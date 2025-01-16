https://anlatilaninotesi.com.tr/20250116/yeni-zubuk-belli-oldu-kemal-sunalin-unutulmaz-karakterini-kim-canlandiracak-1092749270.html

Yeni 'Zübük' belli oldu: Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterini kim canlandıracak?

Yeni 'Zübük' belli oldu: Kemal Sunal'ın unutulmaz karakterini kim canlandıracak?

Sputnik Türkiye

Aziz Nesin'in kitabından sinemaya uyarlanan ve başrolünü usta sanatçı Kemal Sunal'ın canlandırdığı 'Zübük' 45 yıl sonra yeniden çekilecek. 16.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-16T14:43+0300

2025-01-16T14:43+0300

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yaşam

ali sunal

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aziz nesin

zübük

sinema filmi

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ezel akay

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Usta yazar Aziz Nesin'in kaleme aldığı 'Zübük' yeniden sinemaya taşınıyor. 1980'de ünlü oyuncu Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı film 45 yıl sonra yeniden çekilecek. Filmin başrolünde ise Zübük karakterini Kemal Sunal'ın tiyatrocu oğlu Ali Sunal canlandıracak. Filmin yönetmenliğini ise Ezel Akay üstlenecek. Ali Sunal önce reddetti sonra kabul ettiKatıldığı bir programda Zübük'ün yeni versiyonunu oynaması için Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ile anlaştıklarını açıkladı. Akay, Ali Sunal'a yıllar önce de bu rolü teklif ettiğini, ancak Sunal'ın "Babamın oynadığı rolleri oynayamam" diyerek bu teklifi geri çevirdiğini belirtti. Ezel Akay, Ali Sunal'ın ilk tepkisini anlayışla karşıladığını ancak zaman içinde onu bu ikonik rolü oynamaya ikna ettiğini açıkladı. Akay, “Zübük karakteri, yalnızca bir dönemin değil, bugünün de siyasi ve toplumsal yapısını yansıtan evrensel bir hikâye. Ali Sunal ile bu projeyi gerçekleştirmek beni heyecanlandırıyor” diye konuştu. Zübük kimdir? Zübük filminin konusunu nedir?Türkiye'nin doğusunda bir ilçede çevresinin saflığından yararlanarak önce belediye başkanlığına, ardından milletvekilliğine yükselen açıkgöz Zübükzade İbrahim Bey'in yaşadıkları anlatılıyor.

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