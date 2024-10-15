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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/talibandan-medyaya-yeni-kural-insan-ve-hayvan-gorselleri-yasaklanacak--1089235244.html
Taliban'dan medyaya yeni kural: İnsan ve hayvan görselleri yasaklanacak
Taliban'dan medyaya yeni kural: İnsan ve hayvan görselleri yasaklanacak
Sputnik Türkiye
Taliban’ın Faziletleri Teşvik ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü, medyada insan ve hayvan görsellerinin kullanılmasının yasaklanacağı açıkladı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-15T09:55+0300
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dünya
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müzik
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Taliban, Afganistan genelinde insan ve hayvan görsellerinin medyada kullanımını yasaklama kararı aldı. Karar, İslamcı grubun Şeriat kanunlarını ülke genelinde uygulamaya yönelik geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak görülüyor.Taliban, 2021 yılında iktidarı ele geçirdiğinde daha ılımlı bir yönetim sözü vermişti. Ancak o zamandan bu yana, kamusal alanlarda kadın resimlerinin kaldırılması, 'ahlaksız' olarak tanımlanan filmlerin yasaklanması ve müzik aletlerinin kullanımına yönelik kısıtlamalar gibi birçok yasak uygulamaya koydu.Taliban’ın Faziletleri Teşvik ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü Saiful Islam Khyber, pazartesi günü AFP’ye yaptığı açıklamada, “Yasa, Afganistan’ın tamamı için geçerlidir ve aşamalı olarak uygulanacaktır” dedi. Khyber, yasa uygulanırken zorlamaya yer olmadığını, yetkililerin insan ve hayvan tasvirlerinin İslam’a aykırı olduğuna halkı ikna etmeye odaklanacaklarını belirtti.Canlıların fotoğrafını ve videosunu çekmek yasaklanmıştıDaha önce güneydeki Kandahar vilayetindeki yetkililer, 'canlı varlıkların' fotoğrafının veya videosunun çekilmesini yasaklamış, ancak bu kural medyayı kapsamamıştı. Şubat 2024’te Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili olan Mohammad Hashem Shaheed Wror, personeline 'fotoğraf çekmenin büyük bir günah olduğunu' belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bolgede-tansiyon-yukseliyor-kuzey-kore-guney-koreye-misilleme-olarak-iki-ulke-arasindaki-yollari-1089234210.html
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taliban, resim, afganistan, islam, müzik, müzik kısıtlaması, görseller, insan, kadın
taliban, resim, afganistan, islam, müzik, müzik kısıtlaması, görseller, insan, kadın

Taliban'dan medyaya yeni kural: İnsan ve hayvan görselleri yasaklanacak

09:55 15.10.2024 (güncellendi: 10:12 15.10.2024)
© AFP 2023 / MOHSEN KARIMIAfganistan kadın, Afgan kadın, Taliban, kadın hakları, tesettür
Afganistan kadın, Afgan kadın, Taliban, kadın hakları, tesettür - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2024
© AFP 2023 / MOHSEN KARIMI
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Taliban’ın Faziletleri Teşvik ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü, medyada insan ve hayvan görsellerinin kullanılmasının yasaklanacağı açıkladı.
Taliban, Afganistan genelinde insan ve hayvan görsellerinin medyada kullanımını yasaklama kararı aldı. Karar, İslamcı grubun Şeriat kanunlarını ülke genelinde uygulamaya yönelik geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak görülüyor.
Taliban, 2021 yılında iktidarı ele geçirdiğinde daha ılımlı bir yönetim sözü vermişti. Ancak o zamandan bu yana, kamusal alanlarda kadın resimlerinin kaldırılması, 'ahlaksız' olarak tanımlanan filmlerin yasaklanması ve müzik aletlerinin kullanımına yönelik kısıtlamalar gibi birçok yasak uygulamaya koydu.
Taliban’ın Faziletleri Teşvik ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü Saiful Islam Khyber, pazartesi günü AFP’ye yaptığı açıklamada, “Yasa, Afganistan’ın tamamı için geçerlidir ve aşamalı olarak uygulanacaktır” dedi. Khyber, yasa uygulanırken zorlamaya yer olmadığını, yetkililerin insan ve hayvan tasvirlerinin İslam’a aykırı olduğuna halkı ikna etmeye odaklanacaklarını belirtti.

Canlıların fotoğrafını ve videosunu çekmek yasaklanmıştı

Daha önce güneydeki Kandahar vilayetindeki yetkililer, 'canlı varlıkların' fotoğrafının veya videosunun çekilmesini yasaklamış, ancak bu kural medyayı kapsamamıştı. Şubat 2024’te Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili olan Mohammad Hashem Shaheed Wror, personeline 'fotoğraf çekmenin büyük bir günah olduğunu' belirtmişti.
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