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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ilk kez İstanbul'da konser verecek
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ilk kez İstanbul'da konser verecek
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da konser verecek.Çok sayıda şarkısı hit oldu"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor.DBL Entertainment organizasyonuyla ve Akademi Organizasyon katkılarıyla gerçekleştirilecek konserin biletleri, 20 Ocak saat 13.00'den itibaren Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'te satışta olacak.
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robbie williams, robbie williams konser, robbie williams istanbul konseri, robbie williams istanbul konseri ne zaman

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı ilk kez İstanbul'da konser verecek

13:16 17.01.2025
© AP Photo / Clemens BilanRobbie Williams
Robbie Williams - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AP Photo / Clemens Bilan
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Dünyaca ünlü İngiliz pop yıldızı Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.
Robbie Williams, ilk kez İstanbul'da konser verecek.

Çok sayıda şarkısı hit oldu

"Angels", "Feel" ve "Let Me Entertain You"nun arasında olduğu hit parçalarıyla müzik dünyasında başarı yakalayan Williams, "Live 2025" turnesi kapsamında 7 Ekim'de Festival Park Yenikapı'da konser verecek.
Kariyeri boyunca Brit Awards gibi sayısız prestijli ödüle layık görülen Robbie Williams, müziğiyle olduğu kadar sahnedeki içtenliği ve hayranlarıyla kurduğu özel bağ ile de tanınıyor.
DBL Entertainment organizasyonuyla ve Akademi Organizasyon katkılarıyla gerçekleştirilecek konserin biletleri, 20 Ocak saat 13.00'den itibaren Biletix, Passo, Biletinial ve Bubilet'te satışta olacak.
Till Lindemann - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2024
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Rammstein'ın solisti Till Lindemann İstanbul'da konser verecek
13 Kasım 2024, 11:09
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