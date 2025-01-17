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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/bankalar-guncelledi-atmden-para-cekme-limitleri-degisti-1092781604.html
Bankalar güncelledi: ATM'den para çekme limitleri değişti
Bankalar güncelledi: ATM'den para çekme limitleri değişti
Sputnik Türkiye
2025 yılında birçok banka, kartlı işlemlerle ilgili para çekme limitlerini güncellememesi nedeniyle müşteri şikayetleriyle karşılaştı. Ancak QR kodlu para... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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banka
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Bazı bankalarda QR kodlu para çekme işlemlerinde limit değişikliğine gidildi. Bankalar, kartla yapılan para çekme işlemlerinde limitlerini artırmadı. Günlük kartlı para çekme limitlerinin 10 bin TL’nin altında kalması, özellikle nakit ihtiyacının yoğun olduğu durumlarda sorun yarattı. Bankaların kart ve QR kod limitlerini birleştirerek işlem yapma imkanı sunması, vezne kuyruklarını azaltırken QR kodla çekim limitlerinin artırılması dikkat çekti. Bu düzenleme sayesinde birçok banka, QR kodlu para çekim miktarlarını yükseltti.Bankaların güncel para çekme limitleriTürkiye’de bankalar arasında kartlı para çekme limiti çoğunlukla 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda. Bunun yanında bazı bankalar QR kodla yapılan para çekme işlemlerinde ek bir kolaylık sağlayarak bu limiti artırdı. Örneğin, birkaç banka kartlı ve QR kodlu işlemlerle toplam 20 bin TL’ye kadar para çekme imkanı sunuyor. Bazı bankalarda kart ve QR kod limitleri eşit şekilde 10 bin TL olarak belirlenirken, diğerlerinde QR kodlu işlemler için ilave 5 bin TL’lik artış sağlandı. Daha yüksek limitler sunan bankalar arasında QR kodla toplamda 30 bin TL'ye kadar çekim yapılabiliyor
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atm para çekme limiti 2025, bankaların günlük para çekme limiti, qr kodlu para çekme limiti, bankaların qr kod güncellemesi, atm'den en fazla ne kadar çekilir, 2025 banka para çekme limitleri, kartlı ve qr limitleri, atm günlük para çekme limiti ne kadar, qr kod ile para çekme işlemi, nakit para çekme sınırı, en yüksek atm para çekme limiti, qr kodlu işlemler nasıl yapılır, bankalar qr kod limit artırımı, komisyonsuz para çekme limiti, günlük para çekme sınırı 2025, kart ve qr kod birleşik para çekme, atm limitleri değişti mi, qr kodla ne kadar çekilir, bankalar ve atm nakit limiti, atm para çekme ücretleri, banka nakit çekim sınırı, qr kodla nakit çekim kolaylığı, atm'de kart olmadan para çekme, qr kodlu işlemler avantajları, 2025 qr kod bankacılık güncellemeleri
atm para çekme limiti 2025, bankaların günlük para çekme limiti, qr kodlu para çekme limiti, bankaların qr kod güncellemesi, atm'den en fazla ne kadar çekilir, 2025 banka para çekme limitleri, kartlı ve qr limitleri, atm günlük para çekme limiti ne kadar, qr kod ile para çekme işlemi, nakit para çekme sınırı, en yüksek atm para çekme limiti, qr kodlu işlemler nasıl yapılır, bankalar qr kod limit artırımı, komisyonsuz para çekme limiti, günlük para çekme sınırı 2025, kart ve qr kod birleşik para çekme, atm limitleri değişti mi, qr kodla ne kadar çekilir, bankalar ve atm nakit limiti, atm para çekme ücretleri, banka nakit çekim sınırı, qr kodla nakit çekim kolaylığı, atm'de kart olmadan para çekme, qr kodlu işlemler avantajları, 2025 qr kod bankacılık güncellemeleri

Bankalar güncelledi: ATM'den para çekme limitleri değişti

12:10 17.01.2025
© AAATM
ATM - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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2025 yılında birçok banka, kartlı işlemlerle ilgili para çekme limitlerini güncellememesi nedeniyle müşteri şikayetleriyle karşılaştı. Ancak QR kodlu para çekme işlemlerinde yeni düzenlemeler yapılarak limitler artırıldı. Bu adım, nakit ihtiyacını karşılamada kolaylık sağladı.
Bazı bankalarda QR kodlu para çekme işlemlerinde limit değişikliğine gidildi. Bankalar, kartla yapılan para çekme işlemlerinde limitlerini artırmadı. Günlük kartlı para çekme limitlerinin 10 bin TL’nin altında kalması, özellikle nakit ihtiyacının yoğun olduğu durumlarda sorun yarattı. Bankaların kart ve QR kod limitlerini birleştirerek işlem yapma imkanı sunması, vezne kuyruklarını azaltırken QR kodla çekim limitlerinin artırılması dikkat çekti. Bu düzenleme sayesinde birçok banka, QR kodlu para çekim miktarlarını yükseltti.

Bankaların güncel para çekme limitleri

Türkiye’de bankalar arasında kartlı para çekme limiti çoğunlukla 10 bin TL ile sınırlandırılmış durumda. Bunun yanında bazı bankalar QR kodla yapılan para çekme işlemlerinde ek bir kolaylık sağlayarak bu limiti artırdı. Örneğin, birkaç banka kartlı ve QR kodlu işlemlerle toplam 20 bin TL’ye kadar para çekme imkanı sunuyor.
Bazı bankalarda kart ve QR kod limitleri eşit şekilde 10 bin TL olarak belirlenirken, diğerlerinde QR kodlu işlemler için ilave 5 bin TL’lik artış sağlandı. Daha yüksek limitler sunan bankalar arasında QR kodla toplamda 30 bin TL'ye kadar çekim yapılabiliyor
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