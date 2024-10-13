https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/spacexin-starship-roketi-besinci-test-ucusunda-basarili-inis-yapti-1089186052.html

SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı

SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı

Sputnik Türkiye

Amerikalı milyarder Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. 13.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-13T21:19+0300

2024-10-13T21:19+0300

2024-10-13T21:19+0300

dünya

spacex

elon musk

starship

ay

mars

test uçuşu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0d/1089185595_17:0:728:400_1920x0_80_0_0_50e2a2250ff1ca3f0d79e67e17fdd18e.jpg

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, Ay’a ve Mars’a uçuşlar için geliştirilen Starship uzay aracının beşinci test fırlatılışını gerçekleştirdi.Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı.Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 (TSİ 15.25) civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü.Geri dönen Super Heavy taşıyıcısı, fırlatma kulesinin ‘çubuk’ olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi.Daha önce ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü, Sputnik’e açıklamasında ajansın SpaceX'in Ay ve Mars’a uçuşlar için geliştirilen Starship uzay aracının beşinci test fırlatmasını gerçekleştirmesine izin verdiğini ve test uçuşunun Pazar günü planlandığını söylemişti.SpaceX'in sahibi Musk, 2 yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230417/spacex-starshipin-test-ucusunu-erteledi-1069803955.html

ay

mars

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

spacex, elon musk, starship, ay, mars, test uçuşu