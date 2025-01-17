İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Ak Parti’nin ve MHP’nin oylarında bir erozyon yaşanıyor'
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Los Angeles’taki yangında sosyal adaletsizliğin fotoğrafı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
İsmail Arı: 'Bakanlıklara giden yol cemaatlerden geçiyor'
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ateşkes 19 Ocak itibariyle geçerli olacak
12:06
84 dk
HABER MASASI
Geçmişten günümüze ''Çocuklarda en çok görülen takıntılar''
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
'Yapay zeka 2024 yılında elimiz ayağımız oldu'
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsrail’in Hamas’la masaya oturmasını değerlendiren uzmanlar: Ateşkes sağlanması ‘Filistinlilerin başarısı’
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Trump 2.0: Dış politika stratejileri ve ilk icraatlar
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Menzil cemaatinin en büyük korkusu ortaya çıktı
18:15
29 dk
ÖZEL HABER
Menajerlik sektöründe tekelleşme iddiaları: Yüksek rantın arkasında ne var?
18:51
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/istanbuldaki-suc-orgutune-yonelik-sorusturma--40-supheliden-9u-adli-kontrol-sartiyla-serbest---1092767773.html
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest
Sputnik Türkiye
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31 şüphelinin hakimlik... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T00:22+0300
2025-01-17T00:22+0300
türkiye
akın gürlek
aziz ihsan aktaş
ahmet aktaş
istanbul
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_7019322a576e5a56a2e46027155ba31a.jpg
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Serbest bırakılanlar arasında Esra Yenidünya, Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da olduğu belirtildi.Diğer 31 şüphelinin hakimlik işlemleri devam ediyor.Bazı basın organlarında yer alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/09/1072211893_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_76938afbd5801bfbaa4b35db5de788c9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akın gürlek, aziz ihsan aktaş, ahmet aktaş, istanbul
akın gürlek, aziz ihsan aktaş, ahmet aktaş, istanbul

İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma: 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest

00:22 17.01.2025
© AAİstanbul Adliye
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
Abone ol
İstanbul'da suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 31 şüphelinin hakimlik işlemleri devam ettiği bildirildi. Başsavcı Akın Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin bilgiler de yalanlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı iddia edilen suç örgütünün, belediye başkanları ile belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada 40 şüpheliden 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılanlar arasında Esra Yenidünya, Önder Gedik ile Ahmet Aktaş'ın da olduğu belirtildi.
Diğer 31 şüphelinin hakimlik işlemleri devam ediyor.
Bazı basın organlarında yer alan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in adliyeye geldiğine ilişkin bilgilerin doğru olmadığı belirtildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала