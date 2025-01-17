Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene rekorlar yılı olacak

Hükümet olarak Kayseri'nin potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için gereken her türlü katkıyı sağlıyoruz. Teşviklerimizle tamamlanan bin 52 özel sektör projesinde 92.1 milyar TL yatırım gerçekleşti. Böylece, son 22 yılda şehrimizde 30 bin kişilik istihdam imkânı oluştu. Bunun dışında pek çok teşvik, destek, hibe ve projeyle Kayseri'nin yanında olduk; bundan sonra da Kayseri'yi yalnız bırakmayacağız. Kamu borcumuzun milli gelire oranı geriliyor. Bu sene rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız. Kardeşlerim, bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde bir hakikati çok iyi biliyoruz. Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi.