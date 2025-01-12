https://anlatilaninotesi.com.tr/20250112/afad-duyurdu-karadenizde-saat-1749da-deprem-meydana-geldi-1092594032.html
AFAD duyurdu: Karadeniz'de saat 17.49'da deprem meydana geldi
AFAD duyurdu: Karadeniz'de saat 17.49'da deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 12.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-12T18:11+0300
2025-01-12T18:11+0300
2025-01-12T18:15+0300
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AFAD, son dakika bir deprem haberi verdi. Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Karadeniz'de depremDepremin Karadeniz'de olduğunu açıklayan AFAD, derinliği ise 8.99 km olarak duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/prof-dr-naci-gorurden-2-il-icin-uyari-deprem-10-buyuklugunde-hissedilecek-sure-doldu-1092561040.html
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deprem mi oldu, son dakika deprem, deprem karadeniz, deprem, son depremler, nerede deprem oldu, sallandık mı
AFAD duyurdu: Karadeniz'de saat 17.49'da deprem meydana geldi
18:11 12.01.2025 (güncellendi: 18:15 12.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD Karadeniz'de saat 17.49'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, son dakika bir deprem haberi verdi. Karadeniz'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin Karadeniz'de olduğunu açıklayan AFAD, derinliği ise 8.99 km olarak duyurdu.