https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/chp-lideri-ozel-erdogana-seslendi-savas-ilanini-goruyor-ve-kabul-ediyoruz-1092793212.html
CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz'
CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz'
Sputnik Türkiye
Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün yaptığı iş Cumhuriyet Halk Partisi'ne düpedüz savaş ilanıdır. Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" dedi. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T16:53+0300
2025-01-17T16:53+0300
2025-01-17T16:53+0300
politika
chp
recep tayyip erdoğan
ak parti
özgür özel
cumhurbaşkanı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, Erdoğan’In açıklamalarına ilişkin bu yapılan düpedüz savaş ilanıdır diyerek tepki gösterdiÖzel’in açıklamaları şöyle:"Bu bir savaş ilanıdır. Bunu gördük ve kabul ettik. Şimdi Rıza Akpolat'ı ziyaret etmeye gidiyorum."
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chp, recep tayyip erdoğan, ak parti, özgür özel, cumhurbaşkanı
chp, recep tayyip erdoğan, ak parti, özgür özel, cumhurbaşkanı
CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: 'Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz'
Ayrıntılar geliyor
Özgür Özel, "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün yaptığı iş Cumhuriyet Halk Partisi'ne düpedüz savaş ilanıdır. Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel MYK sonrası açıklamalarda bulundu. Özel, Erdoğan’In açıklamalarına ilişkin bu yapılan düpedüz savaş ilanıdır diyerek tepki gösterdi
Özel’in açıklamaları şöyle:
"Bu bir savaş ilanıdır. Bunu gördük ve kabul ettik. Şimdi Rıza Akpolat'ı ziyaret etmeye gidiyorum."