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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene rekorlar yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene rekorlar yılı olacak
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı’nda konuştu. Kayseri ve ülkenin ekonomik gündemine değinen... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T19:43+0300
2025-01-17T19:43+0300
2025-01-17T19:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
kayseri
kayseri valiliği
kayseri büyükşehir belediyesi
iş dünyası
ak parti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de iş insanlarıyla yemekte bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.'92.1 milyar TL yatırım gerçekleşti'Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
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recep tayyip erdoğan, kayseri, kayseri valiliği, kayseri büyükşehir belediyesi, iş dünyası, ak parti
recep tayyip erdoğan, kayseri, kayseri valiliği, kayseri büyükşehir belediyesi, iş dünyası, ak parti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu sene rekorlar yılı olacak
19:43 17.01.2025 (güncellendi: 19:52 17.01.2025)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayseri’de Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı’nda konuştu. Kayseri ve ülkenin ekonomik gündemine değinen Erdoğan, enflasyonun düşüşe geçtiğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri'de iş insanlarıyla yemekte bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de düzenlenen 'Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı'nda yaptığı konuşmada, Kayseri'nin ekonomik ve sosyal gelişimine yönelik değerlendirmelerde bulundu.
'92.1 milyar TL yatırım gerçekleşti'
Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma Programı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:
Hükümet olarak Kayseri'nin potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için gereken her türlü katkıyı sağlıyoruz. Teşviklerimizle tamamlanan bin 52 özel sektör projesinde 92.1 milyar TL yatırım gerçekleşti. Böylece, son 22 yılda şehrimizde 30 bin kişilik istihdam imkânı oluştu. Bunun dışında pek çok teşvik, destek, hibe ve projeyle Kayseri'nin yanında olduk; bundan sonra da Kayseri'yi yalnız bırakmayacağız. Kamu borcumuzun milli gelire oranı geriliyor. Bu sene rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız. Kardeşlerim, bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde bir hakikati çok iyi biliyoruz. Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi.