https://anlatilaninotesi.com.tr/20250115/altin-fiyatlari-icin-kritik-gun-gram-ve-ceyrek-ne-kadar-1092688372.html

Altın fiyatları için kritik gün: Gram ve çeyrek ne kadar?

Altın fiyatları için kritik gün: Gram ve çeyrek ne kadar?

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne... 15.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-15T09:16+0300

2025-01-15T09:16+0300

2025-01-15T09:16+0300

ekonomi

gram altın

yarım gram altın

altın

çeyrek altın

merkez bankası

fed

abd

aralık

donald trump

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Altın fiyatları, ABD enflasyon verileri öncesinde yatay seyretti. Ons altın güne 2 bin 675 dolar civarında başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın ne kadar?Gram altın, 3 bin 56 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 5 bin liradan işlem gördü.Gözler enflasyon rakamlarındaYatırımcılar, bugün açıklanacak enflasyon rakamları öncesi temkinli hareket etti.ABD aralık enflasyonu saat 16.30'da açıklanacak. Yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olarak açıklanması bekleniyor.Analistler, enflasyonun yeniden yükseldiğine dair herhangi bir işaretin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında ayarlamalara yol açabileceğini belirtti.ABD üretici fiyatları dün beklentilerin altında açıklandı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Veri, Fed'in bu yıl ek faiz indirimleri için alanı olabileceğine dair sinyaller verdi.Faiz indirimi beklentileriAncak Fed'den faiz indirimi beklentileri halen oldukça zayıf durumda.Gelecek hafta ikinci dönemi başlayacak olan Donald Trump'ın önerdiği gümrük vergileri de enflasyon endişelerini tetikliyor.Enflasyonun yükseleceğine dair endişeler Fed'in faiz politikasında daha şahin bir tutum takınabileceği beklentilerini beraberinde getiriyor.

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