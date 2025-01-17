https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/cecen-lider-kadirov-ahmat-kuvvetleri-azeri-asilli-rus-askeri-kurtarma-operasyonunda-gorev-aldi-1092794025.html

Çeçen lider Kadirov: 'Ahmat' kuvvetleri, esir düşen bir Rus askeri kurtarma operasyonunda görev aldı

Çeçen lider Kadirov: 'Ahmat' kuvvetleri, esir düşen bir Rus askeri kurtarma operasyonunda görev aldı

Sputnik Türkiye

Ukrayna ordusuna esir düşen Azeri asıllı bir Rus asker, Çeçen 'Ahmat' kuvvetlerinin de yer aldığı operasyonla özgürlüğüne kavuşturuldu. 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T17:07+0300

2025-01-17T17:07+0300

2025-01-17T17:17+0300

ukrayna krizi

ramzan kadirov

kursk

rusya federasyonu

çeçenistan cumhuriyeti

rusya silahlı kuvvetleri

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

çeçen

çeçenistan

rusya ordusu

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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, Çeçen askerlerden oluşan 'Ahmat' özel kuvvetler birliğinin Ukrayna ordusuna esir düşen Azeri asıllı Rus askeri kurtarmaya yönelik operasyonda yer aldığını söyledi.Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı 78. Motorize Tüfek Alayı 'Sever-Ahmat' bünyesindeki askerlerin Rus birliklerle beraber Azeri asıllı Sabir Gasimov'u özgürlüğüne kavuşturduğunu belirten Kadirov, bu operasyonun Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Çasov Yar kentinde, Ukrayna ordusunun 'Pentagon' adını verdiği tahkimat bölgesinde gerçekleştirildiğini bildirdi.Gasimov'un çatışmalar sırasında yaralanarak esir düştüğünü anlatan Kadirov, "Askerimizin nerede olduğuna dair bilgi istihbarattan geldi. Sabir, savaşçılarımızı aksanlarından tanıdığını söyledi. Kısa süre sonra evlatlarımız Ukrayna'nın tahkimat bölgesine bir taarruz düzenledi. Koordineli eylemler, sadece esirin serbest bırakılmasını mümkün kılmadı, aynı zamanda da düşmana ciddi bir darbe vurdu. Sabir hızla güvenli bir bölgeye götürülerek kendisine ilk yardım yapıldı" dedi.Çeçen 'Ahmat' kuvvetleri, özel askeri harekatta Rusya ordusuna önemli destek veriyor.Son olarak 'Ahmat' kuvvetleri, Ukraynalı güçlerin Kursk Bölgesi'ndeki karşı saldırısının bastırılmasında yer almıştı.Ukrayna ordusunun Rus birliklerin Kursk yönündeki ilerleyişini durdurmak ve bloke edildikleri bölgeden çıkmak için Berdin kasabasına doğru karşı saldırı düzenlediğini belirten Rusya Savunma Bakanlığı, "42. Muhafız Motorlu Tüfek Tümeni 'Ahmat' ve 106. Muhafız Hava İndirme Tümeni'nin ortak eylemleriyle düşmana önemli kayıplar verdirildi, bunun üzerine düşman bu istikametteki eylemlerine son vererek başlangıç konumlarına döndü" ifadelerini kullanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/ukrayna-ordusundan-kurskta-karsi-saldiri-girisimi-dusmani-bastiran-rus-birlikler-4-yerlesimi-ele-1092784151.html

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çeçenistan cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti (dhc)

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