https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/bati-basini-trumpin-ekibi-rusyaya-karsi-yaptirim-stratejileri-hazirliyor-1092764219.html
Batı basını: Trump'ın ekibi Rusya'ya karşı yaptırım stratejileri hazırlıyor
Batı basını: Trump'ın ekibi Rusya'ya karşı yaptırım stratejileri hazırlıyor
Sputnik Türkiye
Bloomberg, Trump'ın ekibinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda farklı stratejiler hazırladığını öne sürdü. 16.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-16T20:30+0300
2025-01-16T20:30+0300
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Bloomberg’in kaynaklarına dayandırdırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibi, Moskova ile Kiev arasında diplomatik bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olabilecek Rusya karşıtı yaptırımlar konusunda bir strateji hazırlıyor.Haberde, “Başkan seçilen Donald Trump'ın danışmanları, önümüzdeki aylarda Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olabilecek kapsamlı bir yaptırım stratejisi hazırlıyor” ifadelerine yer verildi.Bloomberg'e göre, olası bir anlaşmanın hangi aşamada olduğuna bağlı olarak iki ana seçenek değerlendiriliyor.ABD'nin çatışmanın sona ermek üzere olduğuna kanaat getirmesi halinde, bu plan yaptırımların hafifletilmesine veya Rus petrol şirketlerinin işine yarayacak ‘iyi niyet önlemleri’ alınmasına olanak tanıyabilir. Örneğin Trump'ın ekibi Rus petrolünün tavan fiyatını varil başına 60 doların üzerine çıkarabilir.Bloomberg’e göre, ikinci seçenek ise Moskova'ya baskı yapmak için yaptırımların sıkılaştırılması. Böyle bir senaryoda Beyaz Saray ikincil yaptırımları güçlendirebilir ya da Rus petrolü taşıyan gemilere karşı yeni önlemler alabilir.ABD lideri Ukrayna ihtilafının müzakere yoluyla çözülebileceğini ve sorunu bir günde çözebileceğini defalarca dile getirmişti.Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/abd-disisleri-abnin-rus-gazi-ithalatini-tamamen-durdurmasindan-yanayiz-1092727349.html
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bloomberg, donald trump, abd, ukrayna, batı, kiev, rusya, yaptırım, strateji, ihtilaf, diplomatik çözüm, vladimir putin
bloomberg, donald trump, abd, ukrayna, batı, kiev, rusya, yaptırım, strateji, ihtilaf, diplomatik çözüm, vladimir putin
Batı basını: Trump'ın ekibi Rusya'ya karşı yaptırım stratejileri hazırlıyor
Bloomberg, Trump'ın ekibinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda farklı stratejiler hazırladığını öne sürdü.
Bloomberg’in kaynaklarına dayandırdırarak verdiği habere göre, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın ekibi, Moskova ile Kiev arasında diplomatik bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olabilecek Rusya karşıtı yaptırımlar konusunda bir strateji hazırlıyor.
Haberde, “Başkan seçilen Donald Trump'ın danışmanları, önümüzdeki aylarda Rusya ile Ukrayna arasında diplomatik bir anlaşmaya varılmasına yardımcı olabilecek kapsamlı bir yaptırım stratejisi hazırlıyor” ifadelerine yer verildi.
Bloomberg'e göre, olası bir anlaşmanın hangi aşamada olduğuna bağlı olarak iki ana seçenek değerlendiriliyor.
ABD'nin çatışmanın sona ermek üzere olduğuna kanaat getirmesi halinde, bu plan yaptırımların hafifletilmesine veya Rus petrol şirketlerinin işine yarayacak ‘iyi niyet önlemleri’ alınmasına olanak tanıyabilir. Örneğin Trump'ın ekibi Rus petrolünün tavan fiyatını varil başına 60 doların üzerine çıkarabilir.
Bloomberg’e göre, ikinci seçenek ise Moskova'ya baskı yapmak için yaptırımların sıkılaştırılması. Böyle bir senaryoda Beyaz Saray ikincil yaptırımları güçlendirebilir ya da Rus petrolü taşıyan gemilere karşı yeni önlemler alabilir.
ABD lideri Ukrayna ihtilafının müzakere yoluyla çözülebileceğini ve sorunu bir günde çözebileceğini defalarca dile getirmişti.
Haziran ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki çatışmanın barışçıl çözümüne yönelik girişimlerde bulunmuş ve Moskova’nın Ukrayna birliklerinin Rusya’nın yeni bölgelerinden çekilmesinin ardından derhal ateşkes ilan edeceğini ve müzakerelere hazır olduğunu duyuracağını belirtmişti. Rus lider ayrıca, Kiev’in NATO’ya katılma niyetinden vazgeçmesi, demilitarizasyon ve denazifikasyon yapması, nötr, blok dışı ve nükleersiz statüyü kabul etmesi gerektiğini kaydederek, Rusya’ya yönelik yaptırımların kaldırılması gerektiğini ifade etmişti.