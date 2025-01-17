https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/dunyanin-ruya-meslek-haritasi-cikarildi-turkiyede-ilk-sirada-yer-aldi-1092772420.html

Dünyanın 'rüya meslek' haritası çıkarıldı: Türkiye'de ilk sırada yer aldı

Dünyanın 'rüya meslek' haritası çıkarıldı: Türkiye'de ilk sırada yer aldı

Sputnik Türkiye

Dünya genelinde en çok hayal edilen meslek pilotluk olurken, Türkiye’de ise savcılık ilk sırada yer aldı. 2024’te “Nasıl pilot olunur” ifadesi 432 bin kez... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T08:22+0300

2025-01-17T08:22+0300

2025-01-17T08:22+0300

türkiye

dünya

savcılık

pilot

avukat

meslek

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küresel araştırma, dünya genelinde insanların en çok hayalini kurduğu mesleklerin sıralamasını ortaya koydu. Verilere göre, pilotluk 432 bin 360 arama ile dünya genelinde ilk sırada yer aldı. Türkiye’de ise 220 bin 870 aramayla savcılık en çok istenen meslek oldu.Avukatlık ve polislik hâlâ popülerDünya genelinde en fazla tercih edilen ikinci meslek ise avukatlık oldu. “Avukat nasıl olunur” ifadesi 393 bin 380 arama alarak Fransa, Çin, İspanya ve Brezilya gibi ülkelerde ilk sırada yer aldı. Polislik ise 272 bin 730 aramayla üçüncü sırada yer aldı ve özellikle Güney Kore ve Polonya’da en çok tercih edilen meslek oldu.Araştırmada ayrıca her ülkenin en çok aranan “rüya kariyeri” belirlendi. İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda, Singapur ve Endonezya’da en popüler arama, “YouTuber nasıl olunur” ifadesi oldu. ABD’de ise uçuş görevliliği en çok aranan meslek olarak dikkat çekti.Araştırmaya göre, insanların meslek seçimleri kültürel ve ekonomik koşullara göre değişiklik gösteriyor. Türkiye’de hukuk mesleklerinin, özellikle savcılığın popülerliği artarken, global düzeyde pilotluk gibi yüksek statülü meslekler öne çıkıyor.Rüya meslekler ülkeden ülkeye değişiyorAraştırma, her ülkenin ekonomik ve sosyal koşullarına göre “rüya mesleklerin” farklılık gösterdiğini ortaya koyuyor. Örneğin, Türkiye’de savcılık, Mısır’da pilotluk, İngiltere’de ise YouTuber’lık en çok tercih edilen meslekler arasında yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/resmi-gazetede-yayimlandi-uygun-sartlarla-kredi-verilecek-tarih-araligina-dikkat-1092771452.html

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