https://anlatilaninotesi.com.tr/20250117/abd-yapay-zeka-ciplerine-ihracat-kisitlamasi-getirdi-turkiye-de-listeye-girdi-1092794318.html

ABD, yapay zeka çiplerine ihracat kısıtlaması getirdi: Türkiye de listeye girdi

ABD, yapay zeka çiplerine ihracat kısıtlaması getirdi: Türkiye de listeye girdi

Sputnik Türkiye

ABD yönetimi, yapay zeka teknolojileri için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını sıkılaştıracak yeni düzenlemeyi duyurdu. Beyaz Saray’dan yapılan... 17.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-17T17:15+0300

2025-01-17T17:15+0300

2025-01-17T17:15+0300

dünya

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ABD, yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını güvenlik endişeleri gerekçesiyle kısıtladı.Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yapay zekanın hem ulusal güvenlik hem de ekonomik güç açısından stratejik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Bu kapsamda 'Yapay Zeka Yayılımına İlişkin Geçici Nihai Kural' adında bir düzenleme hayata geçirildi.Açıklamaya göre, ABD teknolojisinin uluslararası yayılımı desteklenirken, güvenlik endişesi oluşturan ülkelere karşı çip ihracatı kısıtlanacak. Bu ülkelerin gelişmiş yapay zeka sistemlerine ve eğitim için gerekli yüksek bilgi işlem gücüne erişiminin sınırlandırılacağı belirtildi.18 ülke kısıtlamalardan muaf tutulacakABD’nin yeni düzenlemesi, 18 müttefik ve ortak ülkeye yönelik çip satışlarına herhangi bir kısıtlama getirmiyor. Bu ülkeler arasında Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan ve Birleşik Krallık yer alıyor.Bu ülkeler, ileri düzey grafik işlem birimlerini (GPU) lisans gerekmeksizin tedarik edebilecek. Ayrıca, yüksek güvenlik standartlarına sahip kuruluşlar, 'Evrensel Doğrulanmış Son Kullanıcı' statüsü alarak ek kolaylıklardan faydalanabilecek. Yakın müttefikler dışındaki ülkeler ve doğrulanmamış kullanıcılar, ülke başına yalnızca 50 bin ileri düzey GPU’ya eşdeğer miktarda alım yapabilecek. Yeni düzenleme, yayımlanmasından itibaren 120 gün sonra yürürlüğe girecek.Avrupa Birliği tepki gösterdiABD’nin yeni düzenlemesine, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi. AB Komisyonu Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üye Maros Sefcovic, ortak bir açıklama yaparak endişelerini dile getirdi. Kısıtlama hakkında “ABD'nin bazı AB üyesi ülkelere ve şirketlerine yönelik gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına erişimi kısıtlayan önlemlerinden endişeliyiz” ifadelerini kullanan yetkililer, kararın AB ülkelerindeki teknoloji yatırımları üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.Türkiye’ye kısıtlama gelecekTürkiye’nin de kısıtlamalardan etkileneceği ve 50 bin GPU sınırlamasına tabi ülkeler arasında yer aldığı tahmin ediliyor. Bu durum, Türkiye’nin yapay zeka teknolojilerindeki ilerlemesini etkileyebilecek bir engel olarak görülüyor.

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