https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/afad-duyurdu-karadenizde-saat-1749da-deprem-meydana-geldi-1092594032.html

AFAD duyurdu: Karadeniz'de saat 17.49'da deprem meydana geldi

AFAD duyurdu: Karadeniz'de saat 17.49'da deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

AFAD Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-12T18:11+0300

2025-01-12T18:11+0300

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son depremler

deprem

son dakika

afad

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AFAD, son dakika bir deprem haberi verdi. Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Karadeniz'de depremDepremin Karadeniz'de olduğunu açıklayan AFAD, derinliği ise 8.99 km olarak duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/prof-dr-naci-gorurden-2-il-icin-uyari-deprem-10-buyuklugunde-hissedilecek-sure-doldu-1092561040.html

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