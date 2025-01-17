https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/fransada-gensoru-onergesi-reddedildi-sol-ittifakta-bolunme-yasandi-1092767897.html

Fransa'da gensoru önergesi reddedildi: Sol ittifakta bölünme yaşandı

Fransa'da gensoru önergesi reddedildi: Sol ittifakta bölünme yaşandı

Sputnik Türkiye

Fransa’da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin öncülüğünde Başbakan François Bayrou hükümetine karşı verilen gensoru önergesi, Ulusal Meclis’te yapılan... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T00:46+0300

2025-01-17T00:46+0300

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Fransa’da Başbakan François Bayrou hükümetine karşı verilen gensoru önergesi, Sosyalist Parti’nin desteğini çekmesiyle reddedilerek sol ittifak içinde derin bir bölünme yarattı.Sol partilerin oluşturduğu ittifak NFP'den LFI, Yeşiller ve Komünist Partilerin desteklediği önergeye, Sosyalist Parti (PS) büyük ölçüde destek vermedi. Parti lideri Olivier Faure, Bayrou hükümetiyle yapılan müzakerelerde 2025 bütçesi ve emeklilik reformlarına dair bazı tavizler aldıklarını ifade etti. Faure, “2025 yılında emekli maaşlarının dondurulması olmayacak ve doktor muayenelerindeki geri ödemelerin kaldırılması engellendi” diyerek hükümete bir şans daha verilmesi gerektiğini savundu. Cumhurbaşkanı Macron tarafından atanan Başbakan François Bayrou hükümeti alınan kararla yönetime devam edecek.Sol ittifakta bölünme yaşandıLFI liderlerinden Mathilde Panot, Sosyalist Parti’nin bu tutumunu eleştirerek, “Sosyalist Parti, sorun olan tarafın (Macron) yanında yer almayı seçti” dedi. LFI’nin ulusal koordinatörü Manuel Bompard ise, bu kararı alan milletvekillerine karşı gelecek seçimlerde aday çıkaracaklarını belirtti.

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