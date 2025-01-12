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AFAD duyurdu: Karadeniz'de saat 17.49'da deprem meydana geldi
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AFAD duyurdu: Karadeniz'de saat 17.49'da deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Karadeniz'de saat 17.49'da deprem meydana geldi
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AFAD Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
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AFAD, son dakika bir deprem haberi verdi. Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Karadeniz'de depremDepremin Karadeniz'de olduğunu açıklayan AFAD, derinliği ise 8.99 km olarak duyurdu.
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AFAD duyurdu: Karadeniz'de saat 17.49'da deprem meydana geldi

18:11 12.01.2025 (güncellendi: 18:15 12.01.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
AFAD Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, son dakika bir deprem haberi verdi. Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Karadeniz'de deprem

Depremin Karadeniz'de olduğunu açıklayan AFAD, derinliği ise 8.99 km olarak duyurdu.
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