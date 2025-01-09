https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/trump-oteli-onunde-aracini-patlatan-asker-saldiriyi-yapay-zekayla-planladi-1092483568.html
Trump oteli önünde aracını patlatan asker saldırıyı yapay zekayla planladı
Trump oteli önünde aracını patlatan asker saldırıyı yapay zekayla planladı
Sputnik Türkiye
Yaklaşık bir hafta önce Las Vegas'taki Trump otelinin önünde aracını patlatan sürücü hakkında yeni bilgiler edinen polis, basın açıklamasında sürücünün... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T10:08+0300
2025-01-09T10:08+0300
2025-01-09T10:08+0300
dünya
abd
las vegas
arizona
tesla
cybertruck
trump hotel
saldırı
yapay zeka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092260749_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_56c8995ab1842dde4d6da1682ff0072c.jpg
Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla Cybertruck aracını patlatan adamın saldırıyı planlarken yapay zekadan yardım aldığı ortaya çıktı. Salı günü basına konuşan Las Vegas polisi, Trump otelin önünde aracını patlatan askerin saldırıyı planlamak için yapay zeka kullandığını açıkladı. Patlamanın ardından yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen saldırganın 37 yaşında Matthew Livelsberger isimli orduda aktif görev yapan bir asker olduğu ortaya çıkmıştı. Patlamadan önce tabancayla kendini öldürdüğü tespit edilen Livelsberger'in telefonunda bazı notlara rastlanmıştı. Notlarda, "Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem verir. Söylemek istediğimi anlatmak için patlayıcılı bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?" ifadelerinin olduğu kaydedildi.Salı günü açıklanan yeni bilgilerde, yapay zeka aramalarını inceleyen yetkililer, Livelsberger'in ateşli silahlar, belirli mühimmat mermilerinin hangi hızda hareket ettiği ve kişisel bilgi vermeden nasıl cep telefonu satın alındığı hakkında aramalar yaptığını söyledi. Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı şerifinin basına yaptığı açıklamada, 'yapay zekanın bir cihazı inşa etmesine yardımcı olmak için kullanıldığına dair bildiği tek olay olduğunu ve bunun oldukça endişe verici olduğunu' belirtti.Livelsberger'in dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve akıllı saatini incelemeye devam ettiklerini belirten yetkililer, araçtaki patlamanın tam olarak neden kaynaklandığını bilmediklerini ve çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/trump-oteli-ve-new-orleans-saldirganlarinin-ayni-askeri-ustte-gorev-yaptigi-ortaya-cikti-fort-1092314662.html
arizona
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092260749_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_27b8b6a5752036c4fe52952056324b9f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, las vegas, arizona, tesla, cybertruck, trump hotel, saldırı, yapay zeka
abd, las vegas, arizona, tesla, cybertruck, trump hotel, saldırı, yapay zeka
Trump oteli önünde aracını patlatan asker saldırıyı yapay zekayla planladı
Yaklaşık bir hafta önce Las Vegas'taki Trump otelinin önünde aracını patlatan sürücü hakkında yeni bilgiler edinen polis, basın açıklamasında sürücünün saldırıyı planlamak için yapay zeka programlarından yardım aldığını açıkladı. Soruşturma devam ederken bu saldırının, yapay zekadan yardım alınarak yapılan ilk saldırı olduğu belirtiliyor.
Las Vegas'taki Trump otelinin önünde Tesla Cybertruck aracını patlatan adamın saldırıyı planlarken yapay zekadan yardım aldığı ortaya çıktı. Salı günü basına konuşan Las Vegas polisi, Trump otelin önünde aracını patlatan askerin saldırıyı planlamak için yapay zeka kullandığını açıkladı.
Patlamanın ardından yapılan incelemelerde kimliği tespit edilen saldırganın 37 yaşında Matthew Livelsberger isimli orduda aktif görev yapan bir asker olduğu ortaya çıkmıştı. Patlamadan önce tabancayla kendini öldürdüğü tespit edilen Livelsberger'in telefonunda bazı notlara rastlanmıştı.
Notlarda, "Bu bir terör saldırısı değil, bir uyanış çağrısı. Amerikalılar sadece gösterilere ve şiddete önem verir. Söylemek istediğimi anlatmak için patlayıcılı bir gösteriden daha iyi bir yol olabilir mi?" ifadelerinin olduğu kaydedildi.
Salı günü açıklanan yeni bilgilerde, yapay zeka aramalarını inceleyen yetkililer, Livelsberger'in ateşli silahlar, belirli mühimmat mermilerinin hangi hızda hareket ettiği ve kişisel bilgi vermeden nasıl cep telefonu satın alındığı hakkında aramalar yaptığını söyledi. Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı şerifinin basına yaptığı açıklamada, 'yapay zekanın bir cihazı inşa etmesine yardımcı olmak için kullanıldığına dair bildiği tek olay olduğunu ve bunun oldukça endişe verici olduğunu' belirtti.
Livelsberger'in dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve akıllı saatini incelemeye devam ettiklerini belirten yetkililer, araçtaki patlamanın tam olarak neden kaynaklandığını bilmediklerini ve çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.