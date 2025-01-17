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Vladimir Putin, İran ile imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın amacını açıkladı: 'Çığır açan bir belge'
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EKONOMİ
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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/altin-fiyatlari-rekor-kirdi-tam-yarim-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-1092798068.html
Altın fiyatları rekor kırdı: Tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları rekor kırdı: Tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar?
Sputnik Türkiye
ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler altın piyasasında hareketlilik yarattı. Güvenli liman olarak... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
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Gram altın, bugün yeni bir zirveye çıkarak 3 bin 105 TL seviyesini görürken düşüşe geçip 3 bin 92 TL'den işlem görmeye başladı.Küresel piyasalarda yaşanan bilinmezlik ve ABD başkanlık koltuğuna gelecek Donald Trump'ın ekonomi politikalarının belirsizliği altın fiyatlarını yükseltti. Altının ons fiyatı 2 bin 703 dolar seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 60 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 162 TL’den alıcı buluyor.Altın fiyatları ne kadar?
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altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, altın ons fiyatı, güncel altın fiyatları, altın rekor, altın yükseliş
altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, altın ons fiyatı, güncel altın fiyatları, altın rekor, altın yükseliş

Altın fiyatları rekor kırdı: Tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar?

18:17 17.01.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler altın piyasasında hareketlilik yarattı. Güvenli liman olarak görülen altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
Gram altın, bugün yeni bir zirveye çıkarak 3 bin 105 TL seviyesini görürken düşüşe geçip 3 bin 92 TL'den işlem görmeye başladı.
Küresel piyasalarda yaşanan bilinmezlik ve ABD başkanlık koltuğuna gelecek Donald Trump'ın ekonomi politikalarının belirsizliği altın fiyatlarını yükseltti. Altının ons fiyatı 2 bin 703 dolar seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 60 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 162 TL’den alıcı buluyor.

Altın fiyatları ne kadar?

Gram Altın: 3 bin 105 TL
Çeyrek Altın: 5 bin 60 TL
Tam Altın: 20 bin 197 TL
Yarım Altın: 10 bin 183 TL
Cumhuriyet Altını: 20 bin 162 TL
Altının Ons Fiyatı: 2 bin 703 Dolar
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
EKONOMİ
Altın fiyatları için kritik gün: Gram ve çeyrek ne kadar?
15 Ocak, 09:16
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