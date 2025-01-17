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Feti Yıldız'dan Rıza Akpolat yorumu: 'Somut delil ve orantı olmalı'
Feti Yıldız'dan Rıza Akpolat yorumu: 'Somut delil ve orantı olmalı'
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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da tutuklandığı soruşturmanın ardından... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T16:57+0300
2025-01-17T16:57+0300
2025-01-17T16:58+0300
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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da tutuklandığı soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.'Hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır'Yıldız, "Tutuklama, delillerin korunması, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin' bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/chp-lideri-ozel-erdogana-seslendi-savas-ilanini-goruyor-ve-kabul-ediyoruz-1092793212.html
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rıza akpolat, mhp, feti yıldız
rıza akpolat, mhp, feti yıldız
Feti Yıldız'dan Rıza Akpolat yorumu: 'Somut delil ve orantı olmalı'
16:57 17.01.2025 (güncellendi: 16:58 17.01.2025)
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da tutuklandığı soruşturmanın ardından yaptığı paylaşımda "Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır" dedi
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da tutuklandığı soruşturma ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
'Hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır'
Yıldız, "Tutuklama, delillerin korunması, yargılama sürecinin sıhhati ve maddi gerçeğin her türlü şüpheden uzak şekilde ortaya çıkarılması için şüpheli veya sanığın hürriyetinin tedbir olarak kısıtlanmasıdır. Tutuklamanın ilk şartı, şüpheli veya sanık hakkında 'Kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin' bulunması ve orantılı olması gerekir. Mahkemeler gösterdikleri gerekçelerle vermiş oldukları kararları hukuki ve maddi açıdan somutlaştırmak zorundadır. Gerekçe; akıl, mantık ve vicdanların tatminini hedefler. Hükmü insanileştiren, bağımsızlaştıran, saygıdeğer yapan gerekçedir" ifadelerini kullandı.