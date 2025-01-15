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EKONOMİ
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Altın fiyatları için kritik gün: Gram ve çeyrek ne kadar?
Altın fiyatları için kritik gün: Gram ve çeyrek ne kadar?
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne... 15.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-15T09:16+0300
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Altın fiyatları, ABD enflasyon verileri öncesinde yatay seyretti. Ons altın güne 2 bin 675 dolar civarında başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.Gram altın ne kadar?Gram altın, 3 bin 56 lira seviyesinde el değiştirdi. Çeyrek altın ne kadar?Çeyrek altın da 5 bin liradan işlem gördü.Gözler enflasyon rakamlarındaYatırımcılar, bugün açıklanacak enflasyon rakamları öncesi temkinli hareket etti.ABD aralık enflasyonu saat 16.30'da açıklanacak. Yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olarak açıklanması bekleniyor.Analistler, enflasyonun yeniden yükseldiğine dair herhangi bir işaretin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında ayarlamalara yol açabileceğini belirtti.ABD üretici fiyatları dün beklentilerin altında açıklandı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Veri, Fed'in bu yıl ek faiz indirimleri için alanı olabileceğine dair sinyaller verdi.Faiz indirimi beklentileriAncak Fed'den faiz indirimi beklentileri halen oldukça zayıf durumda.Gelecek hafta ikinci dönemi başlayacak olan Donald Trump'ın önerdiği gümrük vergileri de enflasyon endişelerini tetikliyor.Enflasyonun yükseleceğine dair endişeler Fed'in faiz politikasında daha şahin bir tutum takınabileceği beklentilerini beraberinde getiriyor.
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Altın fiyatları için kritik gün: Gram ve çeyrek ne kadar?

09:16 15.01.2025
© AAAltın alımı
Altın alımı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.01.2025
© AA
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Altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, altın fiyatları ne kadar? Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Ocak 2025 güncel çeyrek altın kuru fiyatları...
Altın fiyatları, ABD enflasyon verileri öncesinde yatay seyretti. Ons altın güne 2 bin 675 dolar civarında başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti.

Gram altın ne kadar?

Gram altın, 3 bin 56 lira seviyesinde el değiştirdi.

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın da 5 bin liradan işlem gördü.

Gözler enflasyon rakamlarında

Yatırımcılar, bugün açıklanacak enflasyon rakamları öncesi temkinli hareket etti.

ABD aralık enflasyonu saat 16.30'da açıklanacak. Yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olarak açıklanması bekleniyor.

Analistler, enflasyonun yeniden yükseldiğine dair herhangi bir işaretin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında ayarlamalara yol açabileceğini belirtti.

ABD üretici fiyatları dün beklentilerin altında açıklandı. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 3,3 artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Veri, Fed'in bu yıl ek faiz indirimleri için alanı olabileceğine dair sinyaller verdi.

Faiz indirimi beklentileri

Ancak Fed'den faiz indirimi beklentileri halen oldukça zayıf durumda.
Gelecek hafta ikinci dönemi başlayacak olan Donald Trump'ın önerdiği gümrük vergileri de enflasyon endişelerini tetikliyor.
Enflasyonun yükseleceğine dair endişeler Fed'in faiz politikasında daha şahin bir tutum takınabileceği beklentilerini beraberinde getiriyor.
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