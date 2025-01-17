https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/evini-yenilemek-isteyenleri-ilgilendiriyor-iste-15-milyon-liralik-destegin-detaylari--1092773126.html
Evini yenilemek isteyenleri ilgilendiriyor: İşte 1.5 milyon liralık desteğin detayları
Evini yenilemek isteyenleri ilgilendiriyor: İşte 1.5 milyon liralık desteğin detayları
Sputnik Türkiye
İstanbul’da depreme dayanıklı konutlar için başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T08:59+0300
2025-01-17T08:59+0300
2025-01-17T08:59+0300
ekonomi
yarısı bizden
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İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapılar için başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyası, vatandaşların depreme dayanıklı evlere kavuşmasını amaçlıyor. Kampanya kapsamında, her hak sahibine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği veriliyor. Ayrıca, taşınma masrafları için 100 bin TL tahliye desteği sağlanıyor.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya başvuruların sürdüğünü duyurarak İstanbulluları çağrıda bulundu. Başvuru için e-Devlet üzerinden işlem yapılmasına gerek yok. Hak sahiplerinin ilçe belediyelerine başvuru yaparak gerekli işlemleri başlatması yeterli.Kampanyadan kimler faydalanabilir?Kampanya, İstanbul’un tamamında riskli yapı sahiplerini kapsıyor. Ancak yeni projelerdeki binaların (otopark ve sığınak hariç) eski yapının bir buçuk katını geçmemesi gerekiyor.Hibe ve kredi destekleri detaylarıyla açıklandıHak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği sağlanırken, ikinci ve diğer konutlar için kredi desteği 1 milyon 400 bin TL’ye kadar çıkıyor. İş yerleri için ise 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği veriliyor.Tahliye ve taşınma desteğiHak sahiplerine bir defaya mahsus 100 bin TL tahliye desteği sunuluyor. Eğer bina içinde kiracı bulunuyorsa, tahliye desteği kiracıya ödeniyor.Alan bazlı dönüşüm projelerinde, TOKİ ve Emlak Konut, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile iş birliği yaparak büyük ölçekli projelere destek sağlıyor. Bu tür projelerde, hak sahiplerinin borçları uzun vadeli ve uygun koşullarla taksitlendiriliyor.Kredi geri ödemeleri nasıl olacak?Hak sahiplerinin kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. İlk yıl faizsiz olan krediler, sonraki yıllarda TÜFE oranının yarısı kadar güncelleniyor ve 10 yıla kadar vade imkânı sunuluyor.Dönüşüm projelerinde ödemeler aşama aşama yapılıyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/emekli-bayram-ikramiyelerinde-beklenen-zam-orani-aciklandi-sgk-uzmani-rakami-duyurdu-1092772077.html
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yarısı bizden, kampanya, kredi, faiz oranları, faiz, faiz oranı
yarısı bizden, kampanya, kredi, faiz oranları, faiz, faiz oranı
Evini yenilemek isteyenleri ilgilendiriyor: İşte 1.5 milyon liralık desteğin detayları
İstanbul’da depreme dayanıklı konutlar için başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyası, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, hak sahiplerine 700 bin TL hibe, 700 bin TL kredi ve 100 bin TL tahliye desteği sağlıyor. İşte kampanyayla ilgili tüm detaylar...
İstanbul’un 39 ilçesinde riskli yapılar için başlatılan “Yarısı Bizden” kampanyası, vatandaşların depreme dayanıklı evlere kavuşmasını amaçlıyor. Kampanya kapsamında, her hak sahibine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği veriliyor. Ayrıca, taşınma masrafları için 100 bin TL tahliye desteği sağlanıyor.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanyaya başvuruların sürdüğünü duyurarak İstanbulluları çağrıda bulundu. Başvuru için e-Devlet üzerinden işlem yapılmasına gerek yok. Hak sahiplerinin ilçe belediyelerine başvuru yaparak gerekli işlemleri başlatması yeterli.
Kampanyadan kimler faydalanabilir?
Kampanya, İstanbul’un tamamında riskli yapı sahiplerini kapsıyor. Ancak yeni projelerdeki binaların (otopark ve sığınak hariç) eski yapının bir buçuk katını geçmemesi gerekiyor.
Hibe ve kredi destekleri detaylarıyla açıklandı
Hak sahiplerine bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi desteği sağlanırken, ikinci ve diğer konutlar için kredi desteği 1 milyon 400 bin TL’ye kadar çıkıyor. İş yerleri için ise 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği veriliyor.
Tahliye ve taşınma desteği
Hak sahiplerine bir defaya mahsus 100 bin TL tahliye desteği sunuluyor. Eğer bina içinde kiracı bulunuyorsa, tahliye desteği kiracıya ödeniyor.
Alan bazlı dönüşüm projelerinde, TOKİ ve Emlak Konut, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ile iş birliği yaparak büyük ölçekli projelere destek sağlıyor. Bu tür projelerde, hak sahiplerinin borçları uzun vadeli ve uygun koşullarla taksitlendiriliyor.
Kredi geri ödemeleri nasıl olacak?
Hak sahiplerinin kredi geri ödemeleri, yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. İlk yıl faizsiz olan krediler, sonraki yıllarda TÜFE oranının yarısı kadar güncelleniyor ve 10 yıla kadar vade imkânı sunuluyor.
Dönüşüm projelerinde ödemeler aşama aşama yapılıyor:
İş başlangıcında Yüzde 30,
Taşıyıcı sistem tamamlandığında Yüzde 30,
Sıva aşamasında Yüzde 30,
Yapı kullanım izin belgesi alındığında yüzde 10 oranında ödeme gerçekleştiriliyor.