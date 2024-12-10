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Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu: Loto talihlisi 1 ay sonra hayatını kaybetti
Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu: Loto talihlisi 1 ay sonra hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Brezilya'nın Matto Grosso eyaletinde, 73 yaşındaki sığır yetiştiricisi Antonio Lopes Siqueira 24 gün önce kazandığı devasa loto ikramiyesinin ardından gittiği... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T19:43+0300
2024-12-10T19:43+0300
dünya
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brezilya
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9 Kasım’da Brezilya’nın Mega-Sena çekilişinde 51 milyon dolar kazanan talihli bir ay sonra vefat etti.Brezilya'nın Matto Grosso eyaletinde, 73 yaşındaki sığır yetiştiricisi Antonio Lopes Siqueira'nın 24 gün önce kazandığı devasa loto ikramiyesinin ardından gittiği dişçide kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklandı. Mega-Sena çekilişinde 51 milyon dolar (1 milyar 777 milyon lira) kazanan adamın hikayesi Komedyen Kemal Sunal'ın 'Korkusuz Korkak' filmine benzetildi. Film, (Kemal Sunal) Mülayim Sert'in 6 ay içinde öleceğini öğrenmesinin ardından piyangoyu kazanmasını konu ediniyor.Adli tıp raporu ölüm nedenini henüz tam olarak belirleyemezken adli ekipler, ölüm sebebinin mevcut bir kalp rahatsızlığı, büyük ikramiye şokunun etkisi veya cinayet olabileceğini değerlendiriyor. Antonio'nun kazandığı ödülün, Brezilya piyango tarihindeki en yüksek 10 ödülden biri olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Talihli, 13, 16, 33, 43, 46 ve 55 sayılarıyla oynadı ve büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 50 milyonda bir olarak açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/ingilterenin-zenginler-listesini-altust-etti-piyangodan-177-milyon-sterlin-kazandi-1090888918.html
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Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu: Loto talihlisi 1 ay sonra hayatını kaybetti

19:43 10.12.2024
© AA / Atılgan ÖzdilABD'de 'Mega Millions Lottery'
ABD'de 'Mega Millions Lottery' - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
© AA / Atılgan Özdil
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Brezilya'nın Matto Grosso eyaletinde, 73 yaşındaki sığır yetiştiricisi Antonio Lopes Siqueira 24 gün önce kazandığı devasa loto ikramiyesinin ardından gittiği dişçide hayatını kaybetti. Mega-Sena çekilişinde 51 milyon dolar (1 milyar 777 milyon lira) kazanan adamın hikayesi Komedyen Kemal Sunal'ın 'Korkusuz Korkak' filmine benzetildi.
9 Kasım’da Brezilya’nın Mega-Sena çekilişinde 51 milyon dolar kazanan talihli bir ay sonra vefat etti.
Brezilya'nın Matto Grosso eyaletinde, 73 yaşındaki sığır yetiştiricisi Antonio Lopes Siqueira'nın 24 gün önce kazandığı devasa loto ikramiyesinin ardından gittiği dişçide kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklandı. Mega-Sena çekilişinde 51 milyon dolar (1 milyar 777 milyon lira) kazanan adamın hikayesi Komedyen Kemal Sunal'ın 'Korkusuz Korkak' filmine benzetildi. Film, (Kemal Sunal) Mülayim Sert'in 6 ay içinde öleceğini öğrenmesinin ardından piyangoyu kazanmasını konu ediniyor.
Adli tıp raporu ölüm nedenini henüz tam olarak belirleyemezken adli ekipler, ölüm sebebinin mevcut bir kalp rahatsızlığı, büyük ikramiye şokunun etkisi veya cinayet olabileceğini değerlendiriyor. Antonio'nun kazandığı ödülün, Brezilya piyango tarihindeki en yüksek 10 ödülden biri olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Talihli, 13, 16, 33, 43, 46 ve 55 sayılarıyla oynadı ve büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 50 milyonda bir olarak açıklandı.
ABD'de 'Mega Millions Lottery' - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
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