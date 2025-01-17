https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/altin-fiyatlari-rekor-kirdi-tam-yarim-ve-ceyrek-altin-ne-kadar-1092798068.html

Altın fiyatları rekor kırdı: Tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları rekor kırdı: Tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar?

Sputnik Türkiye

ABD'de başkanlık koltuğuna oturacak Donald Trump’ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizlikler altın piyasasında hareketlilik yarattı. Güvenli liman olarak... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T18:17+0300

2025-01-17T18:17+0300

2025-01-17T18:17+0300

ekonomi

altın

yarım gram altın

gram altın

külçe altın

sahte altın

donald trump

abd

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Gram altın, bugün yeni bir zirveye çıkarak 3 bin 105 TL seviyesini görürken düşüşe geçip 3 bin 92 TL'den işlem görmeye başladı.Küresel piyasalarda yaşanan bilinmezlik ve ABD başkanlık koltuğuna gelecek Donald Trump'ın ekonomi politikalarının belirsizliği altın fiyatlarını yükseltti. Altının ons fiyatı 2 bin 703 dolar seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 5 bin 60 TL, Cumhuriyet altını ise 20 bin 162 TL’den alıcı buluyor.Altın fiyatları ne kadar?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/altin-fiyatlari-icin-kritik-gun-gram-ve-ceyrek-ne-kadar-1092688372.html

abd

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