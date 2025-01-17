Çin'in nüfusu 3 yıldır üst üste azalıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Los Angeles’taki yangında sosyal adaletsizliğin fotoğrafı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İsmail Arı: 'Bakanlıklara giden yol cemaatlerden geçiyor'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ateşkes 19 Ocak itibariyle geçerli olacak
12:06
84 dk
HABER MASASI
Geçmişten günümüze ''Çocuklarda en çok görülen takıntılar''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
'Yapay zeka 2024 yılında elimiz ayağımız oldu'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsrail’in Hamas’la masaya oturmasını değerlendiren uzmanlar: Ateşkes sağlanması ‘Filistinlilerin başarısı’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Cumhuriyetçiler tarafından Meksika’ya nasıl bir askeri müdahale yapılacağı tartışılıyor bugün’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
18:15
29 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
BMM Dijital Mecralar Komisyonu Toplantısı'nda Hüseyin Yayman'ın telefon trafiği
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
09:06
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
14 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Süleyman Soylu, siyaseti bırakacağını açıkladı
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Değişen engelli emeklilik şartları
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DUAYEN GAZETECİ
32. Gün programı ile Türkiye'nin gündemine oturmuştu
17:40
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/cinin-nufusu-3-yildir-ust-uste-azaliyor-1092783793.html
Çin'in nüfusu 3 yıldır üst üste azalıyor
Çin'in nüfusu 3 yıldır üst üste azalıyor
Sputnik Türkiye
Çin nüfusu son 3 yılda art arda geriledi. 1980'de başlayan tek çocuk politikası 2016'dan beri kaldırılmış olmasına rağmen ülkede nüfus artış oranı yükselmiyor. 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T13:01+0300
2025-01-17T13:01+0300
dünya
çin
çin komünist partisi (çkp)
nüfus
yaşlı nüfus
nüfus sayımı
nüfus planlaması
genç nüfus
insan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/01/1076970379_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_02486d8255f85cfea27ae17c38db89a0.jpg
Çin’in nüfusu, 2024 yılında 1,39 milyon azalarak üst üste üçüncü yıl geriledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (UİB) açıkladığı verilere göre, 2023’te 1 milyar 409 milyon 670 bin olan ülke nüfusu, 2024’te 1 milyar 408 milyon 280 bine düştü. Bu azalma, 1960’lı yıllardaki kıtlık döneminden bu yana gözlemlenen en uzun süreli nüfus gerilemesi olarak kayıtlara geçti.Ölüm oranları git gide azalıyor2024 yılında Çin’de 9,54 milyon bebek dünyaya geldi. Bu sayı, 2023’te kaydedilen 9,02 milyon yeni doğana göre yüzde 5,7 artış gösterdi. Doğum oranı binde 6,39’dan binde 6,77’ye yükselirken, ölüm oranı binde 7,87’den binde 7,76’ya düştü. Ülkede geçen yıl 10,93 milyon ölüm kaydedildi, bu sayı 2023’e göre yüzde 1,5 azalma anlamına geliyor.Çalışma çağındaki nüfus 857 milyon kişi Çin nüfusunun yüzde 15,6’sını 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor. 16-59 yaş aralığındaki çalışma çağındaki nüfus 857,98 milyon kişiyle toplam nüfusun yüzde 60,9’unu kapsarken, 60 yaş ve üzeri nüfus 310,31 milyon kişiyle yüzde 22’lik bir paya sahip.Kentsel nüfus ise 2024’te 10,83 milyon artarak 943,50 milyona çıkarken, kırsal nüfus 12,22 milyon azalarak 464,78 milyona geriledi. Böylece kentsel nüfusun oranı yüzde 67’ye yükseldi.Üç çocuğa izin veriliyorUzmanlar, Çin’in uzun vadede yaşlanan nüfus yapısı ve azalan doğum oranları nedeniyle demografik bir değişim sürecine girdiğini belirtiyor. Hükümetin 1980’lerde uyguladığı “tek çocuk” politikasının 2016’da sona erdirilerek önce iki, ardından 2021’de üç çocuğa izin verilmesine rağmen, ekonomik yavaşlama ve yüksek yaşam maliyetleri, doğurganlık oranlarını artırmada etkili olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250113/cin-ekonomide-devlesti-dis-ticaret-fazlasi-ilk-defa-tarihi-seviyede-rekor-kirdi---1092615479.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/01/1076970379_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_63766e159a97b4c4749eadde7bc47edd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
çin, çin komünist partisi (çkp), nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, insan
çin, çin komünist partisi (çkp), nüfus, yaşlı nüfus, nüfus sayımı, nüfus planlaması, genç nüfus, insan

Çin'in nüfusu 3 yıldır üst üste azalıyor

13:01 17.01.2025
© AFP 2023 / GREG BAKERÇin Pekin
Çin Pekin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AFP 2023 / GREG BAKER
Abone ol
Çin nüfusu son 3 yılda art arda geriledi. 1980'de başlayan tek çocuk politikası 2016'dan beri kaldırılmış olmasına rağmen ülkede nüfus artış oranı yükselmiyor.
Çin’in nüfusu, 2024 yılında 1,39 milyon azalarak üst üste üçüncü yıl geriledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun (UİB) açıkladığı verilere göre, 2023’te 1 milyar 409 milyon 670 bin olan ülke nüfusu, 2024’te 1 milyar 408 milyon 280 bine düştü. Bu azalma, 1960’lı yıllardaki kıtlık döneminden bu yana gözlemlenen en uzun süreli nüfus gerilemesi olarak kayıtlara geçti.

Ölüm oranları git gide azalıyor

2024 yılında Çin’de 9,54 milyon bebek dünyaya geldi. Bu sayı, 2023’te kaydedilen 9,02 milyon yeni doğana göre yüzde 5,7 artış gösterdi. Doğum oranı binde 6,39’dan binde 6,77’ye yükselirken, ölüm oranı binde 7,87’den binde 7,76’ya düştü. Ülkede geçen yıl 10,93 milyon ölüm kaydedildi, bu sayı 2023’e göre yüzde 1,5 azalma anlamına geliyor.

Çalışma çağındaki nüfus 857 milyon kişi

Çin nüfusunun yüzde 15,6’sını 65 yaş ve üzeri bireyler oluşturuyor. 16-59 yaş aralığındaki çalışma çağındaki nüfus 857,98 milyon kişiyle toplam nüfusun yüzde 60,9’unu kapsarken, 60 yaş ve üzeri nüfus 310,31 milyon kişiyle yüzde 22’lik bir paya sahip.
Kentsel nüfus ise 2024’te 10,83 milyon artarak 943,50 milyona çıkarken, kırsal nüfus 12,22 milyon azalarak 464,78 milyona geriledi. Böylece kentsel nüfusun oranı yüzde 67’ye yükseldi.

Üç çocuğa izin veriliyor

Uzmanlar, Çin’in uzun vadede yaşlanan nüfus yapısı ve azalan doğum oranları nedeniyle demografik bir değişim sürecine girdiğini belirtiyor. Hükümetin 1980’lerde uyguladığı “tek çocuk” politikasının 2016’da sona erdirilerek önce iki, ardından 2021’de üç çocuğa izin verilmesine rağmen, ekonomik yavaşlama ve yüksek yaşam maliyetleri, doğurganlık oranlarını artırmada etkili olmadı.
Çin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2025
DÜNYA
Çin ekonomide devleşti: Dış ticaret fazlası, ilk defa tarihi seviyede rekor kırdı
13 Ocak, 12:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала