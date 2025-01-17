https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/chp-lideri-ozgur-ozel-2025-yili-bu-ulkenin-kurtulus-yili-olacak-1092808309.html
CHP lideri Özgür Özel: 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacak
CHP lideri Özgür Özel: 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacak
Sputnik Türkiye
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T21:41+0300
2025-01-17T21:41+0300
2025-01-17T21:41+0300
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
rıza akpolat
beşiktaş
beşiktaş belediyesi
istanbul
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özgür özel
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CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Akpolat’ın suçsuzluğuna olan inancını ve cezaevindeki moralinin yüksek olduğunu vurguladı. Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Akpolat’ı ziyaret izninin hızlı bir şekilde verildiği için teşekkür etti ve yaşanan sürecin adil olmadığını belirtti.Özgür Özel, Akpolat’ın suçsuzluğunu savunduğu açıklamalarında, tutuklanma gerekçesinin yasal dayanağının olmadığını ve hukuki sürecin yakından takip edileceğini söyledi. Adalet Bakanlığı’na seslenerek, cezaevi izni konusundaki duyarlılığı için teşekkür etti. Özel, Akpolat’ın belediye çalışanlarına selamlarını ilettiğini ve belediye hizmetlerinin aksamasını istemediğini belirtti.Başkan Özel, süreç boyunca CHP olarak hukuki mücadelelerinin süreceğini ve iktidara muhalif kimselerin anayasal güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade etti. Akpolat’ın, sırf iktidarın baskıları altında cezalandırıldığını söylediği görüşmelerde, ‘öyle görüyorum ki, suçsuz olmanın ve haklı olmanın verdiği direnci hissettim’ ifadelerini kullandığını belirtti. Özel ayrıca, sürecin sadece protestolar ve mitinglerle değil, aynı zamanda sandık yoluyla sonlandırılacağını vurguladı.Son olarak, Özgür Özel, 2025 yılının bu mücadelede önemli bir dönüm noktası olacağını ve CHP’nin halkın adalet mücadelesini destekleyeceğini söyledi. CHP lideri Özel "Kurtarma iradesi bu ülkenin ilk genel başkanının gönlüne İstanbul'da düştü, yola da buradan çıktı. Sonra Samsun’a, Anadolu’nun her köşesine ulaştı. Önce kurtardı, sonra demokrasiyi kurdu. Bizim de bu süreçteki irademiz İstanbul’da şekilleniyor ve 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacak" dedi.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), rıza akpolat, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), özgür özel, ak parti, seçim, erken seçim, seçim yasası, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), rıza akpolat, beşiktaş, beşiktaş belediyesi, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), özgür özel, ak parti, seçim, erken seçim, seçim yasası, genel seçim, seçim yenilgisi, seçim sonuçları, yerel seçim
CHP lideri Özgür Özel: 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacak
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanarak Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Rıza Akpolat'ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Akpolat'ın suçsuzluğuna olan inancını ve moralinin yüksek olduğunu dile getiren Özel, 2025 yılında sandık yoluyla ülkenin iktidardan kurtuluşu için çalıştıklarını belirtti.
CHP lideri Özgür Özel, tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ı cezaevinde ziyaret etti.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Özel, Akpolat’ın suçsuzluğuna olan inancını ve cezaevindeki moralinin yüksek olduğunu vurguladı. Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a Akpolat’ı ziyaret izninin hızlı bir şekilde verildiği için teşekkür etti ve yaşanan sürecin adil olmadığını belirtti.
Özgür Özel, Akpolat’ın suçsuzluğunu savunduğu açıklamalarında, tutuklanma gerekçesinin yasal dayanağının olmadığını ve hukuki sürecin yakından takip edileceğini söyledi. Adalet Bakanlığı’na seslenerek, cezaevi izni konusundaki duyarlılığı için teşekkür etti. Özel, Akpolat’ın belediye çalışanlarına selamlarını ilettiğini ve belediye hizmetlerinin aksamasını istemediğini belirtti.
Başkan Özel, süreç boyunca CHP olarak hukuki mücadelelerinin süreceğini ve iktidara muhalif kimselerin anayasal güvenliklerinin tehlikede olduğunu ifade etti. Akpolat’ın, sırf iktidarın baskıları altında cezalandırıldığını söylediği görüşmelerde, ‘öyle görüyorum ki, suçsuz olmanın ve haklı olmanın verdiği direnci hissettim’ ifadelerini kullandığını belirtti. Özel ayrıca, sürecin sadece protestolar ve mitinglerle değil, aynı zamanda sandık yoluyla sonlandırılacağını vurguladı.
Son olarak, Özgür Özel, 2025 yılının bu mücadelede önemli bir dönüm noktası olacağını ve CHP’nin halkın adalet mücadelesini destekleyeceğini söyledi. CHP lideri Özel "Kurtarma iradesi bu ülkenin ilk genel başkanının gönlüne İstanbul'da düştü, yola da buradan çıktı. Sonra Samsun’a, Anadolu’nun her köşesine ulaştı. Önce kurtardı, sonra demokrasiyi kurdu. Bizim de bu süreçteki irademiz İstanbul’da şekilleniyor ve 2025 yılı bu ülkenin kurtuluş yılı olacak" dedi.