https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/afad-acikladi-yunanistanda-deprem-1092810517.html

AFAD açıkladı: Yunanistan'da deprem

AFAD açıkladı: Yunanistan'da deprem

Sputnik Türkiye

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Yunanistan'ın Kentriki Makedonia kentinde 3.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı yerin... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T23:51+0300

2025-01-17T23:51+0300

2025-01-17T23:51+0300

son depremler

deprem

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

yunanistan

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AFAD, Yunanistan’ın Kentriki Makedonia kentinde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı.AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 22.24'te gerçekleşen deprem, yerin 11.05 kilometre derinliğinde oluştu. Bölgedeki sarsıntı, Türkiye sınırına yakın bir konumda meydana gelirken herhangi bir hasar veya can kaybı bildirilmedi. Olası artçı sarsıntılara karşı bölgedeki çalışmalar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/afad-duyurdu-karadenizde-saat-1749da-deprem-meydana-geldi-1092594032.html

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