https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bankalar-guncelledi-atmden-para-cekme-limitleri-degisti-1092781604.html

Bankalar güncelledi: ATM'den para çekme limitleri değişti

Bankalar güncelledi: ATM'den para çekme limitleri değişti

Sputnik Türkiye

2025 yılında birçok banka, kartlı işlemlerle ilgili para çekme limitlerini güncellememesi nedeniyle müşteri şikayetleriyle karşılaştı. Ancak QR kodlu para... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T12:10+0300

2025-01-17T12:10+0300

2025-01-17T12:10+0300

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Bazı bankalarda QR kodlu para çekme işlemlerinde limit değişikliğine gidildi. Bankalar, kartla yapılan para çekme işlemlerinde limitlerini artırmadı. Günlük kartlı para çekme limitlerinin 10 bin TL’nin altında kalması, özellikle nakit ihtiyacının yoğun olduğu durumlarda sorun yarattı. Bankaların kart ve QR kod limitlerini birleştirerek işlem yapma imkanı sunması, vezne kuyruklarını azaltırken QR kodla çekim limitlerinin artırılması dikkat çekti. Bu düzenleme sayesinde birçok banka, QR kodlu para çekim miktarlarını yükseltti.Bankaların güncel para çekme limitleriTürkiye’de bankalar arasında kartlı para çekme limiti çoğunlukla 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda. Bunun yanında bazı bankalar QR kodla yapılan para çekme işlemlerinde ek bir kolaylık sağlayarak bu limiti artırdı. Örneğin, birkaç banka kartlı ve QR kodlu işlemlerle toplam 20 bin TL’ye kadar para çekme imkanı sunuyor. Bazı bankalarda kart ve QR kod limitleri eşit şekilde 10 bin TL olarak belirlenirken, diğerlerinde QR kodlu işlemler için ilave 5 bin TL’lik artış sağlandı. Daha yüksek limitler sunan bankalar arasında QR kodla toplamda 30 bin TL'ye kadar çekim yapılabiliyor

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