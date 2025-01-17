https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/istanbuldaki-suc-orgutune-yonelik-sorusturma--40-supheliden-9u-adli-kontrol-sartiyla-serbest---1092767773.html

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest

Sputnik Türkiye

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31 şüphelinin hakimlik... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T00:22+0300

2025-01-17T00:22+0300

2025-01-17T00:22+0300

türkiye

akın gürlek

aziz ihsan aktaş

ahmet aktaş

istanbul

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Serbest bırakılanlar arasında Esra Yenidünya, Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da olduğu belirtildi.Diğer 31 şüphelinin hakimlik işlemleri devam ediyor.Bazı basın organlarında yer alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.

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akın gürlek, aziz ihsan aktaş, ahmet aktaş, istanbul