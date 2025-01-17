https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/tcmb-yilin-ilk-anketini-paylasti-iste-dolar-faiz-ve-enflasyon-tahmini-1092777748.html

TCMB yılın ilk anketini paylaştı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini

TCMB yılın ilk anketini paylaştı: İşte dolar, faiz ve enflasyon tahmini

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Ankete göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,05... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T10:48+0300

2025-01-17T10:48+0300

2025-01-17T11:31+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

enflasyon

dolar

dolar/tl

anket

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ni yayımladı. Anket, reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi.Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 45.3'ten yüzde 27.05'e geriledi. 12 ay sonrası için TÜFE tahmini yüzde 27.07'den yüzde 25.38'e indi. 24 ay sonrası için TÜFE tahmini yüzde 18.47'den yüzde 17.72'ye geriledi. Ankette ocak ayına ilişkin enflasyon tahmini yüzde 4.07 oldu.2025 sonu dolar/TL tahminiAnkette yıl sonu dolar/TL tahmini 35.3'ten 43.02'ye yükseldi. 12 ay sonrası dolar/TL öngörüsü ise 43.22'den 43.81'e çıktı.Faiz beklentisi ne oldu?Ankette 3 ay sonrası için politika faizi tahmini yüzde 43.50'den yüzde 40.91'e indi. 12 ay sonrası için politika faizi öngörüsü yüzde 30.88'den yüzde 29.14'e geriledi. Faizin bu ay sonu yüzde 45 olması bekleniyor. Bu da yüzde 47.5 seviyesinde olan politika faizinde 2.5 puanlık indirime işaret ediyor.Büyüme tahmini yükseldiAnkette yıl sonu büyüme tahmini yüzde 3'ten yüzde 3.1'e yükseldi. Gelecek yıla ilişkin büyüme öngörüsü ise yüzde 3.1'den yüzde 3.9'a çıktı.Yıl sonuna ilişkin cari açık tahmini 9.7 milyar dolardan 17.42 milyar dolara yükseldi. 2026 için cari açık öngörüsü ise 17.95 milyar dolardan 22.5 milyar dolara çıktı.

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merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, dolar, dolar/tl, anket