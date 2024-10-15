https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/talibandan-medyaya-yeni-kural-insan-ve-hayvan-gorselleri-yasaklanacak--1089235244.html

Taliban'dan medyaya yeni kural: İnsan ve hayvan görselleri yasaklanacak

Taliban'dan medyaya yeni kural: İnsan ve hayvan görselleri yasaklanacak

Sputnik Türkiye

Taliban’ın Faziletleri Teşvik ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü, medyada insan ve hayvan görsellerinin kullanılmasının yasaklanacağı açıkladı. 15.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-15T09:55+0300

2024-10-15T09:55+0300

2024-10-15T10:12+0300

dünya

taliban

resim

afganistan

islam

müzik

müzik kısıtlaması

görseller

insan

kadın

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/08/1067979485_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_146eb730f81afcd7e914b21d20840ff5.jpg

Taliban, Afganistan genelinde insan ve hayvan görsellerinin medyada kullanımını yasaklama kararı aldı. Karar, İslamcı grubun Şeriat kanunlarını ülke genelinde uygulamaya yönelik geniş kapsamlı çabalarının bir parçası olarak görülüyor.Taliban, 2021 yılında iktidarı ele geçirdiğinde daha ılımlı bir yönetim sözü vermişti. Ancak o zamandan bu yana, kamusal alanlarda kadın resimlerinin kaldırılması, 'ahlaksız' olarak tanımlanan filmlerin yasaklanması ve müzik aletlerinin kullanımına yönelik kısıtlamalar gibi birçok yasak uygulamaya koydu.Taliban’ın Faziletleri Teşvik ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı Sözcüsü Saiful Islam Khyber, pazartesi günü AFP’ye yaptığı açıklamada, “Yasa, Afganistan’ın tamamı için geçerlidir ve aşamalı olarak uygulanacaktır” dedi. Khyber, yasa uygulanırken zorlamaya yer olmadığını, yetkililerin insan ve hayvan tasvirlerinin İslam’a aykırı olduğuna halkı ikna etmeye odaklanacaklarını belirtti.Canlıların fotoğrafını ve videosunu çekmek yasaklanmıştıDaha önce güneydeki Kandahar vilayetindeki yetkililer, 'canlı varlıkların' fotoğrafının veya videosunun çekilmesini yasaklamış, ancak bu kural medyayı kapsamamıştı. Şubat 2024’te Adalet Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili olan Mohammad Hashem Shaheed Wror, personeline 'fotoğraf çekmenin büyük bir günah olduğunu' belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241015/bolgede-tansiyon-yukseliyor-kuzey-kore-guney-koreye-misilleme-olarak-iki-ulke-arasindaki-yollari-1089234210.html

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

taliban, resim, afganistan, islam, müzik, müzik kısıtlaması, görseller, insan, kadın