https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/chp-lideri-ozel-erdogana-seslendi-savas-ilanini-goruyor-ve-kabul-ediyoruz-1092793212.html

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz'

CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz'

Sputnik Türkiye

Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün yaptığı iş Cumhuriyet Halk Partisi'ne düpedüz savaş ilanıdır. Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" dedi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T16:53+0300

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2025-01-17T16:53+0300

politika

chp

recep tayyip erdoğan

ak parti

özgür özel

cumhurbaşkanı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, Erdoğan’In açıklamalarına ilişkin bu yapılan düpedüz savaş ilanıdır diyerek tepki gösterdiÖzel’in açıklamaları şöyle:"Bu bir savaş ilanıdır. Bunu gördük ve kabul ettik. Şimdi Rıza Akpolat'ı ziyaret etmeye gidiyorum."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

chp, recep tayyip erdoğan, ak parti, özgür özel, cumhurbaşkanı