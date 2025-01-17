https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/istanbuldaki-suc-orgutune-yonelik-sorusturma--40-supheliden-9u-adli-kontrol-sartiyla-serbest---1092767773.html
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest
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İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31 şüphelinin hakimlik... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T00:22+0300
2025-01-17T00:22+0300
2025-01-17T00:22+0300
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akın gürlek
aziz ihsan aktaş
ahmet aktaş
istanbul
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Serbest bırakılanlar arasında Esra Yenidünya, Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da olduğu belirtildi.Diğer 31 şüphelinin hakimlik işlemleri devam ediyor.Bazı basın organlarında yer alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.
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akın gürlek, aziz ihsan aktaş, ahmet aktaş, istanbul
akın gürlek, aziz ihsan aktaş, ahmet aktaş, istanbul
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31 şüphelinin hakimlik işlemleri devam ettiği bildirildi. Başsavcı Akın Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılanlar arasında Esra Yenidünya, Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da olduğu belirtildi.
Diğer 31 şüphelinin hakimlik işlemleri devam ediyor.
Bazı basın organlarında yer alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.