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AFAD açıkladı: Yunanistan'da deprem
AFAD açıkladı: Yunanistan'da deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Kentriki Makedonia kentinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin... 17.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-17T23:51+0300
2025-01-17T23:51+0300
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afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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AFAD, Yunanistan’ın Kentriki Makedonia kentinde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 22.24'te gerçekleşen deprem, yerin 11.05 kilometre derinliğinde oluştu. Bölgedeki sarsıntı, Türkiye sınırına yakın bir konumda meydana gelirken herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi. Olası artçı sarsıntılara karşı bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/afad-duyurdu-karadenizde-saat-1749da-deprem-meydana-geldi-1092594032.html
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yunanistan deprem, son dakika deprem, greece earthquake
yunanistan deprem, son dakika deprem, greece earthquake

AFAD açıkladı: Yunanistan'da deprem

23:51 17.01.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2025
© AA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Kentriki Makedonia kentinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin 11.05 km altında yaşandı.
AFAD, Yunanistan’ın Kentriki Makedonia kentinde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.
AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 22.24'te gerçekleşen deprem, yerin 11.05 kilometre derinliğinde oluştu. Bölgedeki sarsıntı, Türkiye sınırına yakın bir konumda meydana gelirken herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi. Olası artçı sarsıntılara karşı bölgedeki çalışmalar devam ediyor.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Karadeniz'de saat 17.49'da deprem meydana geldi
12 Ocak, 18:11
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