https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/trump-oteli-onunde-aracini-patlatan-asker-saldiriyi-yapay-zekayla-planladi-1092483568.html

Trump oteli önünde aracını patlatan asker saldırıyı yapay zekayla planladı

Trump oteli önünde aracını patlatan asker saldırıyı yapay zekayla planladı

Sputnik Türkiye

Yaklaşık bir hafta önce Las Vegas'taki Trump otelinin önünde aracını patlatan sürücü hakkında yeni bilgiler edinen polis, basın açıklamasında sürücünün... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T10:08+0300

2025-01-09T10:08+0300

2025-01-09T10:08+0300

dünya

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arizona

tesla

cybertruck

trump hotel

saldırı

yapay zeka

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Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla Cybertruck aracını patlatan adamın saldırıyı planlarken yapay zekadan yardım aldığı ortaya çıktı. Salı günü basına konuşan Las Vegas polisi, Trump otelin önünde aracını patlatan askerin saldırıyı planlamak için yapay zeka kullandığını açıkladı. Patlamanın ardından yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen saldırganın 37 yaşında Matthew Livelsberger isimli orduda aktif görev yapan bir asker olduğu ortaya çıkmıştı. Patlamadan önce tabancayla kendini öldürdüğü tespit edilen Livelsberger'in telefonunda bazı notlara rastlanmıştı. Notlarda, "Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem verir. Söylemek istediğimi anlatmak için patlayıcılı bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?" ifadelerinin olduğu kaydedildi.Salı günü açıklanan yeni bilgilerde, yapay zeka aramalarını inceleyen yetkililer, Livelsberger'in ateşli silahlar, belirli mühimmat mermilerinin hangi hızda hareket ettiği ve kişisel bilgi vermeden nasıl cep telefonu satın alındığı hakkında aramalar yaptığını söyledi. Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı şerifinin basına yaptığı açıklamada, 'yapay zekanın bir cihazı inşa etmesine yardımcı olmak için kullanıldığına dair bildiği tek olay olduğunu ve bunun oldukça endişe verici olduğunu' belirtti.Livelsberger'in dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve akıllı saatini incelemeye devam ettiklerini belirten yetkililer, araçtaki patlamanın tam olarak neden kaynaklandığını bilmediklerini ve çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

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abd, las vegas, arizona, tesla, cybertruck, trump hotel, saldırı, yapay zeka