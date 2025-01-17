https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/cinin-nufusu-3-yildir-ust-uste-azaliyor-1092783793.html

Çin'in nüfusu 3 yıldır üst üste azalıyor

Çin'in nüfusu 3 yıldır üst üste azalıyor

Sputnik Türkiye

Çin nüfusu son 3 yılda art arda geriledi. 1980'de başlayan tek çocuk politikası 2016'dan beri kaldırılmış olmasına rağmen ülkede nüfus artış oranı yükselmiyor. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T13:01+0300

2025-01-17T13:01+0300

2025-01-17T13:01+0300

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Çin’in nüfusu, 2024 yılında 1,39 milyon azalarak üst üste üçüncü yıl geriledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (UİB) açıkladığı verilere göre, 2023’te 1 milyar 409 milyon 670 bin olan ülke nüfusu, 2024’te 1 milyar 408 milyon 280 bine düştü. Bu azalma, 1960’lı yıllardaki kıtlık döneminden bu yana gözlemlenen en uzun süreli nüfus gerilemesi olarak kayıtlara geçti.Ölüm oranları git gide azalıyor2024 yılında Çin’de 9,54 milyon bebek dünyaya geldi. Bu sayı, 2023’te kaydedilen 9,02 milyon yeni doğana göre yüzde 5,7 artış gösterdi. Doğum oranı binde 6,39’dan binde 6,77’ye yükselirken, ölüm oranı binde 7,87’den binde 7,76’ya düştü. Ülkede geçen yıl 10,93 milyon ölüm kaydedildi, bu sayı 2023’e göre yüzde 1,5 azalma anlamına geliyor.Çalışma çağındaki nüfus 857 milyon kişi Çin nüfusunun yüzde 15,6’sını 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor. 16-59 yaş aralığındaki çalışma çağındaki nüfus 857,98 milyon kişiyle toplam nüfusun yüzde 60,9’unu kapsarken, 60 yaş ve üzeri nüfus 310,31 milyon kişiyle yüzde 22’lik bir paya sahip.Kentsel nüfus ise 2024’te 10,83 milyon artarak 943,50 milyona çıkarken, kırsal nüfus 12,22 milyon azalarak 464,78 milyona geriledi. Böylece kentsel nüfusun oranı yüzde 67’ye yükseldi.Üç çocuğa izin veriliyorUzmanlar, Çin’in uzun vadede yaşlanan nüfus yapısı ve azalan doğum oranları nedeniyle demografik bir değişim sürecine girdiğini belirtiyor. Hükümetin 1980’lerde uyguladığı “tek çocuk” politikasının 2016’da sona erdirilerek önce iki, ardından 2021’de üç çocuğa izin verilmesine rağmen, ekonomik yavaşlama ve yüksek yaşam maliyetleri, doğurganlık oranlarını artırmada etkili olmadı.

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çin, çin komünist partisi (çkp), nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, insan