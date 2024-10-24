https://anlatilaninotesi.com.tr/20241024/pakistan-en-kisa-zamanda-bricse-katilmayi-umuyor-1089600547.html
Pakistan en kısa zamanda BRICS’e katılmayı umuyor
Pakistan en kısa zamanda BRICS’e katılmayı umuyor
Sputnik Türkiye
Pakistan Başbakan Danışmanı Rana İhsan Afzal Han, ülkesinin en kısa zamanda BRICS’e katılmayı beklediğini belirterek, “Pakistan, BRICS’in bir parçası olmalı”... 24.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-24T09:22+0300
2024-10-24T09:22+0300
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Pakistan Başbakan Danışmanı Han, Sputnik’e açıklamasında, “Pakistan, BRICS'e dahil edilmesini talep etti ve bu konuda umutlu. Yakın gelecekte BRICS'te olacağımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı.BRICS’in dünya ekonomisinin önemli bir bölümünü temsil eden güçlü bir forum olduğunu kaydeden Han, “Pakistan'ın BRICS'in bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Talebimizin kabul edileceğini umuyoruz” dedi.BRICS küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyorMevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.BRICS ZirvesiRusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.Üçüncü gününe giren etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılıyor.Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241023/putin-kazandaki-brics-zirvesi-toplantilari-basarili-gecti-1089590386.html
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pakistan, brics, brics zirvesi, rusya, kazan
pakistan, brics, brics zirvesi, rusya, kazan
Pakistan en kısa zamanda BRICS’e katılmayı umuyor
09:22 24.10.2024 (güncellendi: 09:35 24.10.2024)
Pakistan Başbakan Danışmanı Rana İhsan Afzal Han, ülkesinin en kısa zamanda BRICS’e katılmayı beklediğini belirterek, “Pakistan, BRICS’in bir parçası olmalı” dedi.
Pakistan Başbakan Danışmanı Han, Sputnik’e açıklamasında, “Pakistan, BRICS'e dahil edilmesini talep etti ve bu konuda umutlu. Yakın gelecekte BRICS'te olacağımızı düşünüyorum” ifadesini kullandı.
BRICS’in dünya ekonomisinin önemli bir bölümünü temsil eden güçlü bir forum olduğunu kaydeden Han, “Pakistan'ın BRICS'in bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Talebimizin kabul edileceğini umuyoruz” dedi.
BRICS küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor
Mevcut BRICS üyeleri arasında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika, İran, Mısır, Etiyopya ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor. Önde gelen finans kuruluşlarının tahminlerine göre, ekonomik blok dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 46'sını ve küresel GSYİH'nın yüzde 36'sından fazlasını temsil ediyor.
Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 16. BRICS zirvesi Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşiyor.
Üçüncü gününe giren etkinliğe, gruba üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil çok sayıda önde gelen siyasetçi katılıyor.
Rusya lideri Putin, zirveye katılacak liderlerin neredeyse tamamıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.