https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/feti-yildizdan-riza-akpolat-yorumu-somut-delil-ve-oranti-olmali-1092793177.html

Feti Yıldız'dan Rıza Akpolat yorumu: 'Somut delil ve orantı olmalı'

Feti Yıldız'dan Rıza Akpolat yorumu: 'Somut delil ve orantı olmalı'

Sputnik Türkiye

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da tutuklandığı soruşturmanın ardından... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T16:57+0300

2025-01-17T16:57+0300

2025-01-17T16:58+0300

politika

rıza akpolat

mhp

feti yıldız

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104241/35/1042413544_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_5e593a8a2d1f8d9376d303a0cff4c4ed.jpg

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da tutuklandığı soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.'Hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır'Yıldız, "Tutuklama, delillerin korunması, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin' bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/chp-lideri-ozel-erdogana-seslendi-savas-ilanini-goruyor-ve-kabul-ediyoruz-1092793212.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rıza akpolat, mhp, feti yıldız