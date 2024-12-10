https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/korkusuz-korkak-filmi-gercek-oldu-loto-talihlisi-1-ay-sonra-hayatini-kaybetti-1091376772.html

Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu: Loto talihlisi 1 ay sonra hayatını kaybetti

Korkusuz Korkak filmi gerçek oldu: Loto talihlisi 1 ay sonra hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Matto Grosso eyaletinde, 73 yaşındaki sığır yetiştiricisi Antonio Lopes Siqueira 24 gün önce kazandığı devasa loto ikramiyesinin ardından gittiği... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T19:43+0300

2024-12-10T19:43+0300

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kalp krizi

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9 Kasım’da Brezilya’nın Mega-Sena çekilişinde 51 milyon dolar kazanan talihli bir ay sonra vefat etti.Brezilya'nın Matto Grosso eyaletinde, 73 yaşındaki sığır yetiştiricisi Antonio Lopes Siqueira'nın 24 gün önce kazandığı devasa loto ikramiyesinin ardından gittiği dişçide kalp krizi geçirerek vefat ettiği açıklandı. Mega-Sena çekilişinde 51 milyon dolar (1 milyar 777 milyon lira) kazanan adamın hikayesi Komedyen Kemal Sunal'ın 'Korkusuz Korkak' filmine benzetildi. Film, (Kemal Sunal) Mülayim Sert'in 6 ay içinde öleceğini öğrenmesinin ardından piyangoyu kazanmasını konu ediniyor.Adli tıp raporu ölüm nedenini henüz tam olarak belirleyemezken adli ekipler, ölüm sebebinin mevcut bir kalp rahatsızlığı, büyük ikramiye şokunun etkisi veya cinayet olabileceğini değerlendiriyor. Antonio'nun kazandığı ödülün, Brezilya piyango tarihindeki en yüksek 10 ödülden biri olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Talihli, 13, 16, 33, 43, 46 ve 55 sayılarıyla oynadı ve büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 50 milyonda bir olarak açıklandı.

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