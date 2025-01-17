https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/altin-fiyatlari-rekor-kirdi-tam-yarim-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-1092798068.html
Altın fiyatları rekor kırdı: Tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları rekor kırdı: Tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar?
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ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler altın piyasasında hareketlilik yarattı. Güvenli liman olarak... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T18:17+0300
2025-01-17T18:17+0300
2025-01-17T18:17+0300
ekonomi
altın
yarım gram altın
gram altın
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Gram altın, bugün yeni bir zirveye çıkarak 3 bin 105 TL seviyesini görürken düşüşe geçip 3 bin 92 TL'den işlem görmeye başladı.Küresel piyasalarda yaşanan bilinmezlik ve ABD başkanlık koltuğuna gelecek Donald Trump'ın ekonomi politikalarının belirsizliği altın fiyatlarını yükseltti. Altının ons fiyatı 2 bin 703 dolar seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 60 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 162 TL’den alıcı buluyor.Altın fiyatları ne kadar?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/altin-fiyatlari-icin-kritik-gun-gram-ve-ceyrek-ne-kadar-1092688372.html
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altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, altın ons fiyatı, güncel altın fiyatları, altın rekor, altın yükseliş
altın fiyatları, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını, altın ons fiyatı, güncel altın fiyatları, altın rekor, altın yükseliş
Altın fiyatları rekor kırdı: Tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar?
ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler altın piyasasında hareketlilik yarattı. Güvenli liman olarak görülen altın, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
Gram altın, bugün yeni bir zirveye çıkarak 3 bin 105 TL seviyesini görürken düşüşe geçip 3 bin 92 TL'den işlem görmeye başladı.
Küresel piyasalarda yaşanan bilinmezlik ve ABD başkanlık koltuğuna gelecek Donald Trump'ın ekonomi politikalarının belirsizliği altın fiyatlarını yükseltti. Altının ons fiyatı 2 bin 703 dolar seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 60 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 162 TL’den alıcı buluyor.
Altın fiyatları ne kadar?
Çeyrek Altın
: 5 bin 60 TL
Yarım Altın
: 10 bin 183 TL
Cumhuriyet Altını
: 20 bin 162 TL
Altının Ons Fiyatı
: 2 bin 703 Dolar