığı ilkokul ücretleri veliler arasında tartışma yarattı. Çayyolu İlkokulu’nun 1. sınıf kayıt... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
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türkiye
özel sektör
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eğitim
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milli eğitim bakanlığı (meb)
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Özel okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kayıt dönemi başladı. Ara sınıflarda zam oranı yasal düzenleme gereği en fazla yüzde 54.8 ile sınırlandırılırken, anaokulları ile 1, 5 ve 9. sınıflar için herhangi bir yasal zam oranı bulunmuyor.Sosyal medyada paylaşılan özel okul ücretlerine göre; Çayyolu İlkokulu’nun 1. sınıf kayıt ücretleri, 734 bin TL ile 793 bin TL arasında değişirken 3 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında erken kayıt yaptıran velilere eğitim ücreti üzerinden yüzde 10 peşin ödeme indirimi ve yüzde 8 geçiş indirimi uygulanacağı açıklandı. Şubat ayında kayıt yaptıran velilerin ise yüzde 8 peşin ödeme indirimi ve yüzde 6 geçiş indirimi avantajından yararlanabileceği ifade edildi. Bu durumda toplam maliyet peşin ödeme ile 763 bin TL + KDV’ye, taksitli ödeme ile 671 bin TL + KDV’ye ulaşıyor.Mart ayında kayıt yaptıran veliler için ise indirim oranları yüzde 6 peşin ödeme indirimi ve yüzde 4 geçiş indirimi olarak uygulanıyor. Bu tarihten sonra toplam peşin ödeme tutarı 793 bin TL + KDV’ye, taksitli ödeme ile ise 685 bin TL + KDV’ye yükseliyor.Veliler, bu rakamların aile bütçelerini ciddi şekilde zorladığını dile getirerek “Eğitim hakkı, lüks bir tüketim kalemi haline geldi. Çocuklarımızın geleceği için bu kadar büyük bir bedel ödemek zorunda bırakılmamız kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/mahkemeden-yemek-ucreti-karari-ozel-okul-fazladan-aldigi-parayi-faiziyle-odeyecek-1092455565.html
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özel okul fiyatları ne kadar, özel okul zam
özel okul fiyatları ne kadar, özel okul zam

Özel okulların fiyatları uçtu: Aileler zor durumda

17:24 15.01.2025
© İslam Yakutİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© İslam Yakut
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Özel okulların 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için açıkladığı ilkokul ücretleri veliler arasında tartışma yarattı. Çayyolu İlkokulu’nun 1. sınıf kayıt ücretleri, 734 bin TL ile 793 bin TL arasında değişiyor. Yemek ücretleri dahil toplam tutar, taksitli ödeme seçenekleriyle daha da artarken erken kayıt yaptıran ailelere indirim yapılacağı belirtildi.
Özel okullarda 2025-2026 eğitim-öğretim yılı kayıt dönemi başladı. Ara sınıflarda zam oranı yasal düzenleme gereği en fazla yüzde 54.8 ile sınırlandırılırken, anaokulları ile 1, 5 ve 9. sınıflar için herhangi bir yasal zam oranı bulunmuyor.
Sosyal medyada paylaşılan özel okul ücretlerine göre; Çayyolu İlkokulu’nun 1. sınıf kayıt ücretleri, 734 bin TL ile 793 bin TL arasında değişirken 3 Ocak – 31 Ocak 2025 tarihleri arasında erken kayıt yaptıran velilere eğitim ücreti üzerinden yüzde 10 peşin ödeme indirimi ve yüzde 8 geçiş indirimi uygulanacağı açıklandı.
Şubat ayında kayıt yaptıran velilerin ise yüzde 8 peşin ödeme indirimi ve yüzde 6 geçiş indirimi avantajından yararlanabileceği ifade edildi. Bu durumda toplam maliyet peşin ödeme ile 763 bin TL + KDV’ye, taksitli ödeme ile 671 bin TL + KDV’ye ulaşıyor.
Mart ayında kayıt yaptıran veliler için ise indirim oranları yüzde 6 peşin ödeme indirimi ve yüzde 4 geçiş indirimi olarak uygulanıyor. Bu tarihten sonra toplam peşin ödeme tutarı 793 bin TL + KDV’ye, taksitli ödeme ile ise 685 bin TL + KDV’ye yükseliyor.
Veliler, bu rakamların aile bütçelerini ciddi şekilde zorladığını dile getirerek “Eğitim hakkı, lüks bir tüketim kalemi haline geldi. Çocuklarımızın geleceği için bu kadar büyük bir bedel ödemek zorunda bırakılmamız kabul edilemez” ifadelerini kullandı.
özel okul yemek - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
TÜRKİYE
Mahkemeden 'yemek ücreti' kararı: Özel okul fazladan aldığı parayı faiziyle ödeyecek
8 Ocak, 14:02
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