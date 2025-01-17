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Rusya ve İran arasında imzalanan Kapsamlı Stratejik Anlaşması'nın detayları ortaya çıktı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene rekorlar yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene rekorlar yılı olacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı’nda konuştu. Kayseri ve ülkenin ekonomik gündemine değinen... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de iş insanlarıyla yemekte bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.'92.1 milyar TL yatırım gerçekleşti'Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
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recep tayyip erdoğan, kayseri, kayseri valiliği, kayseri büyükşehir belediyesi, iş dünyası, ak parti
recep tayyip erdoğan, kayseri, kayseri valiliği, kayseri büyükşehir belediyesi, iş dünyası, ak parti

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene rekorlar yılı olacak

19:43 17.01.2025 (güncellendi: 19:52 17.01.2025)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı’nda konuştu. Kayseri ve ülkenin ekonomik gündemine değinen Erdoğan, enflasyonun düşüşe geçtiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de iş insanlarıyla yemekte bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

'92.1 milyar TL yatırım gerçekleşti'

Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

Hükümet olarak Kayseri'nin potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için gereken her türlü katkıyı sağlıyoruz. Teşviklerimizle tamamlanan bin 52 özel sektör projesinde 92.1 milyar TL yatırım gerçekleşti. Böylece, son 22 yılda şehrimizde 30 bin kişilik istihdam imkânı oluştu. Bunun dışında pek çok teşvik, destek, hibe ve projeyle Kayseri'nin yanında olduk; bundan sonra da Kayseri'yi yalnız bırakmayacağız. Kamu borcumuzun milli gelire oranı geriliyor. Bu sene rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız. Kardeşlerim, bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde bir hakikati çok iyi biliyoruz. Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ana muhalefet, titre ve kendine gel
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