https://anlatilaninotesi.com.tr/20241013/spacexin-starship-roketi-besinci-test-ucusunda-basarili-inis-yapti-1089186052.html
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
Sputnik Türkiye
Amerikalı milyarder Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi. 13.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-13T21:19+0300
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Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, Ay’a ve Mars’a uçuşlar için geliştirilen Starship uzay aracının beşinci test fırlatılışını gerçekleştirdi.Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı.Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 (TSİ 15.25) civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü.Geri dönen Super Heavy taşıyıcısı, fırlatma kulesinin ‘çubuk’ olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi.Daha önce ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü, Sputnik’e açıklamasında ajansın SpaceX'in Ay ve Mars’a uçuşlar için geliştirilen Starship uzay aracının beşinci test fırlatmasını gerçekleştirmesine izin verdiğini ve test uçuşunun Pazar günü planlandığını söylemişti.SpaceX'in sahibi Musk, 2 yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230417/spacex-starshipin-test-ucusunu-erteledi-1069803955.html
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spacex, elon musk, starship, ay, mars, test uçuşu
spacex, elon musk, starship, ay, mars, test uçuşu
SpaceX'in Starship roketi beşinci test uçuşunda başarılı iniş yaptı
Amerikalı milyarder Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'in fırlattığı Starship roketinin güçlendiricisi, beşinci test uçuşunda başarılı şekilde iniş gerçekleştirdi.
Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, Ay’a ve Mars’a uçuşlar için geliştirilen Starship uzay aracının beşinci test fırlatılışını gerçekleştirdi.
Yaklaşık 121 metre uzunluğundaki Starship roketinin beşinci test uçuşu, SpaceX'in internet sitesi üzerinden canlı yayımlandı.
Texas yakınlarındaki fırlatma alanından yerel saatle 07.25 (TSİ 15.25) civarında havalanan roketin güçlendiricisi kalkıştan yaklaşık 7 dakika sonra geri döndü.
Geri dönen Super Heavy taşıyıcısı, fırlatma kulesinin ‘çubuk’ olarak adlandırılan iki kolun yardımıyla fırlatıldığı alana başarılı şekilde indi.
Daha önce ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) sözcüsü, Sputnik’e açıklamasında ajansın SpaceX'in Ay ve Mars’a uçuşlar için geliştirilen Starship uzay aracının beşinci test fırlatmasını gerçekleştirmesine izin verdiğini ve test uçuşunun Pazar günü planlandığını söylemişti.
SpaceX'in sahibi Musk, 2 yıl içinde Mars'a mürettebatsız 5 farklı Starship roketi fırlatmayı planlıyor.